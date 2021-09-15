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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
 
Позже

Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бастони Симоне 2 0.5
2. Верде Даниэле 1 0.25
3. Бурабия Мехди 1 0.25
4. Гьяси Эммануэль 1 0.25
5. Амьен-Аду Кельвен 0 0
6. Маджоре Джулио 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 2 0.5
2. Дибала Пауло 1 0.25
3. Куадрадо Хуан 1 0.25
4. Бентанкур Родриго 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Гьяси Эммануэль 2 0
2. Николау Димитрис 2 0
3. Амьен-Аду Кельвен 0 1
4. Мотта Тьяго 1 0
5. Бастони Симоне 1 0
6. Эрлич Мартин 1 0
7. Феррер Сальвадор 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Роналду Криштиану 1 0
2. Щесны Войцех 1 0
3. Данило Луис 1 0
4. Дибала Пауло 1 0
5. Бернардески Федерико 1 0
6. Локателли Мануэль 1 0
7. Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 60% (3) 0 0 20% (1) 0 20% (1)
 Ювентус 75% (3) 25% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Венеция 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Лацио 6:1 Специя Кальяри 2:2 Специя
Порденоне 1:3 Специя Специя 2:2 Рома Специя 4:1 Торино Сампдория 2:2 Специя Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ювентус 1:1 Милан Мальмё 0:3 Ювентус Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 0:1 Эмполи
Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи

Последние игры между собой

Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ювентус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ювентус 3:0 Специя Серия A Специя 1:4 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 15 - 4 10
2. Милан Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Рома Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
5. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
6. Удинезе Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Лацио Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
8. Аталанта Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Болонья Заявка 4 2 1 1 5 - 8 7
10. Торино Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
11. Сампдория Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Верона Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15. Венеция Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
16. Эмполи Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
17. Дженоа Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
18. Ювентус Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Кальяри Заявка 4 0 2 2 7 - 11 2
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Болонья Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
11. Аталанта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Салернитана Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
2. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Милан Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
7. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
13. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
14. Дженоа Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
15. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
16. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
19. Верона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 5 1 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 3 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Специя - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 2 дня 14 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Специя 0% (0)
    X 5.7% (2)
    Ювентус 94.3% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Ювентус
    8.53
    5.60
    1.39
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Специя - Ювентус онлайн


    Прогнозы на матч Специя - Ювентус

    Исход игры
    Специя
    0% (0)
    Ничья
    5.7% (2)
    Ювентус
    94.3% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.71% (16)
    Меньше
    54.29% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    45.71% (16)
    Нет
    54.29% (19)
    Популярный счёт
    0:2 Ювентус
    42.9% (15)
    1:2 Ювентус
    31.4% (11)
    1:3 Ювентус
    8.6% (3)
    1:1 Ничья
    5.7% (2)
    0:3 Ювентус
    5.7% (2)
    0:1 Ювентус
    5.7% (2)
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