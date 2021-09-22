Италия: Серия A 2021-2022
Салернитана
1:2
Перерыв
Стадион: Аречи
Верона
0:1
7' ГолКалинич Никола
0:2
29' ГолКалинич Никола
37' Желтая карточкаКалинич Никола
37' Желтая карточкаФабрицио Кастори
41' Желтая карточкаМаньяни Джанджакомо
1:2
45' ГолГондо Седрик
72
Белек
Вид
19
Раньери
Лука
25
Сими
Нванкво
15
Гондо
Седрик
21
Гюнтер
Корай
14
Илич
Иван
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Раньери ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
7'
29'
0:2
37'
37'
45'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гондо Седрик
|1
|0.2
|2.
|Кулибали Мамаду
|1
|0.2
|3.
|Бонаццоли Федерико
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калинич Никола
|2
|0.4
|2.
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.4
|3.
|Илич Иван
|1
|0.2
|4.
|Капрари Джанлука
|1
|0.2
|5.
|Фараони Марко
|1
|0.2
|6.
|Барак Антонин
|1
|0.2
|7.
|Лазович Дарко
|0
|0
|8.
|Симеоне Джованни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Страндберг Стефан
|1
|1
|2.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|3.
|Ярошински Павел
|2
|0
|4.
|Джурич Милан
|1
|0
|5.
|Айя Рамзи
|1
|0
|6.
|Оби Джоэл
|1
|0
|7.
|Дьомбер Норберт
|1
|0
|8.
|Раньери Лука
|1
|0
|9.
|Фабрицио Кастори
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Фараони Марко
|2
|0
|3.
|Барак Антонин
|2
|0
|4.
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|5.
|Калинич Никола
|1
|0
|6.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|7.
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|8.
|Тамез Адриен
|1
|0
|9.
|Хонгла Мартин
|1
|0
|10.
|Казале Николо
|1
|0
|11.
|Eusebio Di Francesco
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салернитана
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|Верона
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: +11 =1 -8Салернитана 0:1 Аталанта Торино 4:0 Салернитана Салернитана 0:4 Рома Болонья 3:2 Салернитана
Салернитана 2:0 Реджина Астон Вилла 3:1 Салернитана Салернитана 2:1 Палермо Салернитана 1:0 Фермана Салернитана 0:1 Губбио Салернитана 3:2 Самбенедеттезе Пескара 0:3 Салернитана Салернитана 2:0 Эмполи Порденоне 1:2 Салернитана Салернитана 1:3 Монца Салернитана 2:1 Венеция Виртус Энтелла 0:3 Салернитана Салернитана 1:0 Фрозиноне Лечче 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Брешия Читтаделла 0:0 Салернитана
Верона Последние 20 матчей: +5 =5 -10Верона 3:2 Рома Болонья 1:0 Верона Верона 1:3 Интер Милан Верона 2:3 Сассуоло
Верона 3:0 Катанзаро Сампдория 1:0 Верона Верона 3:2 Модена Виртус Верона 0:0 Верона Верона 5:0 Реал Виченца Наполи 1:1 Верона Верона 2:2 Болонья Кротоне 2:1 Верона Верона 1:1 Торино Верона 1:1 Специя Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 5
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 10
|8
|8.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|11.
|Верона
|2:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Специя
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|17.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Ювентус
|1:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 11
|2
|20.
|Салернитана
|1:2 Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Верона
|2:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Специя
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Ювентус
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|20.
|Салернитана
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|8.
|Специя
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|9.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Верона
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|15.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Ювентус
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|20.
|Салернитана
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|5
|1
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|4
|0
|1
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана 1:2 Верона
Исход игры
Салернитана
14.2% (20)
Ничья
34.8% (49)
Верона
51.1% (72)
Тотал 2.5
Больше
36.69% (51)
Меньше
63.31% (88)
Обе команды забьют
Да
65.47% (91)
Нет
34.53% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (41)
1:2 Верона
26.2% (37)
0:1 Верона
19.9% (28)
1:0 Салернитана
6.4% (9)
2:1 Салернитана
6.4% (9)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:2 Верона
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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