Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
25' ГолБрей Майкл
2:0
47' ГолХудемакерс Меес
2:1
90' ГолБакыш Синан
14
Брей
Майкл
20
Маулун
Робин
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
15
Схоофс
Лукас
10
Влут
Рай
16
Сирхейс
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Доодеман НикНападающий
-
19 Хендрикс СэмНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сирхейс КайНападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
25'
1:0
47'
2:0
76'
86'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 10
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якобс Ями
|3
|0.5
|2.
|Tom Boere
|2
|0.33
|3.
|Маулун Робин
|1
|0.17
|4.
|Брей Майкл
|1
|0.17
|5.
|Киш Тамаш
|1
|0.17
|6.
|Тол Марко
|1
|0.17
|7.
|Худемакерс Меес
|1
|0.17
|8.
|Бангура Алекс
|1
|0.17
|9.
|Каллон Исса
|0
|0
|10.
|Шмидт Доке
|0
|0
|11.
|Самбисса Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бюргзорг Делано
|2
|0.4
|2.
|Сирхейс Кай
|1
|0.2
|3.
|Влут Рай
|1
|0.2
|4.
|Бакыш Синан
|1
|0.2
|5.
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макинтош Келвин
|2
|0
|2.
|Паулиссен Митчелл
|1
|0
|3.
|Каллон Исса
|1
|0
|4.
|Худемакерс Меес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фадига Ноа
|3
|0
|2.
|Бакыш Синан
|1
|1
|3.
|Влут Рай
|2
|0
|4.
|Кваглиата Джакомо
|2
|0
|5.
|Бласвих Янис
|1
|0
|6.
|Кнустер Матс
|1
|0
|7.
|Де ла Торре Лука
|1
|0
|8.
|Бюргзорг Делано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Камбюр
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|Хераклес
|0
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|60% (3)
Предыдущие игры
Камбюр Последние 20 матчей: +13 =2 -5Аякс 9:0 Камбюр Камбюр 5:2 Гоу Эхед Иглс Камбюр 2:0 Твенте ПСВ 4:1 Камбюр
Камбюр 1:2 Гронинген ПЕК Зволле 2:1 Камбюр Моленбек 0:1 Камбюр Камбюр 6:0 Телстар Камбюр 3:2 НАК Бреда Дордрехт 0:1 Камбюр Камбюр 1:1 Де Графсхап АЗ-2 Алкмаар 2:4 Камбюр Камбюр 4:1 Хелмонд Спорт Ден Босх 3:5 Камбюр Камбюр 7:2 Эксельсиор Волендам 0:3 Камбюр Рода 3:1 Камбюр Камбюр 3:0 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Камбюр 3:1 Телстар
Хераклес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Хераклес 3:2 АЗ Алкмаар Вердер 2:0 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген Спарта Роттердам 1:1 Хераклес
Хераклес 0:2 ПСВ Хераклес 3:1 ПЕК Зволле Хераклес 7:0 ХСК-21 Хераклес 2:2 Де Графсхап Хераклес 4:1 Ваалвейк Эммен 4:1 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген Хераклес 1:2 ПАОК Хераклес 2:1 Рёдингхаузен Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 1:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Хераклес 1:1 Фейеноорд Твенте 1:1 Хераклес Хераклес 4:0 ВВВ-Венло Эммен 3:1 Хераклес
Последние игры между собой
Камбюр: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Хераклес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|5
|1
|0
|27 - 1
|16
|2.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|16 - 8
|15
|3.
|Виллем II
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Фейеноорд
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|5.
|Утрехт
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|6.
|Твенте
|2:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|7.
|Херенвен
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|11 - 18
|9
|9.
|Витесс
|6
|3
|0
|3
|5 - 13
|9
|10.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|13.
|Ваалвейк
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Гронинген
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Хераклес
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|17.
|АЗ Алкмаар
|0:2
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|1
|5
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|19 - 0
|9
|2.
|Камбюр
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|Твенте
|2:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|Фейеноорд
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|7.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|13.
|Ваалвейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Хераклес
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Гронинген
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|АЗ Алкмаар
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|7.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|Твенте
|2:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Гронинген
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|11.
|АЗ Алкмаар
|0:2
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|12.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|13.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|0
|3.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
|4.
|Твенте
|Проппер Робин
|4
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|3.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|5.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0