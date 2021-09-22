Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Салернитана будет все-таки засчитан.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

47' Плохо сыграл Давидович Павел - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Рибери Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Забив гол, Салернитана сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

47' Г О О О О Л - Гондо Седрик первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

46' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Салернитана выполняет удар от ворот.

44' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

42' Верона выполняет удар от ворот.

42' Игрок Гондо Седрик из команды Салернитана неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

41' Маньяни Джанджакомо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Давидович Павел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Рефери не любит споров - именно за это Фабрицио Кастори сейчас получил желтую

37' Калинич Никола получил желтую карточку от судьи

35' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Маньяни Джанджакомо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Калинич Никола из команды Верона

29' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Лазович Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Салернитана выполняет удар от ворот.

26' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

25' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Верона

23' Гюнтер Корай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

21' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Удар от ворот произведет Верона

18' Игрок Капрари Джанлука из команды Верона неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

18' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Белек Вид взял и забрал мяч на выходе

17' Кечрида Вайди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Давидович Павел из команды Верона

16' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Верона выполняет удар от ворот.

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Верона

10' Барак Антонин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

10' Отличные скиллы показывает Барак Антонин , обводя своих соперников

10' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Отличный командный гол!

6' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

4' Раньери Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

4' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Барак Антонин из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Салернитана начинает с центра поля