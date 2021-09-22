Италия: Серия A 2021-2022
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
12
Ребич
Анте
42
Перец
Дор
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
-
12 Ребич АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Конти АндреаЗащитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Нери ФилиппоВратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Анри ТомаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леау Рафаэл
|2
|0.4
|2.
|Жиру Оливье
|2 (1)
|0.4
|3.
|Ребич Анте
|1
|0.2
|4.
|Диас Браим
|1
|0.2
|5.
|Тонали Сандро
|1
|0.2
|6.
|Ибрагимович Златан
|1
|0.2
|7.
|Калабрия Давиде
|0
|0
|8.
|Тео Эрнандес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.2
|2.
|Анри Тома
|1
|0.2
|3.
|Окереке Давид
|1
|0.2
|4.
|Араму Маттиа
|0
|0
|5.
|Бузио Джанлука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кьяер Симон
|1
|0
|2.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0
|3.
|Диас Браим
|1
|0
|4.
|Тонали Сандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Вакка Антонио
|2
|0
|3.
|Маенпяя Ники
|1
|0
|4.
|Форте Франческо
|1
|0
|5.
|Араму Маттиа
|1
|0
|6.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|7.
|Леццерини Лука
|1
|0
|8.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|10.
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|11.
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|12.
|Джонсон Деннис
|1
|0
|13.
|Шнегг Давид
|1
|0
|14.
|Бузио Джанлука
|1
|0
|15.
|Тессманн Таннер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Венеция
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ювентус 1:1 Милан Ливерпуль 3:2 Милан Милан 2:0 Лацио Милан 4:1 Кальяри
Венеция Последние 20 матчей: +9 =6 -5Венеция 1:2 Специя Эмполи 1:2 Венеция Брешия 4:0 Венеция Удинезе 3:0 Венеция
Наполи 2:0 Венеция Венеция 1:1 Фрозиноне Гронинген 0:0 Венеция Твенте 0:1 Венеция Утрехт 2:3 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Венеция 3:2 Кьево Читтаделла 1:1 Венеция Венеция 0:0 Порденоне Пиза 2:2 Венеция Венеция 3:1 Кьево Салернитана 2:1 Венеция Венеция 3:0 Козенца
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 5
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Милан
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 10
|8
|8.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|11.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|14.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|15.
|Венеция
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|19.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 11
|3
|20.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Венеция
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Милан
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|10.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|11.
|Венеция
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|12.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|14.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|5
|1
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|4
|0
|1
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан 0:0 Венеция
Исход игры
Милан
96.6% (144)
Ничья
2% (3)
Венеция
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.29% (48)
Меньше
65.71% (92)
Обе команды забьют
Да
18.57% (26)
Нет
81.43% (114)
Популярный счёт
2:0 Милан
57% (85)
3:0 Милан
15.4% (23)
3:1 Милан
8.7% (13)
2:1 Милан
6% (9)
1:0 Милан
4% (6)
4:1 Милан
1.3% (2)
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