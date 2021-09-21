Италия: Серия B 2021-2022
Козенца
2:0
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Комо
1:0
14' ГолГори Габриэле
40' Желтая карточкаБеллемо Алессандро
45' Желтая карточкаСкалья Филиппо
50' Желтая карточкаДжербо Альберто
52' Желтая карточкаКасо Джузеппе
65' Желтая карточкаMatteo Solini
88' Желтая карточкаЛа Гумина Антонино
2:0
90' ГолМиллико Винченцо
90' Желтая карточкаМиллико Винченцо
90' Желтая карточкаAlessandro Gabrielloni
92
Шитум
Марио
18
Си
Санаси
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marco Zaffaroni
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
Ход матча
14'
1:0
45'
50'
52'
65'
90'
2:0
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 4
-
20 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гори Габриэле
|3
|0.6
|2.
|Шитум Марио
|1
|0.2
|3.
|Касо Джузеппе
|1
|0.2
|4.
|Миллико Винченцо
|1
|0.2
|5.
|Andrea Vallocchia
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alessio Iovine
|1
|0.2
|2.
|Черри Альберто
|1
|0.2
|3.
|Глиоцци Этторе
|1 (1)
|0.2
|4.
|Чаджиа Мутир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|1
|1
|2.
|Бултам Реда
|2
|0
|3.
|Си Санаси
|2
|0
|4.
|Джербо Альберто
|1
|0
|5.
|Тиритиельо Андреа
|1
|0
|6.
|Luca Pandolfi
|1
|0
|7.
|Миллико Винченцо
|1
|0
|8.
|Касо Джузеппе
|1
|0
|9.
|Минелли Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скалья Филиппо
|3
|0
|2.
|Ismail H'Maidat
|2
|0
|3.
|Alessandro Gabrielloni
|2
|0
|4.
|Бертончини Давиде
|1
|0
|5.
|Черри Альберто
|1
|0
|6.
|Иоанну Николас
|1
|0
|7.
|Matteo Solini
|1
|0
|8.
|Беллемо Алессандро
|1
|0
|9.
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|10.
|Глиоцци Этторе
|1
|0
|11.
|Ла Гумина Антонино
|1
|0
|12.
|Варньер Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|33.33% (2)
|0
|0
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|Комо
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +4 =4 -12Перуджа 1:1 Козенца Козенца 2:1 Виченца Виртус Брешия 5:1 Козенца Асколи 1:0 Козенца
Фиорентина 4:0 Козенца Порденоне 2:0 Козенца Козенца 0:3 Монца Эмполи 4:0 Козенца Козенца 3:0 Пескара Пиза 3:0 Козенца Венеция 3:0 Козенца Козенца 0:1 Кремонезе Козенца 2:1 Асколи Реджана 1:1 Козенца Козенца 1:1 Виченца Виртус Салернитана 0:0 Козенца Козенца 1:2 Фрозиноне Брешия 2:0 Козенца Козенца 1:0 Кьево Лечче 3:1 Козенца
Комо Последние 20 матчей: +7 =4 -9Комо 0:2 Фрозиноне Комо 0:1 Асколи Лечче 1:1 Комо Кротоне 2:2 Комо
Комо 2:2 Катанзаро Комо 0:3 Тернана Перуджа 2:1 Комо Новара 0:5 Комо Комо 2:1 Алессандрия Ливорно 1:2 Комо Ольбия 3:0 Комо Комо 2:2 Гроссето Каррарезе 0:1 Комо Комо 4:2 Понтедера Пьяченца 1:0 Комо Комо 1:2 Альбинолеффе Про Верчелли 1:1 Комо Комо 1:0 Про Сесто Про Патрия 2:1 Комо Комо 2:1 Джиана Эрминио
Последние игры между собой
Козенца: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Комо: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Асколи
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|14 - 6
|11
|4.
|Беневенто
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|5.
|Кремонезе
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Читтаделла
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|7.
|Фрозиноне
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|8.
|Реджина
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|9.
|Лечче
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|10.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|СПАЛ 2013
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|12.
|Козенца
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Монца
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Перуджа
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|Кротоне
|5
|0
|3
|2
|7 - 12
|3
|16.
|Комо
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Тернана
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Порденоне
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
|19.
|Виченца Виртус
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Алессандрия
|5
|0
|0
|5
|7 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Читтаделла
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Реджина
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Кремонезе
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|7.
|Козенца
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|9.
|Монца
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Парма
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Фрозиноне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Кротоне
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Порденоне
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|17.
|Комо
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Тернана
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Брешия
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Парма
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Лечче
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Беневенто
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Реджина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Порденоне
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|19.
|Виченца Виртус
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|4
|0
|1
|4.
|Козенца
|Гори Габриэле
|3
|0
|1
|5.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|2.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|3.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|4.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|3
|0
|5.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|3
|0