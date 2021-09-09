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Шахтёр Донецк
 
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Стадион:
Динамо Киев

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Мариуполь 0:5 Шахтёр Донецк Шериф 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 Минай 1:1 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 2:2 Монако Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк
Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:0 Бенфика Металлист-1925 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка
Динамо Киев 4:0 Десна Ингулец 1:1 Динамо Киев Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Динамо Киев: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Кубок Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Суперкубок Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Кубок Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2021, осталось 2 дня 16 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Шахтёр Донецк 41.2% (14)
    X 32.4% (11)
    Динамо Киев 26.5% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Динамо Киев
    2.72
    3.74
    2.79
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Динамо Киев онлайн


    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Динамо Киев

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    41.2% (14)
    Ничья
    32.4% (11)
    Динамо Киев
    26.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.7% (23)
    Меньше
    30.3% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    96.97% (32)
    Нет
    3.03% (1)
    Популярный счёт
    2:1 Шахтёр Донецк
    38.2% (13)
    1:1 Ничья
    26.5% (9)
    1:2 Динамо Киев
    14.7% (5)
    1:3 Динамо Киев
    5.9% (2)
    2:2 Ничья
    5.9% (2)
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