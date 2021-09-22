Италия: Серия A 2021-2022
Салернитана
2:2
Конец матча
Стадион: Аречи
Верона
0:1
7' ГолКалинич Никола
0:2
29' ГолКалинич Никола
37' Желтая карточкаКалинич Никола
37' Желтая карточкаФабрицио Кастори
41' Желтая карточкаМаньяни Джанджакомо
1:2
45' ГолГондо Седрик
2:2
76' ГолКулибали Мамаду
84' Желтая карточкаГальоло Риккардо
86' Желтая карточкаКулибали Лассана
90' Желтая карточкаДавидович Павел
72
Белек
Вид
19
Раньери
Лука
25
Сими
Нванкво
15
Гондо
Седрик
21
Гюнтер
Корай
14
Илич
Иван
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Раньери ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
7'
29'
0:2
37'
37'
45'
1:2
76'
84'
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулибали Мамаду
|2
|0.4
|2.
|Гондо Седрик
|1
|0.2
|3.
|Бонаццоли Федерико
|1 (1)
|0.2
|4.
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калинич Никола
|2
|0.4
|2.
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.4
|3.
|Илич Иван
|1
|0.2
|4.
|Капрари Джанлука
|1
|0.2
|5.
|Фараони Марко
|1
|0.2
|6.
|Барак Антонин
|1
|0.2
|7.
|Лазович Дарко
|0
|0
|8.
|Симеоне Джованни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Страндберг Стефан
|1
|1
|2.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|3.
|Ярошински Павел
|2
|0
|4.
|Джурич Милан
|1
|0
|5.
|Айя Рамзи
|1
|0
|6.
|Оби Джоэл
|1
|0
|7.
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|8.
|Дьомбер Норберт
|1
|0
|9.
|Кулибали Лассана
|1
|0
|10.
|Раньери Лука
|1
|0
|11.
|Фабрицио Кастори
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Фараони Марко
|2
|0
|3.
|Барак Антонин
|2
|0
|4.
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|5.
|Калинич Никола
|1
|0
|6.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|7.
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|8.
|Тамез Адриен
|1
|0
|9.
|Давидович Павел
|1
|0
|10.
|Хонгла Мартин
|1
|0
|11.
|Казале Николо
|1
|0
|12.
|Eusebio Di Francesco
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салернитана
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Верона
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: +11 =1 -8Салернитана 0:1 Аталанта Торино 4:0 Салернитана Салернитана 0:4 Рома Болонья 3:2 Салернитана
Салернитана 2:0 Реджина Астон Вилла 3:1 Салернитана Салернитана 2:1 Палермо Салернитана 1:0 Фермана Салернитана 0:1 Губбио Салернитана 3:2 Самбенедеттезе Пескара 0:3 Салернитана Салернитана 2:0 Эмполи Порденоне 1:2 Салернитана Салернитана 1:3 Монца Салернитана 2:1 Венеция Виртус Энтелла 0:3 Салернитана Салернитана 1:0 Фрозиноне Лечче 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Брешия Читтаделла 0:0 Салернитана
Верона Последние 20 матчей: +5 =5 -10Верона 3:2 Рома Болонья 1:0 Верона Верона 1:3 Интер Милан Верона 2:3 Сассуоло
Верона 3:0 Катанзаро Сампдория 1:0 Верона Верона 3:2 Модена Виртус Верона 0:0 Верона Верона 5:0 Реал Виченца Наполи 1:1 Верона Верона 2:2 Болонья Кротоне 2:1 Верона Верона 1:1 Торино Верона 1:1 Специя Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 5
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Милан
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 10
|8
|8.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|11.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|14.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|15.
|Венеция
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|16.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|19.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 11
|3
|20.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Венеция
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Милан
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|10.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|11.
|Венеция
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|12.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|14.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|5
|1
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|4
|0
|1
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана 2:2 Верона
Исход игры
Салернитана
14.2% (20)
Ничья
34.8% (49)
Верона
51.1% (72)
Тотал 2.5
Больше
36.69% (51)
Меньше
63.31% (88)
Обе команды забьют
Да
65.47% (91)
Нет
34.53% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (41)
1:2 Верона
26.2% (37)
0:1 Верона
19.9% (28)
2:1 Салернитана
6.4% (9)
1:0 Салернитана
6.4% (9)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:2 Верона
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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