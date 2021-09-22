Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Хейлен Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Хейлен Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Головой пробил Кастанер Жервейн , но голкипер отбил его в поле!

43' Ван Крой Вито выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Хейлен Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Сметс Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Тедич Слободан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Штридер Рико получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Штридер Рико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Штридер Рико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

26' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

20' Mark Pabai из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

18' Хюйбертс Дин пробует нанести удар издали, но Мадука Окойe держит все под контролем

18' Mark Pabai выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Вут Симен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Штрафной исполнил Mohammed Osman , после его удара Костас Лампроу сделал классный сейв. Угловой

14' Кастанер Жервейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Mohammed Osman навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Mark Pabai из команды ПЕК Зволле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

10' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

9' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Г О О О О Л - Редан Дайшон забивает с правой ноги!

8' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

6' Mark Pabai из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

5' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Плохо сыграл Лампру Костантинос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

4' Хейлен Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру