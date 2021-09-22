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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Салернитана
2:2
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
0:1
7' Гол
Калинич Никола
0:2
29' Гол
Калинич Никола
37' Желтая карточка
Калинич Никола
37' Желтая карточка
Фабрицио Кастори
41' Желтая карточка
Маньяни Джанджакомо
1:2
45' Гол
Гондо Седрик
2:2
76' Гол
Кулибали Мамаду
84' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
86' Желтая карточка
Кулибали Лассана
90' Желтая карточка
Давидович Павел
90'+6
72
Белек
Вид
23
Дьомбер
Норберт
6
Страндберг
Стефан
31
Гальоло
Риккардо
24
Кечрида
Вайди
2
Кулибали
Мамаду
18
Кулибали
Лассана
19
Раньери
Лука
7
Рибери
Франк
25
Сими
Нванкво
15
Гондо
Седрик
96
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
23
Маньяни
Джанджакомо
5
Фараони
Марко
78
Хонгла
Мартин
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
9
Калинич
Никола
Салернитана
3-4-1-2
Верона
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулибали Мамаду 2 0.4
2. Гондо Седрик 1 0.2
3. Бонаццоли Федерико 1 (1) 0.2
4. Гальоло Риккардо 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калинич Никола 2 0.4
2. Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.4
3. Илич Иван 1 0.2
4. Капрари Джанлука 1 0.2
5. Фараони Марко 1 0.2
6. Барак Антонин 1 0.2
7. Лазович Дарко 0 0
8. Симеоне Джованни 0 0

Карточки

Салернитана
# Игрок      
1. Страндберг Стефан 1 1
2. Бонаццоли Федерико 2 0
3. Ярошински Павел 2 0
4. Джурич Милан 1 0
5. Айя Рамзи 1 0
6. Оби Джоэл 1 0
7. Гальоло Риккардо 1 0
8. Дьомбер Норберт 1 0
9. Кулибали Лассана 1 0
10. Раньери Лука 1 0
11. Фабрицио Кастори 1 0
Верона
# Игрок      
1. Велозу Мигель 1 1
2. Фараони Марко 2 0
3. Барак Антонин 2 0
4. Маньяни Джанджакомо 2 0
5. Калинич Никола 1 0
6. Ди Кармине Самуэль 1 0
7. Чеккерини Федерико 1 0
8. Тамез Адриен 1 0
9. Давидович Павел 1 0
10. Хонгла Мартин 1 0
11. Казале Николо 1 0
12. Eusebio Di Francesco 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Салернитана 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Верона 25% (2) 12.5% (1) 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Салернитана 0:1 Аталанта Торино 4:0 Салернитана Салернитана 0:4 Рома Болонья 3:2 Салернитана
Салернитана 2:0 Реджина Астон Вилла 3:1 Салернитана Салернитана 2:1 Палермо Салернитана 1:0 Фермана Салернитана 0:1 Губбио Салернитана 3:2 Самбенедеттезе Пескара 0:3 Салернитана Салернитана 2:0 Эмполи Порденоне 1:2 Салернитана Салернитана 1:3 Монца Салернитана 2:1 Венеция Виртус Энтелла 0:3 Салернитана Салернитана 1:0 Фрозиноне Лечче 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Брешия Читтаделла 0:0 Салернитана
Верона Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Верона 3:2 Рома Болонья 1:0 Верона Верона 1:3 Интер Милан Верона 2:3 Сассуоло
Верона 3:0 Катанзаро Сампдория 1:0 Верона Верона 3:2 Модена Виртус Верона 0:0 Верона Верона 5:0 Реал Виченца Наполи 1:1 Верона Верона 2:2 Болонья Кротоне 2:1 Верона Верона 1:1 Торино Верона 1:1 Специя Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта

Последние игры между собой

Салернитана: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Верона 1:0 Салернитана Серия B Салернитана 1:0 Верона Серия B Верона 2:0 Салернитана Серия B Салернитана 1:1 Верона Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 5 4 1 0 18 - 5 13
2. Наполи Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Милан 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Рома Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 10 8
8. Лацио Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Торино Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
11. Сампдория Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Ювентус Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
13. Сассуоло Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
14. Верона Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
15. Венеция 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
16. Эмполи 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
17. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
18. Специя Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
19. Кальяри 0:0 Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
20. Салернитана Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
4. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Удинезе Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
9. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Кальяри 0:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Венеция 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Специя Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Эмполи 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Наполи Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Милан 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Эмполи 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
10. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
11. Венеция 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
12. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
14. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Кальяри 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 5 1 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 4 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Салернитана 14.2% (20)
X 34.8% (49)
Верона 51.1% (72)
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Прогнозы на матч Салернитана 2:2 Верона

Исход игры
Салернитана
14.2% (20)
Ничья
34.8% (49)
Верона
51.1% (72)
Тотал 2.5
Больше
36.69% (51)
Меньше
63.31% (88)
Обе команды забьют
Да
65.47% (91)
Нет
34.53% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (41)
1:2 Верона
26.2% (37)
0:1 Верона
19.9% (28)
2:1 Салернитана
6.4% (9)
1:0 Салернитана
6.4% (9)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:2 Верона
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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