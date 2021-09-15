Италия: Серия A 2021-2022
Специя
Позже
Стадион: Альберто Пиччи
Ювентус
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бастони Симоне
|2
|0.5
|2.
|Верде Даниэле
|1
|0.25
|3.
|Бурабия Мехди
|1
|0.25
|4.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.25
|5.
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|6.
|Маджоре Джулио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|2
|0.5
|2.
|Дибала Пауло
|1
|0.25
|3.
|Куадрадо Хуан
|1
|0.25
|4.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|2.
|Николау Димитрис
|2
|0
|3.
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|1
|4.
|Мотта Тьяго
|1
|0
|5.
|Бастони Симоне
|1
|0
|6.
|Эрлич Мартин
|1
|0
|7.
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роналду Криштиану
|1
|0
|2.
|Щесны Войцех
|1
|0
|3.
|Данило Луис
|1
|0
|4.
|Дибала Пауло
|1
|0
|5.
|Бернардески Федерико
|1
|0
|6.
|Локателли Мануэль
|1
|0
|7.
|Кулушевски Деян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|60% (3)
|0
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|Ювентус
|75% (3)
|25% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +5 =7 -8Венеция 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Лацио 6:1 Специя Кальяри 2:2 Специя
Порденоне 1:3 Специя Специя 2:2 Рома Специя 4:1 Торино Сампдория 2:2 Специя Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ювентус 1:1 Милан Мальмё 0:3 Ювентус Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 0:1 Эмполи
Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи
Последние игры между собой
Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ювентус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|8.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Болонья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 8
|7
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|11.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|17.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|18.
|Ювентус
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 11
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Болонья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|11.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|2.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|7.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|14.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|15.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|5
|1
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|3
|0
|1
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
Прогнозы на матч Специя - Ювентус
Исход игры
Специя
0% (0)
Ничья
5.7% (2)
Ювентус
94.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
45.71% (16)
Меньше
54.29% (19)
Обе команды забьют
Да
45.71% (16)
Нет
54.29% (19)
Популярный счёт
0:2 Ювентус
42.9% (15)
1:2 Ювентус
31.4% (11)
1:3 Ювентус
8.6% (3)
1:1 Ничья
5.7% (2)
0:3 Ювентус
5.7% (2)
0:1 Ювентус
5.7% (2)
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