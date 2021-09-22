Второй тайм

96' Эмполи заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Перейро Гастон не смог попасть в створ ударом издали

94' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Викарио Гульельмо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Удар от ворот произведет Эмполи

92' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Жуан Педро наказан за толчок Исмайли Ардиан

90' Аслани Кристьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Кальяри выполняет удар от ворот.

88' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

88' Маттиа Вити выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Жуан Педро из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

88' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Удар от ворот произведет Эмполи

85' Матч возобновится спорным мячом

85' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

85' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Жуан Педро нанес удар, но тот был заблокирован.

83' Удар от ворот произведет Эмполи

82' Жуан Педро нанес удар чуть мимо. Близко!

82' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Хендерсон Лиам

80' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Кальяри

78' Хендерсон Лиам из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

77' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

76' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

75' Годин Диего - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

74' Удар от ворот произведет Кальяри

74' Ди Франческо Федерико не смог попасть в створ ударом издали

73' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

72' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

72' Штулац Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Пинамонти Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Романьоли Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Г О О О О Л - Штулац Лео первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

69' Хороший удар издали нанес Журковски Шимон , но отличный сейв сделал Алессио Краньо. Угловой.

68' Кальяри выполняет удар от ворот.

67' Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Пинамонти Андреа из команды Эмполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

66' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Кальяри выполняет удар от ворот.

64' Матч возобновлен

63' Риччи Самуэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Удар от ворот произведет Эмполи

61' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Стоянович Петар получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Викарио Гульельмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кейта Бальде нанес удар в каркас ворот!

58' Эмполи выполняет удар от ворот.

58' О, нет. Из многообещающей позиции Жуан Педро из команды Кальяри наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

58' Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

57' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

57' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Судья свистит. Жуан Педро атаковал сзади соперника. Это Риччи Самуэле заработал своей команде штрафной

55' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Отличные скиллы показывает Нандес Найтан , обводя своих соперников

54' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Пинамонти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Игрок Жуан Педро из команды Кальяри неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

51' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Кальяри

47' Отличные скиллы показывает Нандес Найтан , обводя своих соперников

47' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Андреа Карбони уходит с поля и его заменяет Годин Диего