Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Хайденхайм
2:1
Конец матча
Стадион: Войт-Арена
Дармштадт
12' Желтая карточкаЗобих Лассе
33' Желтая карточкаХюсинг Оливер
1:0
40' ПенальтиМор Тобиас
1:1
52' ГолТитц Филлип
2:1
84' ГолШиммер Штефан
90' Желтая карточкаТоеркауф Норман
90' Желтая карточкаБерко Эрих
15
Мэлоун
Морис
29
Мор
Тобиас
24
Зобих
Лассе
11
Кемпе
Тобиас
43
Челич
Неманя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Зобих ЛассеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Берко ЭрихПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
Ход матча
12'
33'
40'
1:0
52'
1:1
84'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 6
-
11 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
История личных встреч
Хайденхайм
Дармштадт
10 матчей
70%
30%
0%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
-10%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|3
|0.38
|Мор Тобиас
|2 (1)
|0.25
|Лайпертц Роберт
|1
|0.13
|Хюсинг Оливер
|1
|0.13
|Майнка Патрик
|1
|0.13
|Шмидт Патрик II
|1
|0.13
|Шиммер Штефан
|1
|0.13
|Томалла Денис
|0
|0
|Шёппнер Ян
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|6 (1)
|0.75
|Пфайффер Лука
|3
|0.38
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.25
|Кемпе Тобиас
|2 (1)
|0.25
|Ману Брайдон
|1
|0.13
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
|Хонзак Матиас
|0
|0
|Карич Эмир
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|Буш Марнон
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Тоеркауф Норман
|1
|0
|Лайпертц Роберт
|1
|0
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Патрик
|3
|0
|Зобих Лассе
|2
|0
|Бадер Маттиас
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Clemens Riedel
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|1
|Мюллер Янник
|1
|0
|Пфайффер Лука
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хайденхайм
|20% (2)
|0
|20% (2)
|0
|30% (3)
|30% (3)
|Дармштадт
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Хайденхайм Последние 20 матчей: +9 =3 -8Зандхаузен 1:3 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Динамо Дрезден Хайденхайм 1:2 Аугсбург Хайденхайм 0:0 Гамбург
Ганновер 96 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Ганза Ганза 3:2 Хайденхайм Ингольштадт 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Падерборн Хайденхайм 1:0 Хоффенхайм ЛАСК 1:0 Хайденхайм Альтах 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:2 Карлсруэ Дармштадт 5:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Зандхаузен Нюрнберг 3:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:2 Бохум Ян 0:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Хольштайн Киль
Дармштадт Последние 20 матчей: +11 =4 -5Дармштадт 1:0 Динамо Дрезден Ганза 2:1 Дармштадт Дармштадт 4:0 Ганновер 96 Гамбург 2:2 Дармштадт
Дармштадт 6:1 Ингольштадт Мюнхен-1860 1:1 Дармштадт Карлсруэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:2 Ян Штуттгарт 1:1 Дармштадт Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Дармштадт 5:1 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Дармштадт Дармштадт 3:1 Бохум Вюрцбург Кикерс 1:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фортуна Айнтрахт Бр 1:1 Дармштадт Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:3 Дармштадт
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|2.
|Хайденхайм
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|3.
|Падерборн
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|Санкт-Паули
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|5.
|Нюрнберг
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|13
|6.
|Карлсруэ
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|7.
|Гамбург
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|8.
|Вердер
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Динамо Дрезден
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|10.
|Шальке 04
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Дармштадт
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|12.
|Ганновер 96
|7
|3
|1
|3
|6 - 10
|10
|13.
|Фортуна
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Ганза
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|16.
|Ингольштадт
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|17.
|Зандхаузен
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|8
|0
|3
|5
|5 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Нюрнберг
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Ян
|4
|3
|1
|0
|12 - 5
|10
|4.
|Хайденхайм
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Дармштадт
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Ганновер 96
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|8.
|Карлсруэ
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|Гамбург
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Вердер
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|Фортуна
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Ингольштадт
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Ян
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Гамбург
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Вердер
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Шальке 04
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Фортуна
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Динамо Дрезден
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Ингольштадт
|4
|1
|0
|3
|4 - 13
|3
|13.
|Зандхаузен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Нюрнберг
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Хольштайн Киль
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|17.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Дармштадт
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|8
|0
|2
|2.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|6
|1
|0
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|5
|0
|2
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0
|1
|5.
|Ян
|Безушков Макс
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|2.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|3.
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|4.
|Вердер
|Гросс Кристиан
|2
|1
|5.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|2
|1