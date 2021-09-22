Голландия: Эредивизие 2021-2022
ПЕК Зволле
1:1
Первый тайм: 12'
Стадион: МАК3ПАРК
Спарта Роттердам
0:1
1' ГолВан Крой Вито
1:1
8' ГолРедан Дайшон
27
Пабай
Марк
13
Штридер
Рико
19
Редан
Дайшон
10
Сметс
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Пабай МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
-
19 Редан ДайшонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Chardi Landu
-
-
-
-
-
Главный тренер: Art Langeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Кореманс ТимВратарь
-
12 Жанс ЛоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
1'
0:1
8'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мейнанс Свен
|1
|0.17
|2.
|Сметс Бриан
|1
|0.17
|3.
|Тай Леннарт
|1
|0.17
|4.
|Вриндс Барт
|1
|0.17
|5.
|Ван Крой Вито
|1
|0.17
|6.
|Эмега Эмануэль
|1
|0.17
|7.
|Мейерс Арон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Керстен Сэм
|1
|1
|2.
|Клемент Пелле
|1
|0
|3.
|Редан Дайшон
|1
|0
|4.
|Ван Ден Белт Томас
|1
|0
|5.
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|6.
|Elikia Mbinga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Крой Вито
|3
|0
|2.
|Пинту Мика
|1
|1
|3.
|Абелс Дирк
|2
|0
|4.
|Оассар Адиль
|1
|0
|5.
|Бёгелсдейк Том
|1
|0
|6.
|Вриндс Барт
|1
|0
|7.
|Хейлен Майкл
|1
|0
|8.
|Харрауи Абдау
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Спарта Роттердам
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =2 -12Гоу Эхед Иглс 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Аякс Виллем II 1:0 ПЕК Зволле НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 0:1 Витесс Хераклес 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Камбюр ПЕК Зволле 3:0 Хелмонд Спорт ПЕК Зволле 0:2 Волендам ПЕК Зволле 1:1 Боруссия-2 Д ПЕК Зволле 1:0 Гронинген ПСВ 4:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +9 =7 -4Спарта Роттердам 3:1 Козаккен Бойз Спарта Роттердам 1:1 НЕК Неймеген Спарта Роттердам 3:1 Фортуна Ситтард Схевенинген 1:1 Спарта Роттердам
Спарта Роттердам 3:1 Рейнбургс Бойс Гоу Эхед Иглс 2:0 Спарта Роттердам Волендам-2 2:6 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 Де Трефферс Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Утрехт 4:0 Спарта Роттердам Эксельсиор 0:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 НАК Бреда Телстар 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:3 Гент Хераклес 1:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:0 Утрехт Спарта Роттердам 3:0 Витесс Гронинген 1:2 Спарта Роттердам
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Спарта Роттердам: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|5
|1
|0
|27 - 1
|16
|2.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|16 - 8
|15
|3.
|Виллем II
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Утрехт
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|5.
|Херенвен
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|Фейеноорд
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 3
|10
|7.
|Витесс
|1:0
|6
|3
|0
|3
|5 - 13
|9
|8.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|9.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Камбюр
|5
|2
|0
|3
|9 - 17
|6
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Спарта Роттердам
|1:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|13.
|Ваалвейк
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Гронинген
|0:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Хераклес
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|17.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|1:1
|6
|0
|1
|5
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|19 - 0
|9
|2.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Херенвен
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|8.
|Спарта Роттердам
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Фейеноорд
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|13.
|Ваалвейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Хераклес
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Гронинген
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|ПЕК Зволле
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Витесс
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Витесс
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Фейеноорд
|0:0
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Херенвен
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|8.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Твенте
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Гронинген
|0:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|13.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Спарта Роттердам
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|1:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|4
|0
|0
|4.
|Твенте
|Проппер Робин
|4
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|3.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|4.
|Витесс
|Беро Матуш
|3
|0
|5.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0