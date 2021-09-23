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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Хераклес
0'
1:0
25' Гол
Брей Майкл
45'+2
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
33
Ван
дер
Мер
Йондли
16
Бангура
Алекс
6
Худемакерс
Меес
14
Брей
Майкл
8
Якобс
Ями
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
9
Tom
Boere
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
15
Схоофс
Лукас
14
Де
ла
Торре
Лука
7
Басачикоглу
Билал
10
Влут
Рай
37
Бюргзорг
Делано
16
Сирхейс
Кай
Камбюр
4-1-4-1
Хераклес
4-2-3-1

Ход матча

25'
Брей Майкл
(Якобс Ями)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якобс Ями 3 0.5
2. Tom Boere 2 0.33
3. Маулун Робин 1 0.17
4. Брей Майкл 1 0.17
5. Киш Тамаш 1 0.17
6. Тол Марко 1 0.17
7. Бангура Алекс 1 0.17
8. Каллон Исса 0 0
9. Шмидт Доке 0 0
10. Самбисса Давид 0 0
Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюргзорг Делано 2 0.4
2. Сирхейс Кай 1 0.2
3. Влут Рай 1 0.2
4. Кваглиата Джакомо 0 0

Карточки

Камбюр
# Игрок      
1. Макинтош Келвин 2 0
2. Паулиссен Митчелл 1 0
3. Каллон Исса 1 0
4. Худемакерс Меес 1 0
Хераклес
# Игрок      
1. Фадига Ноа 3 0
2. Бакыш Синан 1 1
3. Влут Рай 2 0
4. Кваглиата Джакомо 2 0
5. Бласвих Янис 1 0
6. Кнустер Матс 1 0
7. Де ла Торре Лука 1 0
8. Бюргзорг Делано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Камбюр 0 0 11.11% (1) 33.33% (3) 44.44% (4) 11.11% (1)
 Хераклес 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Камбюр Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Аякс 9:0 Камбюр Камбюр 5:2 Гоу Эхед Иглс Камбюр 2:0 Твенте ПСВ 4:1 Камбюр
Камбюр 1:2 Гронинген ПЕК Зволле 2:1 Камбюр Моленбек 0:1 Камбюр Камбюр 6:0 Телстар Камбюр 3:2 НАК Бреда Дордрехт 0:1 Камбюр Камбюр 1:1 Де Графсхап АЗ-2 Алкмаар 2:4 Камбюр Камбюр 4:1 Хелмонд Спорт Ден Босх 3:5 Камбюр Камбюр 7:2 Эксельсиор Волендам 0:3 Камбюр Рода 3:1 Камбюр Камбюр 3:0 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Камбюр 3:1 Телстар
Хераклес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хераклес 3:2 АЗ Алкмаар Вердер 2:0 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген Спарта Роттердам 1:1 Хераклес
Хераклес 0:2 ПСВ Хераклес 3:1 ПЕК Зволле Хераклес 7:0 ХСК-21 Хераклес 2:2 Де Графсхап Хераклес 4:1 Ваалвейк Эммен 4:1 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген Хераклес 1:2 ПАОК Хераклес 2:1 Рёдингхаузен Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 1:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Хераклес 1:1 Фейеноорд Твенте 1:1 Хераклес Хераклес 4:0 ВВВ-Венло Эммен 3:1 Хераклес

Последние игры между собой

Камбюр: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Хераклес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Хераклес 3:1 Камбюр Эредивизие Камбюр 1:6 Хераклес Эредивизие Камбюр 1:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:3 Камбюр Кубок
Хераклес 0:1 Камбюр Эредивизие Хераклес 1:1 Камбюр Эредивизие Камбюр 2:0 Хераклес Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 1 0 27 - 1 16
2. ПСВ 6 5 0 1 16 - 8 15
3. Виллем II 6 4 1 1 8 - 6 13
4. Фейеноорд 5 4 0 1 14 - 4 12
5. Утрехт 6 3 2 1 12 - 4 11
6. Херенвен 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Камбюр 1:0 6 3 0 3 10 - 17 9
8. Витесс 6 3 0 3 5 - 13 9
9. НЕК Неймеген 6 2 2 2 4 - 9 8
10. Твенте 5 2 1 2 7 - 6 7
11. Гоу Эхед Иглс 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 10 6
13. Ваалвейк 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Гронинген 6 1 2 3 6 - 10 5
15. Хераклес 0:1 5 1 1 3 4 - 7 4
16. Фортуна Ситтард 5 1 1 3 5 - 12 4
17. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 5 - 8 3
18. ПЕК Зволле 6 0 1 5 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 19 - 0 9
2. Камбюр 1:0 4 3 0 1 9 - 4 9
3. Утрехт 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Фейеноорд 2 2 0 0 5 - 1 6
5. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
6. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
7. Виллем II 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
9. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
11. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
12. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Хераклес 0:1 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 3 0 2 1 1 - 2 2
16. ПЕК Зволле 3 0 1 2 1 - 4 1
17. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Витесс 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
7. Херенвен 3 1 1 1 3 - 4 4
8. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
9. Твенте 3 1 0 2 5 - 5 3
10. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Гронинген 3 1 0 2 5 - 8 3
12. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Хераклес 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
15. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Камбюр 1:0 2 0 0 2 1 - 13 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 0
3. Аякс Тадич Душан 4 0 5
4. Твенте Проппер Робин 4 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Витесс Беро Матуш 4 0
3. Утрехт Янссен Виллем 3 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
5. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
Хераклес
2.45
3.90
6.50
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Где смотреть матч Камбюр 1:0 Хераклес онлайн




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