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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Козенца
1:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Комо
0'
1:0
14' Гол
Гори Габриэле
40' Желтая карточка
Беллемо Алессандро
45' Желтая карточка
Скалья Филиппо
48'
26
Вигорито
Мауро
14
Тиритиельо
Андреа
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
92
Шитум
Марио
4
Карраро
Марко
25
Джербо
Альберто
6
Бултам
Реда
18
Си
Санаси
10
Касо
Джузеппе
9
Гори
Габриэле
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
4
Matteo
Solini
44
Иоанну
Николас
6
Alessio
Iovine
14
Беллемо
Алессандро
18
Ismail
H'Maidat
11
Париджини
Витторио
72
Глиоцци
Этторе
27
Черри
Альберто
Козенца
3-5-2
Комо
4-4-2

Ход матча

14'
Гори Габриэле
(Шитум Марио)
1:0
40'
 
Беллемо Алессандро
45'
 
Скалья Филиппо

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гори Габриэле 3 0.6
2. Касо Джузеппе 1 0.2
3. Шитум Марио 1 0.2
4. Andrea Vallocchia 0 0
Комо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alessio Iovine 1 0.2
2. Черри Альберто 1 0.2
3. Глиоцци Этторе 1 (1) 0.2
4. Чаджиа Мутир 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Пальмьеро Лука 1 1
2. Бултам Реда 2 0
3. Си Санаси 2 0
4. Тиритиельо Андреа 1 0
5. Luca Pandolfi 1 0
6. Минелли Алессандро 1 0
Комо
# Игрок      
1. Скалья Филиппо 3 0
2. Ismail H'Maidat 2 0
3. Бертончини Давиде 1 0
4. Черри Альберто 1 0
5. Иоанну Николас 1 0
6. Беллемо Алессандро 1 0
7. Тонинелли Дарио 1 0
8. Глиоцци Этторе 1 0
9. Варньер Марко 1 0
10. Alessandro Gabrielloni 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 25% (1) 0 0 0 75% (3) 0
 Комо 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Перуджа 1:1 Козенца Козенца 2:1 Виченца Виртус Брешия 5:1 Козенца Асколи 1:0 Козенца
Фиорентина 4:0 Козенца Порденоне 2:0 Козенца Козенца 0:3 Монца Эмполи 4:0 Козенца Козенца 3:0 Пескара Пиза 3:0 Козенца Венеция 3:0 Козенца Козенца 0:1 Кремонезе Козенца 2:1 Асколи Реджана 1:1 Козенца Козенца 1:1 Виченца Виртус Салернитана 0:0 Козенца Козенца 1:2 Фрозиноне Брешия 2:0 Козенца Козенца 1:0 Кьево Лечче 3:1 Козенца
Комо Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Комо 0:2 Фрозиноне Комо 0:1 Асколи Лечче 1:1 Комо Кротоне 2:2 Комо
Комо 2:2 Катанзаро Комо 0:3 Тернана Перуджа 2:1 Комо Новара 0:5 Комо Комо 2:1 Алессандрия Ливорно 1:2 Комо Ольбия 3:0 Комо Комо 2:2 Гроссето Каррарезе 0:1 Комо Комо 4:2 Понтедера Пьяченца 1:0 Комо Комо 1:2 Альбинолеффе Про Верчелли 1:1 Комо Комо 1:0 Про Сесто Про Патрия 2:1 Комо Комо 2:1 Джиана Эрминио

Последние игры между собой

Козенца: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Комо: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Козенца 1:0 Комо Разное Комо 1:4 Козенца Коппа Италия Лега Про Комо 1:4 Козенца Разное
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 5 5 0 0 11 - 2 15
2. Асколи 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Брешия 5 3 2 0 14 - 6 11
4. Беневенто 5 3 1 1 10 - 5 10
5. Кремонезе 4 3 0 1 7 - 2 9
6. Читтаделла 5 3 0 2 7 - 8 9
7. Фрозиноне 5 2 3 0 8 - 4 9
8. Реджина 0:1 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Лечче 2:0 5 2 2 1 6 - 6 8
10. Парма 4 2 1 1 8 - 4 7
11. Козенца 1:0 5 2 1 2 5 - 8 7
12. Монца 0:1 5 1 3 1 3 - 3 6
13. Перуджа 4 1 2 1 4 - 4 5
14. СПАЛ 2013 1:1 5 1 2 2 8 - 5 5
15. Порденоне 1:0 5 1 0 4 1 - 11 3
16. Кротоне 0:2 5 0 3 2 7 - 11 3
17. Комо 0:1 5 0 2 3 3 - 7 2
18. Тернана 4 0 1 3 4 - 10 1
19. Виченца Виртус 1:1 5 0 1 4 3 - 9 1
20. Алессандрия 5 0 0 5 7 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Читтаделла 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Реджина 0:1 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Козенца 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
7. СПАЛ 2013 1:1 3 1 2 0 7 - 2 5
8. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
9. Монца 0:1 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Лечче 2:0 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Асколи 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Порденоне 1:0 3 1 0 2 1 - 5 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Кротоне 0:2 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Комо 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Виченца Виртус 1:1 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Брешия 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Пиза 1:0 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
6. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Лечче 2:0 3 1 1 1 2 - 3 4
8. Беневенто 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Комо 0:1 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Монца 0:1 3 0 2 1 1 - 2 2
12. Реджина 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Кротоне 0:2 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Козенца 1:0 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Виченца Виртус 1:1 3 0 1 2 2 - 4 1
17. СПАЛ 2013 1:1 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Порденоне 1:0 2 0 0 2 0 - 6 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Козенца Гори Габриэле 3 0 1
4. Пиза Lorenzo Lucca 3 0 1
5. Беневенто Лападула Джанлука 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
2. Асколи Дионизи Федерико 3 0
3. Асколи Бюхель Марсель 3 0
4. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
5. Перуджа Лизи Франческо 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Скалья Филиппо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Беллемо Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Гори Габриэле бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Комо
2.96
3.40
7.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Козенца 1:0 Комо онлайн




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