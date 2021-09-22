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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Милан
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Венеция
0' 23'
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
46
Габбия
Маттео
13
Романьоли
Алессио
5
Балло-Туре
Фоде
4
Беннасер
Исмаэль
8
Тонали
Сандро
25
Флоренци
Алессандро
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
12
Ребич
Анте
1
Маенпяя
Ники
22
Эбюэхи
Тайронн
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
3
Молинаро
Кристиан
42
Перец
Дор
5
Вакка
Антонио
27
Бузио
Джанлука
10
Араму
Маттиа
9
Форте
Франческо
17
Джонсон
Деннис
Милан
4-2-3-1
Венеция
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леау Рафаэл 2 0.4
2. Жиру Оливье 2 (1) 0.4
3. Ребич Анте 1 0.2
4. Диас Браим 1 0.2
5. Тонали Сандро 1 0.2
6. Ибрагимович Златан 1 0.2
7. Калабрия Давиде 0 0
8. Тео Эрнандес 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чеккарони Пьетро 1 0.2
2. Анри Тома 1 0.2
3. Окереке Давид 1 0.2
4. Араму Маттиа 0 0
5. Бузио Джанлука 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Кьяер Симон 1 0
2. Бакайоко Тьемуэ 1 0
3. Диас Браим 1 0
4. Тонали Сандро 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Хейманс Дан 4 0
2. Вакка Антонио 2 0
3. Маенпяя Ники 1 0
4. Форте Франческо 1 0
5. Араму Маттиа 1 0
6. Кальдара Маттиа 1 0
7. Леццерини Лука 1 0
8. Чеккарони Пьетро 1 0
9. Эбюэхи Тайронн 1 0
10. Маццокки Паскуале 1 0
11. Фьордилино Антонио 1 0
12. Джонсон Деннис 1 0
13. Шнегг Давид 1 0
14. Бузио Джанлука 1 0
15. Тессманн Таннер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 25% (2) 25% (2) 25% (2) 0 12.5% (1) 12.5% (1)
 Венеция 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ювентус 1:1 Милан Ливерпуль 3:2 Милан Милан 2:0 Лацио Милан 4:1 Кальяри
Сампдория 0:1 Милан Милан 2:1 Панатинаикос Реал Мадрид 0:0 Милан Валенсия 0:0 Милан Ницца 1:1 Милан Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория
Венеция Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Венеция 1:2 Специя Эмполи 1:2 Венеция Брешия 4:0 Венеция Удинезе 3:0 Венеция
Наполи 2:0 Венеция Венеция 1:1 Фрозиноне Гронинген 0:0 Венеция Твенте 0:1 Венеция Утрехт 2:3 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Венеция 3:2 Кьево Читтаделла 1:1 Венеция Венеция 0:0 Порденоне Пиза 2:2 Венеция Венеция 3:1 Кьево Салернитана 2:1 Венеция Венеция 3:0 Козенца
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 5 4 1 0 18 - 5 13
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Милан 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Рома Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 10 8
8. Лацио Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Торино Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
11. Сампдория Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Ювентус Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
13. Сассуоло Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
14. Верона Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
15. Венеция 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
16. Эмполи 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
17. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
18. Специя Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
19. Кальяри 0:0 Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
20. Салернитана Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
4. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Удинезе Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
9. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Кальяри 0:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Венеция 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Специя Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Эмполи 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Наполи Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Милан 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Эмполи 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
10. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
11. Венеция 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
12. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
14. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Кальяри 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 5 1 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 4 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Середина первого тайма у нас идёт, пока 0:0. Надо набирать обороты "Милану", пока очень скромно команды смотрится.
  • 22'
    Футболисты "Венеции" перебрались на половину поля соперника и даже устроили позиционную атаку. Болельщики "Милана" громко свистят.
  • 21'
    Приближается первый тайм к своей середине, а футболисты "Милана" по-прежнему ни единого настоящего момента создать не смогли. Грустная игра в атаке у хозяев.
  • 19'
    Ребич справа от лицевой то ли навешивал, то ли пробивал, в итоге получилось довольно неприятно для Маенпяя! Мяч летел над перекладиной, и может даже в створ направлялся, но смог вратарь "Венеции" его отбить.
  • 17'
    Интересненько! Футболист "Интера" Иван Перишич пришёл посмотреть на игру злейшего конкурента его команды. Выхватили его режиссёры на трибуне.
  • 16'
    Очень активны игроки "Венеции" в обороне, не получается никак найти свободные зоны у футболистов хозяев. Продолжается неторопливый планомерный розыгрыш.
  • 15'
    Ещё один заброс в штрафную площадь "Венеции", но вновь получилось без адреса. Маенпяя без проблем ловит мяч в руки.
  • 13'
    Неплохой заброс в штрафную площадь "Венеции", но Диасу не удалось до мяча добраться. Маенпяя принял его в руки.
  • 12'
    Араму красивым финтом в центре поля ушёл от соперника, и опоздавший Балло-Туре влетел ему в ногу. Тянуло на жёлтую карточку, но судья пока решил без предупреждения обойтись.
  • 11'
    Леау слева здорово прокинул мяч мимо соперника, отыгрывал в штрафную площадь на Ребича, но не прошла эта передача. На перехвате сыграл игрок гостей.
  • 10'
    Хорошая атака "Милана", Калюлю справа простреливал в штрафную площадь на Леау, который вместо удара решил мяч обработать, в итоге успели накрыть его.
  • 9'
    Не хватает остроты футболистам "Милана", не получается никак преодолеть оборонительные ряды соперника. Но это только начало.
  • 8'
    Да, именно на половине поля "Венеции" проходит вся игра. Футболисты "Милана" практически не отдают мяч сопернику.
  • 6'
    А вот и первое обострение у ворот "Венеции"! Пошёл заброс налево в штрафную гостей на Ребича, который с лёта пробивал с подступов к вратарской, но получилось выше ворот для начала.
  • 5'
    Молинаро подключился к атаке по левому флангу, выполнял подачу в штрафную площадь "Милана", но мяч прилетел точно в руки Меньяну.
  • 4'
    Пока не получается у "Милана" продраться к штрафной площади соперника, но уже сразу игрокам хозяев удалось обозначить колоссальное территориальное преимущество.
  • 3'
    Браим Диас разогнал быструю атаку по центру поля, но не удалось продраться ему между двумя игроками соперника.
  • 2'
    Спокойно футболисты "Милана" контролируют мяч на первых минутах поединка, очень спокойно начинается наша игра.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Матч начался! С центра поля стартовали футболисты "Милана". В традиционной красно-чёрной форме сегодня хозяева, а "Венеция" сыграет в голубых майках с тёмными рукавами и белыми трусами.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Милан 0:0 Венеция онлайн


Прогнозы на матч Милан 0:0 Венеция

Исход игры
Милан
96.6% (144)
Ничья
2% (3)
Венеция
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.29% (48)
Меньше
65.71% (92)
Обе команды забьют
Да
18.57% (26)
Нет
81.43% (114)
Популярный счёт
2:0 Милан
57% (85)
3:0 Милан
15.4% (23)
3:1 Милан
8.7% (13)
2:1 Милан
6% (9)
1:0 Милан
4% (6)
4:1 Милан
1.3% (2)
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