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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
0:2
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
21' Желтая карточка
Журковски Шимон
0:1
29' Гол
Ди Франческо Федерико
0:2
69' Гол
Штулац Лео
75' Желтая карточка
Годин Диего
90' Желтая карточка
Нандес Найтан
90'+6
28
Краньо
Алессио
40
Валюкевич
Себастьян
23
Чеппители
Лука
44
Карбони
Андреа
22
Ликояннис
Хараламбос
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
14
Дейола
Алессандро
29
Далберт
Эстеван
10
Педро
Жоао
9
Кейта
Бальде
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
6
Романьоли
Симоне
42
Вити
Маттиа
3
Марчицца
Риккардо
32
Хаас
Николас
28
Риччи
Самуэле
27
Журковски
Шимон
8
Хендерсон
Лиам
11
Ди
Франческо
Федерико
99
Пинамонти
Андреа
Кальяри
4-4-2
Эмполи
4-3-1-2

Ход матча

21'
 
Журковски Шимон
29'
0:1
Ди Франческо Федерико
(Хаас Николас)
46'
Годин Диего
Карбони Андреа
 
46'
Стротман Кевин
Дейола Алессандро
 
64'
 
Исмайли Ардиан
Стоянович Петар
64'
 
Штулац Лео
Риччи Самуэле
69'
0:2
Штулац Лео
70'
Касерес Мартин
Валюкевич Себастьян
 
75'
Годин Диего
 
77'
Перейро Гастон
Ликояннис Хараламбос
 
83'
 
Аслани Кристьян
Хаас Николас
83'
 
Байрами Недим
Ди Франческо Федерико
84'
Паволетти Леонардо
Чеппители Лука
 
87'
 
Ла Мантия Андреа
Пинамонти Андреа
90'
Нандес Найтан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 4 (2) 0.8
2. Чеппители Лука 1 0.2
3. Кейта Бальде 1 0.2
4. Дейола Алессандро 1 0.2
5. Марин Рэзван 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Байрами Недим 1 (1) 0.2
2. Манкузо Леонардо 1 0.2
3. Ди Франческо Федерико 1 0.2
4. Штулац Лео 1 0.2
5. Бандинелли Филиппо 1 0.2
6. Хаас Николас 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Дзаппа Габриэле 2 1
2. Годин Диего 2 0
3. Стротман Кевин 2 0
4. Касерес Мартин 1 0
5. Педро Жоао 1 0
6. Чеппители Лука 1 0
7. Дейола Алессандро 1 0
8. Нандес Найтан 1 0
9. Далберт Эстеван 1 0
10. Вальтер Маццарри 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Исмайли Ардиан 3 0
2. Стоянович Петар 2 0
3. Журковски Шимон 2 0
4. Хаас Николас 1 0
5. Луперто Себастьяно 1 0
6. Кутроне Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 42.86% (3) 0
 Эмполи 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лацио 2:2 Кальяри Кальяри 2:3 Дженоа Милан 4:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя
Кальяри 3:1 Пиза Мальорка 1:0 Кальяри Кальяри 3:0 Ольбия Аугсбург 3:1 Кальяри Виченца Виртус 0:3 Кальяри Кальяри 16:1 Реал Виченца Кальяри 0:1 Дженоа Милан 0:0 Кальяри Кальяри 0:0 Фиорентина Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Эмполи 0:3 Сампдория Эмполи 1:2 Венеция Реал Форте Куэрчета 2:8 Эмполи Ювентус 0:1 Эмполи
Эмполи 1:3 Лацио Эмполи 4:2 Виченца Виртус Удинезе 1:0 Эмполи Эмполи 9:0 Монтекатини Эмполи 3:0 Понтедера Castelfiorentino 0:12 Эмполи Эмполи 2:1 Лечче Салернитана 2:0 Эмполи Эмполи 4:0 Козенца Асколи 2:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 4:2 Брешия Кремонезе 2:2 Эмполи Реджана 0:1 Эмполи Эмполи 1:0 Виртус Энтелла Эмполи 1:0 Порденоне

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Эмполи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Кальяри 2:2 Эмполи Серия A Эмполи 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:2 Эмполи Серия A Эмполи 2:0 Кальяри Серия A
Кальяри 1:1 Эмполи Серия A Эмполи 0:4 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Эмполи Серия A Эмполи 4:1 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 5 4 1 0 18 - 5 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Рома Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 10 8
8. Лацио Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Торино Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
11. Эмполи Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Сампдория Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13. Ювентус Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Сассуоло Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15. Верона Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
17. Специя Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
18. Венеция Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
19. Кальяри Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Салернитана Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
4. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Удинезе Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
9. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Специя Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Наполи Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Милан Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
10. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
11. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
13. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Верона Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 5 1 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 4 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Unipol Domus. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Кальяри 72.9% (102)
X 23.6% (33)
Эмполи 3.6% (5)
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Где смотреть матч Кальяри 0:2 Эмполи онлайн


Прогнозы на матч Кальяри 0:2 Эмполи

Исход игры
Кальяри
72.9% (102)
Ничья
23.6% (33)
Эмполи
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.64% (69)
Меньше
50.36% (70)
Обе команды забьют
Да
68.35% (95)
Нет
31.65% (44)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
42.9% (60)
1:0 Кальяри
25% (35)
1:1 Ничья
19.3% (27)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:0 Кальяри
2.1% (3)
1:2 Эмполи
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:1 Кальяри
1.4% (2)
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