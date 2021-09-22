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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ружомберок
1:0
Конец матча

Стадион:
Слован Братислава
0'
40' Желтая карточка
Кочан Матей
42' Желтая карточка
Хенти Эзекиэль
53' Желтая карточка
Канкава Джаба
1:0
90' Гол
Регали Мартин
90' Желтая карточка
Регали Мартин
90' Желтая карточка
Крайчирик Иван
90'+4
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
31
Рымаренко
Мартин
24
Жигмунд
Марек
11
Кочан
Матей
9
Регали
Мартин
20
Костадинов
Тихомир
15
Герец
Штефан
30
Шулла
Михал
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
81
Вернон
де
Марко
27
Войтко
Матуш
18
Грнчар
Давид
3
Уче
Агбо
20
Канкава
Джаба
19
Грин
Эндри
77
Чаврич
Александр
9
Хенти
Эзекиэль
Ружомберок
4-4-1-1
Слован Братислава
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Регали Мартин 2 0.25
2. Бренкус Адам 2 (1) 0.25
3. Масло Ян 1 0.13
4. Такач Далибор 1 0.13
5. Допатер Михал 1 0.13
6. Герец Штефан 0 0
7. Мадленяк Матей 0 0
Слован Братислава
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Змрхаль Яромир 3 0.38
2. Хенти Эзекиэль 3 0.38
3. Вайсс Владимир 2 (2) 0.25
4. Чаврич Александр 2 0.25
5. Абена Минти 1 0.13
6. Лихи Филип 1 0.13
7. Ратао Рафаэл 1 0.13
8. Дражич Деян 1 0.13
9. Мраз Самуэл 1 0.13
10. Рабиу Ибрахим 0 0
11. Канкава Джаба 0 0
12. Грин Эндри 0 0
13. Стрелец Давид 0 0

Карточки

Ружомберок
# Игрок      
1. Регали Мартин 2 0
2. Мадленяк Матей 2 0
3. Кочан Матей 1 0
4. Костадинов Тихомир 1 0
5. Фабиш Лукаш 1 0
6. Крайчирик Иван 1 0
7. Жигмунд Марек 1 0
8. Танцик Якуб 1 0
9. Oliver Luteran 1 0
Слован Братислава
# Игрок      
1. Рабиу Ибрахим 3 0
2. Крижан Рихард 2 0
3. Канкава Джаба 1 0
4. Кашия Гурам 1 0
5. Пощек Лукаш 1 0
6. Хенти Эзекиэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ружомберок 0 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Слован Братислава 13.33% (2) 0 13.33% (2) 20% (3) 33.33% (5) 20% (3)

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ружомберок 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Ружомберок 0:0 Спартак Трнава
Тренчин 1:1 Ружомберок Середь 2:3 Ружомберок Ружомберок 0:0 Сеница Погронье 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Нитра Ружомберок 1:1 Сеница Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Сеница
Слован Братислава Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Слован Братислава 2:2 Жилина Слован Братислава 1:3 Копенгаген ДАК 1:1 Слован Братислава Слован Братислава 4:1 Злате Моравце
Слован Братислава 2:2 Олимпиакос Середь 0:1 Слован Братислава Олимпиакос 3:0 Слован Братислава Слован Братислава 3:1 Земплин Слован Братислава 1:1 Линкольн Линкольн 1:3 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Тренчин Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Татран Липтовски-Микулаш 1:4 Слован Братислава Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Шемрок Роверс 2:1 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Шемрок Роверс Адмира 0:4 Слован Братислава Слован Братислава 2:1 Тренчин Жилина 1:2 Слован Братислава Злате Моравце 0:4 Слован Братислава

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Слован Братислава: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ружомберок 0:0 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 5:0 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:0 Ружомберок Кубок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига
Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Слован Братислава Суперлига Ружомберок 3:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:2 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Слован Братислава Суперлига Ружомберок 1:0 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Ружомберок Кубок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Слован Братислава Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 8 5 2 1 17 - 7 17
2. Спартак Трнава 8 5 2 1 14 - 4 17
3. Жилина 8 4 2 2 15 - 9 14
4. Сеница 8 3 4 1 10 - 10 13
5. Тренчин 8 3 4 1 14 - 9 13
6. ДАК 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Ружомберок 8 2 5 1 8 - 7 11
8. Земплин 8 3 1 4 11 - 12 10
9. Середь 8 2 2 4 6 - 10 8
10. Татран Липтовски-Микулаш 8 2 0 6 11 - 19 6
11. Злате Моравце 8 1 2 5 6 - 16 5
12. Погронье 8 1 1 6 5 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Слован Братислава 4 3 1 0 11 - 4 10
3. Жилина 4 3 0 1 10 - 4 9
4. Земплин 5 3 0 2 10 - 7 9
5. Сеница 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Ружомберок 5 1 3 1 2 - 2 6
7. Середь 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Татран Липтовски-Микулаш 4 2 0 2 9 - 8 6
9. Тренчин 4 1 3 0 8 - 4 6
10. ДАК 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Злате Моравце 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Погронье 3 1 1 1 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 4 2 1 1 6 - 3 7
2. Тренчин 4 2 1 1 6 - 5 7
3. ДАК 5 2 1 2 7 - 7 7
4. Сеница 5 1 3 1 6 - 8 6
5. Ружомберок 3 1 2 0 6 - 5 5
6. Жилина 4 1 2 1 5 - 5 5
7. Спартак Трнава 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Середь 4 0 2 2 1 - 6 2
9. Земплин 3 0 1 2 1 - 5 1
10. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 0 4 2 - 11 0
11. Злате Моравце 4 0 0 4 2 - 12 0
12. Погронье 5 0 0 5 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тренчин Кадак Якуб 5 0 2
2. Сеница Elvis Mashike Sukisa 5 2 1
3. Жилина Бичахчян Ваан 4 1 3
4. Слован Братислава Змрхаль Яромир 3 0 1
5. ДАК Шефер Андраш 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 4 2
2. Тренчин Samuel Lavrincik 3 1
3. Погронье Лачны Милош 4 0
4. Злате Моравце Мених Йозеф 4 0
5. Сеница Tomas Egert 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Хенти Эзекиэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Кочан Матей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ружомберок 1:0 Слован Братислава онлайн




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