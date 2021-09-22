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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Эмполи
0'
21' Желтая карточка
Журковски Шимон
25'
28
Краньо
Алессио
40
Валюкевич
Себастьян
23
Чеппители
Лука
44
Карбони
Андреа
22
Ликояннис
Хараламбос
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
14
Дейола
Алессандро
29
Далберт
Эстеван
10
Педро
Жоао
9
Кейта
Бальде
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
6
Романьоли
Симоне
42
Вити
Маттиа
3
Марчицца
Риккардо
32
Хаас
Николас
28
Риччи
Самуэле
27
Журковски
Шимон
8
Хендерсон
Лиам
11
Ди
Франческо
Федерико
99
Пинамонти
Андреа
Кальяри
4-4-2
Эмполи
4-3-1-2

Ход матча

21'
 
Журковски Шимон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 4 (2) 0.8
2. Чеппители Лука 1 0.2
3. Кейта Бальде 1 0.2
4. Дейола Алессандро 1 0.2
5. Марин Рэзван 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Байрами Недим 1 (1) 0.2
2. Манкузо Леонардо 1 0.2
3. Бандинелли Филиппо 1 0.2

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Дзаппа Габриэле 2 1
2. Стротман Кевин 2 0
3. Годин Диего 1 0
4. Касерес Мартин 1 0
5. Педро Жоао 1 0
6. Чеппители Лука 1 0
7. Дейола Алессандро 1 0
8. Нандес Найтан 1 0
9. Далберт Эстеван 1 0
10. Вальтер Маццарри 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Исмайли Ардиан 3 0
2. Стоянович Петар 2 0
3. Хаас Николас 1 0
4. Луперто Себастьяно 1 0
5. Кутроне Патрик 1 0
6. Журковски Шимон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 42.86% (3) 0
 Эмполи 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лацио 2:2 Кальяри Кальяри 2:3 Дженоа Милан 4:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя
Кальяри 3:1 Пиза Мальорка 1:0 Кальяри Кальяри 3:0 Ольбия Аугсбург 3:1 Кальяри Виченца Виртус 0:3 Кальяри Кальяри 16:1 Реал Виченца Кальяри 0:1 Дженоа Милан 0:0 Кальяри Кальяри 0:0 Фиорентина Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Эмполи 0:3 Сампдория Эмполи 1:2 Венеция Реал Форте Куэрчета 2:8 Эмполи Ювентус 0:1 Эмполи
Эмполи 1:3 Лацио Эмполи 4:2 Виченца Виртус Удинезе 1:0 Эмполи Эмполи 9:0 Монтекатини Эмполи 3:0 Понтедера Castelfiorentino 0:12 Эмполи Эмполи 2:1 Лечче Салернитана 2:0 Эмполи Эмполи 4:0 Козенца Асколи 2:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 4:2 Брешия Кремонезе 2:2 Эмполи Реджана 0:1 Эмполи Эмполи 1:0 Виртус Энтелла Эмполи 1:0 Порденоне

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Эмполи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Кальяри 2:2 Эмполи Серия A Эмполи 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:2 Эмполи Серия A Эмполи 2:0 Кальяри Серия A
Кальяри 1:1 Эмполи Серия A Эмполи 0:4 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Эмполи Серия A Эмполи 4:1 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 5 4 1 0 18 - 5 13
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Милан 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Рома Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 10 8
8. Лацио Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Торино Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
11. Сампдория Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Ювентус Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
13. Сассуоло Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
14. Верона Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
15. Венеция 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
16. Эмполи 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
17. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
18. Специя Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
19. Кальяри 0:0 Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
20. Салернитана Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
4. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Удинезе Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
9. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Кальяри 0:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Венеция 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Специя Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Эмполи 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Наполи Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Милан 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Эмполи 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
10. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
11. Венеция 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
12. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
14. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Кальяри 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 5 1 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 4 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Unipol Domus. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Кальяри 72.9% (102)
X 23.6% (33)
Эмполи 3.6% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Эмполи
2.15
3.90
3.72
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Где смотреть матч Кальяри 0:0 Эмполи онлайн


Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Эмполи

Исход игры
Кальяри
72.9% (102)
Ничья
23.6% (33)
Эмполи
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.64% (69)
Меньше
50.36% (70)
Обе команды забьют
Да
68.35% (95)
Нет
31.65% (44)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
42.9% (60)
1:0 Кальяри
25% (35)
1:1 Ничья
19.3% (27)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:0 Кальяри
2.1% (3)
1:2 Эмполи
2.1% (3)
3:1 Кальяри
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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