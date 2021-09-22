Италия: Серия A 2021-2022
Кальяри
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Unipol Domus
Эмполи
21' Желтая карточкаЖурковски Шимон
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|4 (2)
|0.8
|2.
|Чеппители Лука
|1
|0.2
|3.
|Кейта Бальде
|1
|0.2
|4.
|Дейола Алессандро
|1
|0.2
|5.
|Марин Рэзван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Байрами Недим
|1 (1)
|0.2
|2.
|Манкузо Леонардо
|1
|0.2
|3.
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|2.
|Стротман Кевин
|2
|0
|3.
|Годин Диего
|1
|0
|4.
|Касерес Мартин
|1
|0
|5.
|Педро Жоао
|1
|0
|6.
|Чеппители Лука
|1
|0
|7.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|8.
|Нандес Найтан
|1
|0
|9.
|Далберт Эстеван
|1
|0
|10.
|Вальтер Маццарри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|2.
|Стоянович Петар
|2
|0
|3.
|Хаас Николас
|1
|0
|4.
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|5.
|Кутроне Патрик
|1
|0
|6.
|Журковски Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|0
|Эмполи
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лацио 2:2 Кальяри Кальяри 2:3 Дженоа Милан 4:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя
Кальяри 3:1 Пиза Мальорка 1:0 Кальяри Кальяри 3:0 Ольбия Аугсбург 3:1 Кальяри Виченца Виртус 0:3 Кальяри Кальяри 16:1 Реал Виченца Кальяри 0:1 Дженоа Милан 0:0 Кальяри Кальяри 0:0 Фиорентина Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6Эмполи 0:3 Сампдория Эмполи 1:2 Венеция Реал Форте Куэрчета 2:8 Эмполи Ювентус 0:1 Эмполи
Эмполи 1:3 Лацио Эмполи 4:2 Виченца Виртус Удинезе 1:0 Эмполи Эмполи 9:0 Монтекатини Эмполи 3:0 Понтедера Castelfiorentino 0:12 Эмполи Эмполи 2:1 Лечче Салернитана 2:0 Эмполи Эмполи 4:0 Козенца Асколи 2:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 4:2 Брешия Кремонезе 2:2 Эмполи Реджана 0:1 Эмполи Эмполи 1:0 Виртус Энтелла Эмполи 1:0 Порденоне
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Эмполи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 5
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Милан
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 10
|8
|8.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|11.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|14.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|15.
|Венеция
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|19.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 11
|3
|20.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Венеция
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Милан
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|10.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|11.
|Венеция
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|12.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|14.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|5
|1
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|4
|0
|1
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Эмполи
Исход игры
Кальяри
72.9% (102)
Ничья
23.6% (33)
Эмполи
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.64% (69)
Меньше
50.36% (70)
Обе команды забьют
Да
68.35% (95)
Нет
31.65% (44)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
42.9% (60)
1:0 Кальяри
25% (35)
1:1 Ничья
19.3% (27)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:0 Кальяри
2.1% (3)
1:2 Эмполи
2.1% (3)
3:1 Кальяри
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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