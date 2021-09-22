Интересненько! Футболист "Интера" Иван Перишич пришёл посмотреть на игру злейшего конкурента его команды. Выхватили его режиссёры на трибуне.

Ребич справа от лицевой то ли навешивал, то ли пробивал, в итоге получилось довольно неприятно для Маенпяя! Мяч летел над перекладиной, и может даже в створ направлялся, но смог вратарь "Венеции" его отбить.

Приближается первый тайм к своей середине, а футболисты "Милана" по-прежнему ни единого настоящего момента создать не смогли. Грустная игра в атаке у хозяев.

Футболисты "Венеции" перебрались на половину поля соперника и даже устроили позиционную атаку. Болельщики "Милана" громко свистят.

Середина первого тайма у нас идёт, пока 0:0. Надо набирать обороты "Милану", пока очень скромно команды смотрится.

16' Очень активны игроки "Венеции" в обороне, не получается никак найти свободные зоны у футболистов хозяев. Продолжается неторопливый планомерный розыгрыш.

15' Ещё один заброс в штрафную площадь "Венеции", но вновь получилось без адреса. Маенпяя без проблем ловит мяч в руки.

13' Неплохой заброс в штрафную площадь "Венеции", но Диасу не удалось до мяча добраться. Маенпяя принял его в руки.

12' Араму красивым финтом в центре поля ушёл от соперника, и опоздавший Балло-Туре влетел ему в ногу. Тянуло на жёлтую карточку, но судья пока решил без предупреждения обойтись.

11' Леау слева здорово прокинул мяч мимо соперника, отыгрывал в штрафную площадь на Ребича, но не прошла эта передача. На перехвате сыграл игрок гостей.

10' Хорошая атака "Милана", Калюлю справа простреливал в штрафную площадь на Леау, который вместо удара решил мяч обработать, в итоге успели накрыть его.

9' Не хватает остроты футболистам "Милана", не получается никак преодолеть оборонительные ряды соперника. Но это только начало.

8' Да, именно на половине поля "Венеции" проходит вся игра. Футболисты "Милана" практически не отдают мяч сопернику.

6' А вот и первое обострение у ворот "Венеции"! Пошёл заброс налево в штрафную гостей на Ребича, который с лёта пробивал с подступов к вратарской, но получилось выше ворот для начала.

5' Молинаро подключился к атаке по левому флангу, выполнял подачу в штрафную площадь "Милана", но мяч прилетел точно в руки Меньяну.

4' Пока не получается у "Милана" продраться к штрафной площади соперника, но уже сразу игрокам хозяев удалось обозначить колоссальное территориальное преимущество.

3' Браим Диас разогнал быструю атаку по центру поля, но не удалось продраться ему между двумя игроками соперника.

2' Спокойно футболисты "Милана" контролируют мяч на первых минутах поединка, очень спокойно начинается наша игра.