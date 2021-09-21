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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Козенца
2:0
Конец матча

Стадион:
Комо
0'
1:0
14' Гол
Гори Габриэле
40' Желтая карточка
Беллемо Алессандро
45' Желтая карточка
Скалья Филиппо
50' Желтая карточка
Джербо Альберто
52' Желтая карточка
Касо Джузеппе
65' Желтая карточка
Matteo Solini
88' Желтая карточка
Ла Гумина Антонино
2:0
90' Гол
Миллико Винченцо
90' Желтая карточка
Миллико Винченцо
90' Желтая карточка
Alessandro Gabrielloni
90'+5
26
Вигорито
Мауро
14
Тиритиельо
Андреа
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
92
Шитум
Марио
4
Карраро
Марко
25
Джербо
Альберто
6
Бултам
Реда
18
Си
Санаси
10
Касо
Джузеппе
9
Гори
Габриэле
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
4
Matteo
Solini
44
Иоанну
Николас
6
Alessio
Iovine
14
Беллемо
Алессандро
18
Ismail
H'Maidat
11
Париджини
Витторио
72
Глиоцци
Этторе
27
Черри
Альберто
Козенца
3-5-2
Комо
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гори Габриэле 3 0.6
2. Шитум Марио 1 0.2
3. Касо Джузеппе 1 0.2
4. Миллико Винченцо 1 0.2
5. Andrea Vallocchia 0 0
Комо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alessio Iovine 1 0.2
2. Черри Альберто 1 0.2
3. Глиоцци Этторе 1 (1) 0.2
4. Чаджиа Мутир 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Пальмьеро Лука 1 1
2. Бултам Реда 2 0
3. Си Санаси 2 0
4. Джербо Альберто 1 0
5. Тиритиельо Андреа 1 0
6. Luca Pandolfi 1 0
7. Миллико Винченцо 1 0
8. Касо Джузеппе 1 0
9. Минелли Алессандро 1 0
Комо
# Игрок      
1. Скалья Филиппо 3 0
2. Ismail H'Maidat 2 0
3. Alessandro Gabrielloni 2 0
4. Бертончини Давиде 1 0
5. Черри Альберто 1 0
6. Иоанну Николас 1 0
7. Matteo Solini 1 0
8. Беллемо Алессандро 1 0
9. Тонинелли Дарио 1 0
10. Глиоцци Этторе 1 0
11. Ла Гумина Антонино 1 0
12. Варньер Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 33.33% (2) 0 0 0 50% (3) 16.67% (1)
 Комо 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Перуджа 1:1 Козенца Козенца 2:1 Виченца Виртус Брешия 5:1 Козенца Асколи 1:0 Козенца
Фиорентина 4:0 Козенца Порденоне 2:0 Козенца Козенца 0:3 Монца Эмполи 4:0 Козенца Козенца 3:0 Пескара Пиза 3:0 Козенца Венеция 3:0 Козенца Козенца 0:1 Кремонезе Козенца 2:1 Асколи Реджана 1:1 Козенца Козенца 1:1 Виченца Виртус Салернитана 0:0 Козенца Козенца 1:2 Фрозиноне Брешия 2:0 Козенца Козенца 1:0 Кьево Лечче 3:1 Козенца
Комо Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Комо 0:2 Фрозиноне Комо 0:1 Асколи Лечче 1:1 Комо Кротоне 2:2 Комо
Комо 2:2 Катанзаро Комо 0:3 Тернана Перуджа 2:1 Комо Новара 0:5 Комо Комо 2:1 Алессандрия Ливорно 1:2 Комо Ольбия 3:0 Комо Комо 2:2 Гроссето Каррарезе 0:1 Комо Комо 4:2 Понтедера Пьяченца 1:0 Комо Комо 1:2 Альбинолеффе Про Верчелли 1:1 Комо Комо 1:0 Про Сесто Про Патрия 2:1 Комо Комо 2:1 Джиана Эрминио

Последние игры между собой

Козенца: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Комо: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Козенца 1:0 Комо Разное Комо 1:4 Козенца Коппа Италия Лега Про Комо 1:4 Козенца Разное
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Асколи 5 4 0 1 8 - 5 12
3. Брешия 5 3 2 0 14 - 6 11
4. Беневенто 5 3 1 1 10 - 5 10
5. Кремонезе 4 3 0 1 7 - 2 9
6. Читтаделла 5 3 0 2 7 - 8 9
7. Фрозиноне 5 2 3 0 8 - 4 9
8. Реджина 5 2 3 0 7 - 5 9
9. Лечче 5 2 2 1 7 - 6 8
10. Парма 4 2 1 1 8 - 4 7
11. СПАЛ 2013 5 2 1 2 10 - 6 7
12. Козенца 5 2 1 2 6 - 8 7
13. Монца 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Перуджа 4 1 2 1 4 - 4 5
15. Кротоне 5 0 3 2 7 - 12 3
16. Комо 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Тернана 4 0 1 3 4 - 10 1
18. Порденоне 5 0 1 4 1 - 12 1
19. Виченца Виртус 5 0 0 5 4 - 11 0
20. Алессандрия 5 0 0 5 7 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Читтаделла 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Реджина 3 2 1 0 5 - 3 7
4. СПАЛ 2013 3 2 1 0 9 - 3 7
5. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Кремонезе 2 2 0 0 5 - 0 6
7. Козенца 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
9. Монца 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Асколи 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
14. Кротоне 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Порденоне 3 0 1 2 1 - 6 1
17. Комо 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Тернана 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Брешия 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Парма 2 1 1 0 6 - 2 4
6. Перуджа 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Лечче 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Беневенто 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Реджина 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Монца 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
16. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Порденоне 2 0 0 2 0 - 6 0
19. Виченца Виртус 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 4 0 1
4. Козенца Гори Габриэле 3 0 1
5. Беневенто Лападула Джанлука 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
2. Асколи Дионизи Федерико 3 0
3. Асколи Бюхель Марсель 3 0
4. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
5. Перуджа Лизи Франческо 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Скалья Филиппо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Беллемо Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Гори Габриэле бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Козенца 2:0 Комо онлайн




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