Второй тайм

95' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Хераклес выполняет удар от ворот.

94' Опасность! Каллон Исса из команды Камбюр отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

94' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Удар от ворот произведет Камбюр

93' Игрок из команды Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Паулиссен Митчелл нанес удар издали, а Janis Blaswich отбил его обратно в игру!

92' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Каллон Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Влут Рай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Г О О О О Л - Бакыш Синан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

89' Бангура Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Mohamed Amissi нанес удар, но тот был заблокирован.

88' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

88' Плохо сыграл Макинтош Келвин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

88' Giacomo Quagliata из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.

86' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Фадига Ноа из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Камбюр

81' Как он промахнулся? Влут Рай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

81' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Удар от ворот произведет Камбюр

79' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Каллон Исса нанес удар издали, а Janis Blaswich отбил его обратно в игру!

76' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Каллон Исса из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

74' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Маулун Робин из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

73' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Камбюр

70' Отличные скиллы показывает Каллон Исса , обводя своих соперников

70' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Тактическая замена. Бюргзорг Делано уходит с поля и его заменяет Mohamed Amissi

69' Худемакерс Меес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Удар от ворот произведет Камбюр

67' Опасность! Giacomo Quagliata из команды Хераклес отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

67' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Камбюр

63' Бакыш Синан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Влут Рай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Матч возобновлен

62' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

61' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Giacomo Quagliata из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

59' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Хераклес

58' Шмидт Доке не смог попасть в створ ударом издали

57' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Камбюр выполняет удар от ворот.

56' Tom Boere выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Хераклес

50' Камбюр выполняет удар от ворот.

50' Влут Рай бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

49' Маулун Робин из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Г О О О О Л - Худемакерс Меес забивает с левой ноги!

47' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля