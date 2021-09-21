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Шахтёр Донецк
 
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Стадион:
Динамо Киев

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Мариуполь 0:5 Шахтёр Донецк Шериф 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 Минай 1:1 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 2:2 Монако Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк
Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:0 Бенфика Металлист-1925 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка
Динамо Киев 4:0 Десна Ингулец 1:1 Динамо Киев Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Динамо Киев: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Кубок Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Суперкубок Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Кубок Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
  • До матча
  • Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча за Суперкубок Украины, в котором сойдутся донецкий "Шахтёр" и киевское "Динамо". Комментировать буду я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 158
Шахтёр Донецк 43% (68)
X 27.2% (43)
Динамо Киев 29.7% (47)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Динамо Киев
2.82
3.38
2.88
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Динамо Киев онлайн


Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Динамо Киев

Исход игры
Шахтёр Донецк
42.6% (69)
Ничья
27.2% (44)
Динамо Киев
30.2% (49)
Тотал 2.5
Больше
62.59% (87)
Меньше
37.41% (52)
Обе команды забьют
Да
86.33% (120)
Нет
13.67% (19)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
27.8% (45)
1:1 Ничья
20.4% (33)
1:2 Динамо Киев
17.3% (28)
1:0 Шахтёр Донецк
6.2% (10)
2:2 Ничья
3.7% (6)
0:1 Динамо Киев
2.5% (4)
1:3 Динамо Киев
2.5% (4)
3:2 Шахтёр Донецк
1.9% (3)
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