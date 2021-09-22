Турция: Суперлига 2021-2022
Газишехир Газиантеп
1:0
Конец матча
Стадион: Газиантеп
Истанбул Башакшехир
1:0
1' ГолДемир Мухаммет
7' Желтая карточкаМеркель Александр
30' Желтая карточкаНияз Реджеп
90' Желтая карточкаПонк Карлуш
17
Джейлан
Огуз
20
Нияз
Реджеп
26
Понк
Карлуш
60
Лима
Лукас
32
Цуль
Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Нуха ДикоНападающий
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шадли НасерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
99 Чичек АтабейНападающий
-
-
Главный тренер: Коджаман Айкют
Ход матча
1'
1:0
30'
68'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 15
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
31 Владение мячом, % 69
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Демир Мухаммет
|2 (1)
|0.33
|2.
|Фигейредо Жоау
|1
|0.17
|3.
|Джилободжи Папи
|1
|0.17
|4.
|Мендиль Хамза
|1
|0.17
|5.
|Сагаль Анхело
|1 (1)
|0.17
|6.
|Эрдоган Доган
|0
|0
|7.
|Пехливан Халиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окака Стефано
|1
|0.17
|2.
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0.17
|3.
|Тюрюдж Дениз
|1
|0.17
|4.
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.17
|5.
|Вишча Эдин
|0
|0
|6.
|Алексич Даниел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нияз Реджеп
|3
|0
|2.
|Мендиль Хамза
|3
|0
|3.
|Сагаль Анхело
|1
|1
|4.
|Меркель Александр
|1
|0
|5.
|Кициу Стелиос
|1
|0
|6.
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|7.
|Джилободжи Папи
|1
|0
|8.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0
|9.
|Тошка Алин
|1
|0
|10.
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|2.
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0
|3.
|Джигерджи Толга
|1
|0
|4.
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|5.
|Понк Карлуш
|1
|0
|6.
|Лима Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Газишехир Газиантеп
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|Истанбул Башакшехир
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Антальяспор Малатьяспор 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Бешикташ
Фатих Карагюмрюк 3:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:3 Герта Майнц 1:0 Газишехир Газиантеп Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Аданаспор Газишехир Газиантеп 3:2 Истанбулспор Хатайспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:5 Ризеспор Кайсериспор 0:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:3 Эрзурумспор Аланьяспор 3:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Фенербахче 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир Последние 20 матчей: +7 =6 -7Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче Гёзтепе 2:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 3:1 Фатих Карагюмрюк Истанбул Башакшехир 0:1 Кайсериспор
Коньяспор 2:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:1 Аланьяспор Истанбул Башакшехир 0:0 Малатьяспор Истанбул Башакшехир 2:2 Хатайспор Касымпаша 1:2 Истанбул Башакшехир Бешикташ 1:0 Истанбул Башакшехир Трабзонспор 0:0 Истанбул Башакшехир Ризеспор 0:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:0 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:0 Аланьяспор Касымпаша 0:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 2:0 Истанбул Башакшехир
Последние игры между собой
Газишехир Газиантеп: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Истанбул Башакшехир: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|2.
|Трабзонспор
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Алтай
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|4.
|Коньяспор
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Хатайспор
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|7.
|Фенербахче
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|8.
|Аланьяспор
|5
|3
|0
|2
|4 - 9
|9
|9.
|Галатасарай
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|10.
|Газишехир Газиантеп
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Кайсериспор
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|Сивасспор
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|Малатьяспор
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|14.
|Гёзтепе
|0:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|15.
|Адана Демирспор
|6
|1
|3
|2
|8 - 11
|6
|16.
|Касымпаша
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|17.
|Антальяспор
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|18.
|Истанбул Башакшехир
|6
|1
|0
|5
|4 - 7
|3
|19.
|Гиресунспор
|5
|0
|1
|4
|0 - 6
|1
|20.
|Ризеспор
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Хатайспор
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Газишехир Газиантеп
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|5.
|Коньяспор
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Алтай
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Кайсериспор
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|Фенербахче
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Трабзонспор
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Адана Демирспор
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Касымпаша
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Гёзтепе
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Антальяспор
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|14.
|Аланьяспор
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|15.
|Галатасарай
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|Истанбул Башакшехир
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|17.
|Малатьяспор
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|18.
|Сивасспор
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|Гиресунспор
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|Ризеспор
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Фенербахче
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Алтай
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|Аланьяспор
|3
|2
|0
|1
|2 - 5
|6
|5.
|Галатасарай
|0:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|6.
|Коньяспор
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Бешикташ
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Хатайспор
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Сивасспор
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Малатьяспор
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Кайсериспор
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Гёзтепе
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|Адана Демирспор
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|15.
|Касымпаша
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Газишехир Газиантеп
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Антальяспор
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Гиресунспор
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Истанбул Башакшехир
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|Ризеспор
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Пешич Александар
|5
|0
|0
|2.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|4
|0
|2
|3.
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|4
|2
|0
|4.
|Хатайспор
|Лобжанидзе Саба
|3
|0
|2
|5.
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|3
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Малатьяспор
|Jospin Nshimirimana
|3
|1
|2.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|2
|1
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Дурмаз Джимми
|3
|0
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Нияз Реджеп
|3
|0
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Мендиль Хамза
|3
|0