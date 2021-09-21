Шахтёр Донецк

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Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча за Суперкубок Украины, в котором сойдутся донецкий "Шахтёр" и киевское "Динамо". Комментировать буду я - Кирилл Дудник.