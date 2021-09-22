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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПЕК Зволле
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 9000
Спарта Роттердам
0'
0:1
1' Гол
Ван Крой Вито
1:1
8' Гол
Редан Дайшон
55' Желтая карточка
Хюйбертс Дин
81' Желтая карточка
Сметс Бриан
88' Желтая карточка
Гаудмейн Кензо
90'+3
1
Лампру
Костантинос
27
Пабай
Марк
3
Вут
Симен
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
20
Ван
Ден
Белт
Томас
13
Штридер
Рико
19
Редан
Дайшон
8
Хюйбертс
Дин
7
Кастанер
Жервейн
9
Тедич
Слободан
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Хейлен
Майкл
5
Мейерс
Арон
6
Оассар
Адиль
8
Mo
Osman3
7
Мейнанс
Свен
11
Ван
Крой
Вито
10
Сметс
Бриан
9
Тай
Леннарт
ПЕК Зволле
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

Ход матча

1'
0:1
Ван Крой Вито
(Мейерс Арон)
8'
Редан Дайшон
(Накаяма Юта)
1:1
46'
Рейндерс Элиано
Штридер Рико
 
46'
 
Эмега Эмануэль
Мейнанс Свен
55'
Хюйбертс Дин
 
69'
 
Гаудмейн Кензо
Mo Osman3
72'
Chardi Landu
Кастанер Жервейн
 
72'
Фернандес Леандро
Редан Дайшон
 
81'
 
Сметс Бриан
85'
 
Энгельс Марио
Тай Леннарт
88'
Паал Кеннет
Пабай Марк
 
88'
 
Гаудмейн Кензо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Редан Дайшон 1 0.17
2. Накаяма Юта 0 0
Спарта Роттердам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мейнанс Свен 1 0.17
2. Сметс Бриан 1 0.17
3. Тай Леннарт 1 0.17
4. Вриндс Барт 1 0.17
5. Ван Крой Вито 1 0.17
6. Эмега Эмануэль 1 0.17
7. Мейерс Арон 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Керстен Сэм 1 1
2. Клемент Пелле 1 0
3. Редан Дайшон 1 0
4. Ван Ден Белт Томас 1 0
5. Рейндерс Элиано 1 0
6. Хюйбертс Дин 1 0
7. Elikia Mbinga 1 0
Спарта Роттердам
# Игрок      
1. Ван Крой Вито 3 0
2. Пинту Мика 1 1
3. Абелс Дирк 2 0
4. Оассар Адиль 1 0
5. Сметс Бриан 1 0
6. Бёгелсдейк Том 1 0
7. Вриндс Барт 1 0
8. Хейлен Майкл 1 0
9. Харрауи Абдау 1 0
10. Гаудмейн Кензо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 100% (1) 0 0 0 0 0
 Спарта Роттердам 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Гоу Эхед Иглс 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Аякс Виллем II 1:0 ПЕК Зволле НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 0:1 Витесс Хераклес 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Камбюр ПЕК Зволле 3:0 Хелмонд Спорт ПЕК Зволле 0:2 Волендам ПЕК Зволле 1:1 Боруссия-2 Д ПЕК Зволле 1:0 Гронинген ПСВ 4:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Спарта Роттердам 3:1 Козаккен Бойз Спарта Роттердам 1:1 НЕК Неймеген Спарта Роттердам 3:1 Фортуна Ситтард Схевенинген 1:1 Спарта Роттердам
Спарта Роттердам 3:1 Рейнбургс Бойс Гоу Эхед Иглс 2:0 Спарта Роттердам Волендам-2 2:6 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:1 Де Трефферс Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Утрехт 4:0 Спарта Роттердам Эксельсиор 0:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 НАК Бреда Телстар 0:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:3 Гент Хераклес 1:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0:0 Утрехт Спарта Роттердам 3:0 Витесс Гронинген 1:2 Спарта Роттердам

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Спарта Роттердам: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам Эредивизие ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Спарта Роттердам Эредивизие
Спарта Роттердам 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие Спарта Роттердам 2:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:3 Спарта Роттердам Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Спарта Роттердам Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 1 0 27 - 1 16
2. ПСВ 6 5 0 1 16 - 8 15
3. Виллем II 6 4 1 1 8 - 6 13
4. Фейеноорд 5 4 0 1 14 - 4 12
5. Утрехт 6 3 2 1 12 - 4 11
6. Херенвен 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Витесс 6 3 0 3 5 - 13 9
8. НЕК Неймеген 6 2 2 2 4 - 9 8
9. Твенте 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Камбюр 5 2 0 3 9 - 17 6
11. Гоу Эхед Иглс 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 10 6
13. Ваалвейк 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Гронинген 6 1 2 3 6 - 10 5
15. Хераклес 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Фортуна Ситтард 5 1 1 3 5 - 12 4
17. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 5 - 8 3
18. ПЕК Зволле 6 0 1 5 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 19 - 0 9
2. Утрехт 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Фейеноорд 2 2 0 0 5 - 1 6
4. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
5. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
6. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
7. Виллем II 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
11. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
13. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 3 0 2 1 1 - 2 2
16. ПЕК Зволле 3 0 1 2 1 - 4 1
17. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Витесс 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
7. Херенвен 3 1 1 1 3 - 4 4
8. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
9. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Твенте 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Гронинген 3 1 0 2 5 - 8 3
12. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
15. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 0
3. Аякс Тадич Душан 4 0 5
4. Твенте Проппер Робин 4 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Витесс Беро Матуш 4 0
3. Утрехт Янссен Виллем 3 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
5. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам онлайн




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