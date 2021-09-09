Шахтёр Донецк
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Динамо Киев
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +14 =2 -4Мариуполь 0:5 Шахтёр Донецк Шериф 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 Минай 1:1 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 2:2 Монако Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк
Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =8 -3Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:0 Бенфика Металлист-1925 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка
Динамо Киев 4:0 Десна Ингулец 1:1 Динамо Киев Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Базель 4:4 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Заря
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Динамо Киев: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Кубок Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Суперкубок Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Кубок Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Суперкубок Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк Кубок Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Динамо Киев
Исход игры
Шахтёр Донецк
41.2% (14)
Ничья
32.4% (11)
Динамо Киев
26.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
69.7% (23)
Меньше
30.3% (10)
Обе команды забьют
Да
96.97% (32)
Нет
3.03% (1)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
38.2% (13)
1:1 Ничья
26.5% (9)
1:2 Динамо Киев
14.7% (5)
1:3 Динамо Киев
5.9% (2)
2:2 Ничья
5.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!