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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 6676
Хераклес
0'
1:0
25' Гол
Брей Майкл
2:0
47' Гол
Худемакерс Меес
2:1
90' Гол
Бакыш Синан
90'+5
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
33
Ван
дер
Мер
Йондли
16
Бангура
Алекс
6
Худемакерс
Меес
14
Брей
Майкл
8
Якобс
Ями
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
9
Tom
Boere
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
15
Схоофс
Лукас
14
Де
ла
Торре
Лука
7
Басачикоглу
Билал
10
Влут
Рай
37
Бюргзорг
Делано
16
Сирхейс
Кай
Камбюр
4-1-4-1
Хераклес
4-2-3-1

Ход матча

25'
Брей Майкл
(Якобс Ями)
1:0
47'
Худемакерс Меес
(Tom Boere)
2:0
60'
 
Бакыш Синан
Сирхейс Кай
63'
Паулиссен Митчелл
Якобс Ями
 
69'
 
Аззауи Исмаил
Басачикоглу Билал
69'
 
Амисси Мохамед
Бюргзорг Делано
76'
 
Лес Матео
Ренте Марко
78'
Яспер тер Хейде
Шмидт Доке
 
86'
Киш Тамаш
Брей Майкл
 
90'
2:1
Бакыш Синан

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 10
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якобс Ями 3 0.5
2. Tom Boere 2 0.33
3. Маулун Робин 1 0.17
4. Брей Майкл 1 0.17
5. Киш Тамаш 1 0.17
6. Тол Марко 1 0.17
7. Худемакерс Меес 1 0.17
8. Бангура Алекс 1 0.17
9. Каллон Исса 0 0
10. Шмидт Доке 0 0
11. Самбисса Давид 0 0
Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюргзорг Делано 2 0.4
2. Сирхейс Кай 1 0.2
3. Влут Рай 1 0.2
4. Бакыш Синан 1 0.2
5. Кваглиата Джакомо 0 0

Карточки

Камбюр
# Игрок      
1. Макинтош Келвин 2 0
2. Паулиссен Митчелл 1 0
3. Каллон Исса 1 0
4. Худемакерс Меес 1 0
Хераклес
# Игрок      
1. Фадига Ноа 3 0
2. Бакыш Синан 1 1
3. Влут Рай 2 0
4. Кваглиата Джакомо 2 0
5. Бласвих Янис 1 0
6. Кнустер Матс 1 0
7. Де ла Торре Лука 1 0
8. Бюргзорг Делано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Камбюр 0 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 36.36% (4) 9.09% (1)
 Хераклес 0 0 20% (1) 0 20% (1) 60% (3)

Предыдущие игры

Камбюр Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Аякс 9:0 Камбюр Камбюр 5:2 Гоу Эхед Иглс Камбюр 2:0 Твенте ПСВ 4:1 Камбюр
Камбюр 1:2 Гронинген ПЕК Зволле 2:1 Камбюр Моленбек 0:1 Камбюр Камбюр 6:0 Телстар Камбюр 3:2 НАК Бреда Дордрехт 0:1 Камбюр Камбюр 1:1 Де Графсхап АЗ-2 Алкмаар 2:4 Камбюр Камбюр 4:1 Хелмонд Спорт Ден Босх 3:5 Камбюр Камбюр 7:2 Эксельсиор Волендам 0:3 Камбюр Рода 3:1 Камбюр Камбюр 3:0 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Камбюр 3:1 Телстар
Хераклес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Хераклес 3:2 АЗ Алкмаар Вердер 2:0 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген Спарта Роттердам 1:1 Хераклес
Хераклес 0:2 ПСВ Хераклес 3:1 ПЕК Зволле Хераклес 7:0 ХСК-21 Хераклес 2:2 Де Графсхап Хераклес 4:1 Ваалвейк Эммен 4:1 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген Хераклес 1:2 ПАОК Хераклес 2:1 Рёдингхаузен Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 1:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Хераклес 1:1 Фейеноорд Твенте 1:1 Хераклес Хераклес 4:0 ВВВ-Венло Эммен 3:1 Хераклес

Последние игры между собой

Камбюр: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Хераклес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Хераклес 3:1 Камбюр Эредивизие Камбюр 1:6 Хераклес Эредивизие Камбюр 1:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:3 Камбюр Кубок
Хераклес 0:1 Камбюр Эредивизие Хераклес 1:1 Камбюр Эредивизие Камбюр 2:0 Хераклес Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 1 0 27 - 1 16
2. ПСВ 6 5 0 1 16 - 8 15
3. Виллем II 6 4 1 1 8 - 6 13
4. Фейеноорд 5 4 0 1 14 - 4 12
5. Утрехт 6 3 2 1 12 - 4 11
6. Твенте 2:0 6 3 1 2 9 - 6 10
7. Херенвен 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Камбюр 6 3 0 3 11 - 18 9
9. Витесс 6 3 0 3 5 - 13 9
10. НЕК Неймеген 6 2 2 2 4 - 9 8
11. Гоу Эхед Иглс 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 10 6
13. Ваалвейк 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Гронинген 6 1 2 3 6 - 10 5
15. Хераклес 5 1 1 3 5 - 8 4
16. Фортуна Ситтард 5 1 1 3 5 - 12 4
17. АЗ Алкмаар 0:2 5 1 0 4 5 - 10 3
18. ПЕК Зволле 6 0 1 5 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 19 - 0 9
2. Камбюр 4 3 0 1 10 - 5 9
3. Твенте 2:0 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Утрехт 3 2 1 0 9 - 3 7
5. Фейеноорд 2 2 0 0 5 - 1 6
6. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
7. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
8. Виллем II 3 2 0 1 3 - 5 6
9. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
10. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
11. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
13. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 3 0 2 1 1 - 2 2
16. ПЕК Зволле 3 0 1 2 1 - 4 1
17. АЗ Алкмаар 0:2 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Витесс 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
7. Херенвен 3 1 1 1 3 - 4 4
8. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
9. Твенте 2:0 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Гронинген 3 1 0 2 5 - 8 3
11. АЗ Алкмаар 0:2 4 1 0 3 5 - 7 3
12. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
15. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 0
3. Аякс Тадич Душан 4 0 5
4. Твенте Проппер Робин 4 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Витесс Беро Матуш 4 0
3. Утрехт Янссен Виллем 3 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
5. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Камбюр 2:1 Хераклес онлайн




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