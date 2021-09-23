Первый тайм

46' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Giacomo Quagliata из команды Хераклес делает пас партнеру.

44' Giacomo Quagliata из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

44' Худемакерс Меес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Влут Рай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Бангура Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Удар от ворот произведет Хераклес

41' Камбюр выполняет удар от ворот.

41' Басачикоглу Билал из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Камбюр выполняет удар от ворот.

38' Влут Рай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Басачикоглу Билал из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Матч возобновлен

35' Кнустер Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Влут Рай пробует нанести удар издали, но Сонни Стивенс держит все под контролем

32' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Камбюр

30' Как он промахнулся? Giacomo Quagliata имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

30' Маулун Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Ренте Марко нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

29' Влут Рай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Камбюр выполняет удар от ворот.

28' ШАНС! Это должен был быть гол. Сирхейс Кай упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

27' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Г О О О О Л - Брей Майкл из команды Камбюр левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

25' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Хераклес

19' Басачикоглу Билал из команды Хераклес делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

17' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Якобс Ями выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Камбюр выполняет удар от ворот.

14' Giacomo Quagliata оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Кнустер Матс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ренте Марко из команды Хераклес

11' Камбюр выполняет удар от ворот.

10' Макинтош Келвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Басачикоглу Билал из команды Хераклес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

7' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

7' Удар от ворот произведет Хераклес

6' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Отличные скиллы показывает Каллон Исса , обводя своих соперников

3' Якобс Ями выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Giacomo Quagliata из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

2' Якобс Ями выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Хераклес начинает с центра поля