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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПЕК Зволле
1:1
Первый тайм: 12'

Стадион:
Спарта Роттердам
0'
0:1
1' Гол
Ван Крой Вито
1:1
8' Гол
Редан Дайшон
12'
1
Лампру
Костантинос
27
Пабай
Марк
2
Ван
Полен
Брам
3
Вут
Симен
4
Накаяма
Юта
20
Ван
Ден
Белт
Томас
13
Штридер
Рико
19
Редан
Дайшон
8
Хюйбертс
Дин
7
Кастанер
Жервейн
9
Тедич
Слободан
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Хейлен
Майкл
5
Мейерс
Арон
8
Mo
Osman3
6
Оассар
Адиль
7
Мейнанс
Свен
10
Сметс
Бриан
11
Ван
Крой
Вито
9
Тай
Леннарт
ПЕК Зволле
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

Ход матча

1'
0:1
Ван Крой Вито
(Мейерс Арон)
8'
Редан Дайшон
(Накаяма Юта)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Спарта Роттердам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мейнанс Свен 1 0.17
2. Сметс Бриан 1 0.17
3. Тай Леннарт 1 0.17
4. Вриндс Барт 1 0.17
5. Ван Крой Вито 1 0.17
6. Эмега Эмануэль 1 0.17
7. Мейерс Арон 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Керстен Сэм 1 1
2. Клемент Пелле 1 0
3. Редан Дайшон 1 0
4. Ван Ден Белт Томас 1 0
5. Рейндерс Элиано 1 0
6. Elikia Mbinga 1 0
Спарта Роттердам
# Игрок      
1. Ван Крой Вито 3 0
2. Пинту Мика 1 1
3. Абелс Дирк 2 0
4. Оассар Адиль 1 0
5. Бёгелсдейк Том 1 0
6. Вриндс Барт 1 0
7. Хейлен Майкл 1 0
8. Харрауи Абдау 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 0
 Спарта Роттердам 0 40% (2) 40% (2) 0 20% (1) 0

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Гоу Эхед Иглс 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Аякс Виллем II 1:0 ПЕК Зволле НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 0:1 Витесс Хераклес 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Камбюр ПЕК Зволле 3:0 Хелмонд Спорт ПЕК Зволле 0:2 Волендам ПЕК Зволле 1:1 Боруссия-2 Д ПЕК Зволле 1:0 Гронинген ПСВ 4:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Спарта Роттердам 3:1 Козаккен Бойз Спарта Роттердам 1:1 НЕК Неймеген Спарта Роттердам 3:1 Фортуна Ситтард Схевенинген 1:1 Спарта Роттердам
Спарта Роттердам 3:1 Рейнбургс Бойс Гоу Эхед Иглс 2:0 Спарта Роттердам Волендам-2 2:6 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 Де Трефферс Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Утрехт 4:0 Спарта Роттердам Эксельсиор 0:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 НАК Бреда Телстар 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:3 Гент Хераклес 1:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:0 Утрехт Спарта Роттердам 3:0 Витесс Гронинген 1:2 Спарта Роттердам

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Спарта Роттердам: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам Эредивизие ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Спарта Роттердам Эредивизие
Спарта Роттердам 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие Спарта Роттердам 2:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:3 Спарта Роттердам Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Спарта Роттердам Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 1 0 27 - 1 16
2. ПСВ 6 5 0 1 16 - 8 15
3. Виллем II 6 4 1 1 8 - 6 13
4. Утрехт 6 3 2 1 12 - 4 11
5. Херенвен 0:0 6 3 2 1 7 - 6 11
6. Фейеноорд 0:0 5 3 1 1 11 - 3 10
7. Витесс 1:0 6 3 0 3 5 - 13 9
8. НЕК Неймеген 6 2 2 2 4 - 9 8
9. Твенте 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Камбюр 5 2 0 3 9 - 17 6
11. Гоу Эхед Иглс 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Спарта Роттердам 1:1 6 1 3 2 6 - 10 6
13. Ваалвейк 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Гронинген 0:1 6 1 2 3 6 - 10 5
15. Хераклес 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Фортуна Ситтард 5 1 1 3 5 - 12 4
17. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 5 - 8 3
18. ПЕК Зволле 1:1 6 0 1 5 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 19 - 0 9
2. Утрехт 3 2 1 0 9 - 3 7
3. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Херенвен 0:0 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Виллем II 3 2 0 1 3 - 5 6
7. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
8. Спарта Роттердам 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Фейеноорд 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
11. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
13. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 0:1 3 0 2 1 1 - 2 2
16. ПЕК Зволле 1:1 3 0 1 2 1 - 4 1
17. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Витесс 1:0 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Витесс 1:0 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 0:0 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Херенвен 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
8. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
9. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Твенте 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Гронинген 0:1 3 1 0 2 5 - 8 3
12. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Спарта Роттердам 1:1 3 0 1 2 1 - 7 1
15. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. ПЕК Зволле 1:1 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Аякс Тадич Душан 4 0 5
3. Фейеноорд Линссен Брайан 4 0 0
4. Твенте Проппер Робин 4 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Утрехт Янссен Виллем 3 0
3. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
4. Витесс Беро Матуш 3 0
5. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Спарта Роттердам
6.75
4.93
2.67
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