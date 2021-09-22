Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Удар от ворот произведет Салернитана

94' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Удар от ворот произведет Верона

93' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Симеоне Джованни из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

92' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Игрок из команды Верона вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Джурич Милан нанес удар головой, но Лоренцо Монтипо спокойно отбил мяч.

91' Кастанос Григорис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Давидович Павел получил желтую карточку от судьи

89' Салернитана выполняет удар от ворот.

86' Кулибали Лассана получил желтую карточку от судьи

86' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Дьомбер Норберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Гальоло Риккардо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

84' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

82' Фараони Марко пробует нанести удар издали, но Вид Белец держит все под контролем

82' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Лазович Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Страндберг Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Ох, нехорошо это выглядит. Хонгла Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Хонгла Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Г О О О О Л - Кулибали Мамаду первый на мяче и посылает его в ворота левой ногой!

76' Казале Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Кулибали Лассана получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Кулибали Лассана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Верона

69' Игрок Раньери Лука из команды Салернитана неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

67' Казале Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

64' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

64' Белек Вид взял и забрал мяч на выходе

63' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Рибери Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Удар от ворот произведет Салернитана

61' Лазович Дарко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тамез Адриен из команды Верона

61' Верона выполняет удар от ворот.

60' Джурич Милан из команды Салернитана сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

60' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

60' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Кечрида Вайди из команды Салернитана навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

57' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Хорошую попытку сделал Кечрида Вайди . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Рибери Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Кулибали Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Матч возобновлен

53' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

53' Белек Вид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Кулибали Мамаду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Капрари Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кулибали Лассана из команды Салернитана

50' Хорошую попытку сделал Лазович Дарко . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Кулибали Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Дьомбер Норберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' ШТАНГА! Так было близко к голу - Калинич Никола нанес удар в каркас ворот!

46' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля