Словакия: Суперлига 2021-2022
Ружомберок
0:0
Второй тайм: 77'
Стадион: Ружомберок
Слован Братислава
40' Желтая карточкаКочан Матей
42' Желтая карточкаХенти Эзекиэль
53' Желтая карточкаКанкава Джаба
Ход матча
40'
42'
53'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бренкус Адам
|2 (1)
|0.25
|2.
|Регали Мартин
|1
|0.13
|3.
|Масло Ян
|1
|0.13
|4.
|Такач Далибор
|1
|0.13
|5.
|Допатер Михал
|1
|0.13
|6.
|Герец Штефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Змрхаль Яромир
|3
|0.38
|2.
|Хенти Эзекиэль
|3
|0.38
|3.
|Вайсс Владимир
|2 (2)
|0.25
|4.
|Чаврич Александр
|2
|0.25
|5.
|Абена Минти
|1
|0.13
|6.
|Лихи Филип
|1
|0.13
|7.
|Ратао Рафаэл
|1
|0.13
|8.
|Дражич Деян
|1
|0.13
|9.
|Мраз Самуэл
|1
|0.13
|10.
|Рабиу Ибрахим
|0
|0
|11.
|Канкава Джаба
|0
|0
|12.
|Грин Эндри
|0
|0
|13.
|Стрелец Давид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мадленяк Матей
|2
|0
|2.
|Кочан Матей
|1
|0
|3.
|Регали Мартин
|1
|0
|4.
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|5.
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|6.
|Жигмунд Марек
|1
|0
|7.
|Танцик Якуб
|1
|0
|8.
|Oliver Luteran
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рабиу Ибрахим
|3
|0
|2.
|Крижан Рихард
|2
|0
|3.
|Канкава Джаба
|1
|0
|4.
|Кашия Гурам
|1
|0
|5.
|Пощек Лукаш
|1
|0
|6.
|Хенти Эзекиэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ружомберок
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|Слован Братислава
|13.33% (2)
|0
|13.33% (2)
|20% (3)
|33.33% (5)
|20% (3)
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ружомберок 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Ружомберок 0:0 Спартак Трнава
Тренчин 1:1 Ружомберок Середь 2:3 Ружомберок Ружомберок 0:0 Сеница Погронье 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Нитра Ружомберок 1:1 Сеница Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Сеница
Слован Братислава Последние 20 матчей: +11 =5 -4Слован Братислава 2:2 Жилина Слован Братислава 1:3 Копенгаген ДАК 1:1 Слован Братислава Слован Братислава 4:1 Злате Моравце
Слован Братислава 2:2 Олимпиакос Середь 0:1 Слован Братислава Олимпиакос 3:0 Слован Братислава Слован Братислава 3:1 Земплин Слован Братислава 1:1 Линкольн Линкольн 1:3 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Тренчин Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Татран Липтовски-Микулаш 1:4 Слован Братислава Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Шемрок Роверс 2:1 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Шемрок Роверс Адмира 0:4 Слован Братислава Слован Братислава 2:1 Тренчин Жилина 1:2 Слован Братислава Злате Моравце 0:4 Слован Братислава
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Слован Братислава: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Слован Братислава Суперлига Ружомберок 3:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:2 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Слован Братислава Суперлига Ружомберок 1:0 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Ружомберок Кубок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Слован Братислава Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Спартак Трнава
|8
|5
|2
|1
|14 - 4
|17
|3.
|Жилина
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|4.
|Сеница
|8
|3
|4
|1
|10 - 10
|13
|5.
|Тренчин
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|6.
|ДАК
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Земплин
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|8.
|Ружомберок
|0:0
|8
|1
|6
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Середь
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|2
|0
|6
|11 - 19
|6
|11.
|Злате Моравце
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|12.
|Погронье
|8
|1
|1
|6
|5 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Слован Братислава
|0:0
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Жилина
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|4.
|Земплин
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|5.
|Сеница
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Середь
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|8.
|Тренчин
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|9.
|ДАК
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Злате Моравце
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Погронье
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Ружомберок
|0:0
|5
|0
|4
|1
|1 - 2
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|Тренчин
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|ДАК
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|4.
|Сеница
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|5.
|Ружомберок
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|Жилина
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|Спартак Трнава
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Середь
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|9.
|Земплин
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|11.
|Злате Моравце
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|12.
|Погронье
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|5
|0
|2
|2.
|Сеница
|Elvis Mashike Sukisa
|5
|2
|1
|3.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|4
|1
|3
|4.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|3
|0
|1
|5.
|ДАК
|Шефер Андраш
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|4
|2
|2.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|3
|1
|3.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0
|4.
|Злате Моравце
|Мених Йозеф
|4
|0
|5.
|Сеница
|Tomas Egert
|2
|1