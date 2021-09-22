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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Газишехир Газиантеп
1:0
Конец матча

Стадион:
Истанбул Башакшехир
0'
1:0
1' Гол
Демир Мухаммет
7' Желтая карточка
Меркель Александр
30' Желтая карточка
Нияз Реджеп
90' Желтая карточка
Понк Карлуш
90'+8
1
Гювенч
Гюнай
17
Джейлан
Огуз
45
Колкер
Стивен
3
Джилободжи
Папи
11
Пехливан
Халиль
52
Меркель
Александр
21
Эрдоган
Доган
28
Сагаль
Анхело
20
Нияз
Реджеп
25
Фигейредо
Жоау
10
Демир
Мухаммет
1
Бабаджан
Волкан
19
Озбайракли
Шенер
26
Понк
Карлуш
6
Епуряну
Александр
60
Лима
Лукас
28
Джигерджи
Толга
7
Вишча
Эдин
10
Озджан
Беркай
32
Цуль
Петер
22
Гульбрандсен
Фредрик
77
Окака
Стефано
Газишехир Газиантеп
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

Ход матча

1'
Демир Мухаммет
(Фигейредо Жоау)
1:0
7'
Меркель Александр
 
30'
Нияз Реджеп
 
38'
 
Дуарте Леонардо
Озбайракли Шенер
46'
Эль-Мессауди Ахмед
Меркель Александр
 
46'
 
Тюрюдж Дениз
Гульбрандсен Фредрик
46'
 
Ндайишимийе Юссуф
Цуль Петер
63'
 
Алексич Даниел
Епуряну Александр
68'
Жефферсон
Нияз Реджеп
 
68'
Нуха Дико
Фигейредо Жоау
 
76'
Борвен Торгейр
Эрдоган Доган
 
83'
 
Шадли Насер
Вишча Эдин
83'
Озер Кенан
Сагаль Анхело
 
90'
 
Понк Карлуш

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 15
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 31 Владение мячом, % 69

Бомбардиры внутри турнира

Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Демир Мухаммет 2 (1) 0.33
2. Фигейредо Жоау 1 0.17
3. Джилободжи Папи 1 0.17
4. Мендиль Хамза 1 0.17
5. Сагаль Анхело 1 (1) 0.17
6. Эрдоган Доган 0 0
7. Пехливан Халиль 0 0
Истанбул Башакшехир
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окака Стефано 1 0.17
2. Гульбрандсен Фредрик 1 0.17
3. Тюрюдж Дениз 1 0.17
4. Ндайишимийе Юссуф 1 0.17
5. Вишча Эдин 0 0
6. Алексич Даниел 0 0

Карточки

Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Нияз Реджеп 3 0
2. Мендиль Хамза 3 0
3. Сагаль Анхело 1 1
4. Меркель Александр 1 0
5. Кициу Стелиос 1 0
6. Гювенч Гюнай 1 0
7. Джилободжи Папи 1 0
8. Эль-Мессауди Ахмед 1 0
9. Тошка Алин 1 0
10. Фигейредо Жоау 1 0
Истанбул Башакшехир
# Игрок      
1. Шахинер Омер Али 2 0
2. Гульбрандсен Фредрик 1 0
3. Джигерджи Толга 1 0
4. Тюрюдж Дениз 1 0
5. Понк Карлуш 1 0
6. Лима Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Газишехир Газиантеп 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0 50% (3)
 Истанбул Башакшехир 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Антальяспор Малатьяспор 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Бешикташ
Фатих Карагюмрюк 3:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:3 Герта Майнц 1:0 Газишехир Газиантеп Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:0 Аданаспор Газишехир Газиантеп 3:2 Истанбулспор Хатайспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:5 Ризеспор Кайсериспор 0:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:3 Эрзурумспор Аланьяспор 3:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Касымпаша Фенербахче 3:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче Гёзтепе 2:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 3:1 Фатих Карагюмрюк Истанбул Башакшехир 0:1 Кайсериспор
Коньяспор 2:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:1 Аланьяспор Истанбул Башакшехир 0:0 Малатьяспор Истанбул Башакшехир 2:2 Хатайспор Касымпаша 1:2 Истанбул Башакшехир Бешикташ 1:0 Истанбул Башакшехир Трабзонспор 0:0 Истанбул Башакшехир Ризеспор 0:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:0 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:0 Аланьяспор Касымпаша 0:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 2:0 Истанбул Башакшехир

Последние игры между собой

Газишехир Газиантеп: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Истанбул Башакшехир: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Газишехир Газиантеп 2:0 Истанбул Башакшехир Суперлига Истанбул Башакшехир 1:2 Газишехир Газиантеп Суперлига Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Суперлига Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 6 4 2 0 13 - 5 14
2. Трабзонспор 5 4 1 0 11 - 4 13
3. Алтай 6 4 0 2 12 - 8 12
4. Коньяспор 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Хатайспор 0:0 6 3 2 1 11 - 4 11
6. Фатих Карагюмрюк 6 3 2 1 11 - 6 11
7. Фенербахче 5 3 1 1 6 - 3 10
8. Аланьяспор 5 3 0 2 4 - 9 9
9. Галатасарай 0:0 6 2 3 1 8 - 6 9
10. Газишехир Газиантеп 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Кайсериспор 0:0 6 2 2 2 5 - 6 8
12. Сивасспор 6 1 3 2 6 - 7 6
13. Малатьяспор 6 2 0 4 7 - 13 6
14. Гёзтепе 0:0 6 1 3 2 6 - 7 6
15. Адана Демирспор 6 1 3 2 8 - 11 6
16. Касымпаша 5 1 2 2 5 - 6 5
17. Антальяспор 6 1 2 3 6 - 10 5
18. Истанбул Башакшехир 6 1 0 5 4 - 7 3
19. Гиресунспор 5 0 1 4 0 - 6 1
20. Ризеспор 6 0 1 5 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хатайспор 0:0 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Фатих Карагюмрюк 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Газишехир Газиантеп 3 2 1 0 3 - 0 7
5. Коньяспор 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Алтай 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Кайсериспор 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
8. Фенербахче 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Трабзонспор 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Адана Демирспор 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Касымпаша 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Гёзтепе 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Антальяспор 3 1 1 1 6 - 6 4
14. Аланьяспор 2 1 0 1 2 - 4 3
15. Галатасарай 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
16. Истанбул Башакшехир 3 1 0 2 2 - 2 3
17. Малатьяспор 4 1 0 3 6 - 10 3
18. Сивасспор 3 0 2 1 3 - 4 2
19. Гиресунспор 3 0 1 2 0 - 3 1
20. Ризеспор 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Фенербахче 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Алтай 3 2 0 1 7 - 5 6
4. Аланьяспор 3 2 0 1 2 - 5 6
5. Галатасарай 0:0 4 1 3 0 6 - 4 6
6. Коньяспор 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Бешикташ 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Хатайспор 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Фатих Карагюмрюк 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Сивасспор 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Малатьяспор 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Кайсериспор 0:0 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Гёзтепе 0:0 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Адана Демирспор 3 0 2 1 4 - 8 2
15. Касымпаша 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Газишехир Газиантеп 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Антальяспор 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Гиресунспор 2 0 0 2 0 - 3 0
19. Истанбул Башакшехир 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Ризеспор 3 0 0 3 3 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 5 0 0
2. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 4 0 2
3. Антальяспор Райт Хаджи 4 2 0
4. Хатайспор Лобжанидзе Саба 3 0 2
5. Трабзонспор Бакасетас Тасос 3 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Малатьяспор Jospin Nshimirimana 3 1
2. Аланьяспор Дьедью Фамара 2 1
3. Фатих Карагюмрюк Дурмаз Джимми 3 0
4. Газишехир Газиантеп Нияз Реджеп 3 0
5. Газишехир Газиантеп Мендиль Хамза 3 0
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