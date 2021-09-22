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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Газишехир Газиантеп
1:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Истанбул Башакшехир
0'
1:0
1' Гол
Демир Мухаммет
7' Желтая карточка
Меркель Александр
16'
1
Гювенч
Гюнай
17
Джейлан
Огуз
45
Колкер
Стивен
3
Джилободжи
Папи
11
Пехливан
Халиль
52
Меркель
Александр
21
Эрдоган
Доган
28
Сагаль
Анхело
20
Нияз
Реджеп
25
Фигейредо
Жоау
10
Демир
Мухаммет
1
Бабаджан
Волкан
19
Озбайракли
Шенер
26
Понк
Карлуш
6
Епуряну
Александр
60
Лима
Лукас
28
Джигерджи
Толга
7
Вишча
Эдин
10
Озджан
Беркай
32
Цуль
Петер
22
Гульбрандсен
Фредрик
77
Окака
Стефано
Газишехир Газиантеп
4-3-1-2
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

Ход матча

1'
Демир Мухаммет
(Фигейредо Жоау)
1:0
7'
Меркель Александр
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Демир Мухаммет 2 (1) 0.33
2. Джилободжи Папи 1 0.17
3. Фигейредо Жоау 1 0.17
4. Мендиль Хамза 1 0.17
5. Сагаль Анхело 1 (1) 0.17
6. Эрдоган Доган 0 0
7. Пехливан Халиль 0 0
Истанбул Башакшехир
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окака Стефано 1 0.17
2. Гульбрандсен Фредрик 1 0.17
3. Тюрюдж Дениз 1 0.17
4. Ндайишимийе Юссуф 1 0.17
5. Вишча Эдин 0 0
6. Алексич Даниел 0 0

Карточки

Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Мендиль Хамза 3 0
2. Сагаль Анхело 1 1
3. Нияз Реджеп 2 0
4. Кициу Стелиос 1 0
5. Гювенч Гюнай 1 0
6. Джилободжи Папи 1 0
7. Эль-Мессауди Ахмед 1 0
8. Тошка Алин 1 0
9. Фигейредо Жоау 1 0
Истанбул Башакшехир
# Игрок      
1. Шахинер Омер Али 2 0
2. Гульбрандсен Фредрик 1 0
3. Джигерджи Толга 1 0
4. Тюрюдж Дениз 1 0
5. Лима Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Газишехир Газиантеп 0 20% (1) 0 20% (1) 0 60% (3)
 Истанбул Башакшехир 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Антальяспор Малатьяспор 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Бешикташ
Фатих Карагюмрюк 3:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:3 Герта Майнц 1:0 Газишехир Газиантеп Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Аданаспор Газишехир Газиантеп 3:2 Истанбулспор Хатайспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:5 Ризеспор Кайсериспор 0:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:3 Эрзурумспор Аланьяспор 3:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Фенербахче 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче Гёзтепе 2:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 3:1 Фатих Карагюмрюк Истанбул Башакшехир 0:1 Кайсериспор
Коньяспор 2:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:1 Аланьяспор Истанбул Башакшехир 0:0 Малатьяспор Истанбул Башакшехир 2:2 Хатайспор Касымпаша 1:2 Истанбул Башакшехир Бешикташ 1:0 Истанбул Башакшехир Трабзонспор 0:0 Истанбул Башакшехир Ризеспор 0:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:0 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:0 Аланьяспор Касымпаша 0:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 2:0 Истанбул Башакшехир

Последние игры между собой

Газишехир Газиантеп: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Истанбул Башакшехир: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Газишехир Газиантеп 2:0 Истанбул Башакшехир Суперлига Истанбул Башакшехир 1:2 Газишехир Газиантеп Суперлига Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Суперлига Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 6 4 2 0 13 - 5 14
2. Трабзонспор 5 4 1 0 11 - 4 13
3. Алтай 6 4 0 2 12 - 8 12
4. Коньяспор 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Фатих Карагюмрюк 6 3 2 1 11 - 6 11
6. Хатайспор 5 3 1 1 11 - 4 10
7. Фенербахче 5 3 1 1 6 - 3 10
8. Аланьяспор 5 3 0 2 4 - 9 9
9. Галатасарай 5 2 2 1 8 - 6 8
10. Газишехир Газиантеп 1:0 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Кайсериспор 5 2 1 2 5 - 6 7
12. Сивасспор 6 1 3 2 6 - 7 6
13. Малатьяспор 6 2 0 4 7 - 13 6
14. Адана Демирспор 6 1 3 2 8 - 11 6
15. Касымпаша 5 1 2 2 5 - 6 5
16. Гёзтепе 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Антальяспор 6 1 2 3 6 - 10 5
18. Истанбул Башакшехир 0:1 6 1 0 5 4 - 7 3
19. Гиресунспор 5 0 1 4 0 - 6 1
20. Ризеспор 6 0 1 5 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хатайспор 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Фатих Карагюмрюк 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Газишехир Газиантеп 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
5. Коньяспор 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Алтай 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Фенербахче 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Адана Демирспор 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Кайсериспор 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Трабзонспор 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Касымпаша 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Антальяспор 3 1 1 1 6 - 6 4
13. Галатасарай 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Гёзтепе 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Аланьяспор 2 1 0 1 2 - 4 3
16. Истанбул Башакшехир 0:1 3 1 0 2 2 - 2 3
17. Малатьяспор 4 1 0 3 6 - 10 3
18. Сивасспор 3 0 2 1 3 - 4 2
19. Гиресунспор 3 0 1 2 0 - 3 1
20. Ризеспор 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Фенербахче 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Алтай 3 2 0 1 7 - 5 6
4. Аланьяспор 3 2 0 1 2 - 5 6
5. Галатасарай 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Коньяспор 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Бешикташ 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Фатих Карагюмрюк 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сивасспор 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Хатайспор 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Малатьяспор 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Кайсериспор 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Гёзтепе 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Адана Демирспор 3 0 2 1 4 - 8 2
15. Касымпаша 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Газишехир Газиантеп 1:0 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Антальяспор 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Гиресунспор 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Истанбул Башакшехир 0:1 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Ризеспор 3 0 0 3 3 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 5 0 0
2. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 4 0 2
3. Антальяспор Райт Хаджи 4 2 0
4. Хатайспор Лобжанидзе Саба 3 0 2
5. Трабзонспор Бакасетас Тасос 3 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Малатьяспор Jospin Nshimirimana 3 1
2. Аланьяспор Дьедью Фамара 2 1
3. Фатих Карагюмрюк Дурмаз Джимми 3 0
4. Газишехир Газиантеп Мендиль Хамза 3 0
5. Хатайспор Onur Ergun 3 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Газишехир Газиантеп
Ничья
Истанбул Башакшехир
2.79
3.34
2.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Газишехир Газиантеп 1:0 Истанбул Башакшехир онлайн




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