  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хайденхайм
2:1
Конец матча

Стадион:
Дармштадт
0'
12' Желтая карточка
Зобих Лассе
33' Желтая карточка
Хюсинг Оливер
1:0
40' Пенальти
Мор Тобиас
1:1
52' Гол
Титц Филлип
2:1
84' Гол
Шиммер Штефан
90' Желтая карточка
Тоеркауф Норман
90' Желтая карточка
Берко Эрих
90'+4
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
30
Тоеркауф
Норман
15
Мэлоун
Морис
11
Томалла
Денис
3
Шёппнер
Ян
24
Кюльветтер
Кристиан
29
Мор
Тобиас
10
Кляйндинст
Тим
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
24
Зобих
Лассе
5
Пфайффер
Патрик
32
Холланд
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
43
Челич
Неманя
23
Гьясула
Клаус
18
Хонзак
Матиас
16
Пфайффер
Лука
9
Титц
Филлип
Хайденхайм
4-5-1
Дармштадт
4-4-2

Ход матча

12'
 
Зобих Лассе
33'
Хюсинг Оливер
 
40'
Мор Тобиас
1:0
46'
 
Ишервуд Томас
Зобих Лассе
52'
1:1
Титц Филлип
(Пфайффер Лука)
62'
 
Карич Эмир
Челич Неманя
67'
Лайпертц Роберт
Томалла Денис
 
67'
Пик Флориан
Мэлоун Морис
 
78'
Сесса Кевин
Мор Тобиас
 
78'
Шиммер Штефан
Кляйндинст Тим
 
81'
 
Сейдель Аарон
Пфайффер Лука
84'
Шиммер Штефан
(Лайпертц Роберт)
2:1
87'
Бурнич Дженис
Кюльветтер Кристиан
 
89'
 
Берко Эрих
Бадер Маттиас
89'
 
Голлер Беньямин
Хонзак Матиас
90'
Тоеркауф Норман
 
90'
 
Берко Эрих

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 6
  • 11 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

История личных встреч

Хайденхайм
Дармштадт

10 матчей

70%
30%
0%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
-10%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

0%
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
5:1
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
1:1
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
3:0
Б3
0:2
Б3
2:1
РЛЮ
2:0
РЛЮ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 3 0.38
Мор Тобиас 2 (1) 0.25
Лайпертц Роберт 1 0.13
Хюсинг Оливер 1 0.13
Майнка Патрик 1 0.13
Шмидт Патрик II 1 0.13
Шиммер Штефан 1 0.13
Томалла Денис 0 0
Шёппнер Ян 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 6 (1) 0.75
Пфайффер Лука 3 0.38
Шнелльхардт Фабиан 2 0.25
Кемпе Тобиас 2 (1) 0.25
Ману Брайдон 1 0.13
Бадер Маттиас 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Хонзак Матиас 0 0
Карич Эмир 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 2 0
Буш Марнон 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Тоеркауф Норман 1 0
Лайпертц Роберт 1 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Мор Тобиас 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Патрик 3 0
Зобих Лассе 2 0
Бадер Маттиас 2 0
Берко Эрих 2 0
Clemens Riedel 2 0
Шнелльхардт Фабиан 0 1
Мюллер Янник 1 0
Пфайффер Лука 1 0
Голлер Беньямин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хайденхайм 20% (2) 0 20% (2) 0 30% (3) 30% (3)
 Дармштадт 14.29% (2) 14.29% (2) 35.71% (5) 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Хайденхайм Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Зандхаузен 1:3 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Динамо Дрезден Хайденхайм 1:2 Аугсбург Хайденхайм 0:0 Гамбург
Ганновер 96 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Ганза Ганза 3:2 Хайденхайм Ингольштадт 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Падерборн Хайденхайм 1:0 Хоффенхайм ЛАСК 1:0 Хайденхайм Альтах 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:2 Карлсруэ Дармштадт 5:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Зандхаузен Нюрнберг 3:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:2 Бохум Ян 0:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Хольштайн Киль
Дармштадт Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Дармштадт 1:0 Динамо Дрезден Ганза 2:1 Дармштадт Дармштадт 4:0 Ганновер 96 Гамбург 2:2 Дармштадт
Дармштадт 6:1 Ингольштадт Мюнхен-1860 1:1 Дармштадт Карлсруэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:2 Ян Штуттгарт 1:1 Дармштадт Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Дармштадт 5:1 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Дармштадт Дармштадт 3:1 Бохум Вюрцбург Кикерс 1:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фортуна Айнтрахт Бр 1:1 Дармштадт Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:3 Дармштадт
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 8 5 2 1 18 - 8 17
2. Хайденхайм 8 4 3 1 10 - 6 15
3. Падерборн 7 4 2 1 16 - 6 14
4. Санкт-Паули 7 4 1 2 13 - 7 13
5. Нюрнберг 7 3 4 0 9 - 5 13
6. Карлсруэ 7 3 3 1 11 - 6 12
7. Гамбург 7 3 3 1 12 - 8 12
8. Вердер 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Динамо Дрезден 7 3 1 3 10 - 8 10
10. Шальке 04 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Дармштадт 8 3 1 4 15 - 12 10
12. Ганновер 96 7 3 1 3 6 - 10 10
13. Фортуна 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Ганза 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Хольштайн Киль 7 1 2 4 7 - 16 5
16. Ингольштадт 7 1 1 5 5 - 18 4
17. Зандхаузен 7 1 1 5 5 - 13 4
18. Эрцгебирге Ауэ 8 0 3 5 5 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Нюрнберг 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Ян 4 3 1 0 12 - 5 10
4. Хайденхайм 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Дармштадт 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
8. Карлсруэ 3 1 2 0 5 - 2 5
9. Гамбург 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Падерборн 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Вердер 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Ганза 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Хольштайн Киль 4 1 0 3 3 - 9 3
15. Фортуна 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Ингольштадт 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Зандхаузен 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Эрцгебирге Ауэ 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Ян 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Гамбург 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Вердер 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Карлсруэ 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Хайденхайм 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Шальке 04 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Фортуна 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Динамо Дрезден 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Ганза 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Ганновер 96 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Ингольштадт 4 1 0 3 4 - 13 3
13. Зандхаузен 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Нюрнберг 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Хольштайн Киль 3 0 2 1 4 - 7 2
16. Эрцгебирге Ауэ 4 0 2 2 3 - 7 2
17. Санкт-Паули 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Дармштадт 4 0 1 3 4 - 9 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 8 0 2
2. Дармштадт Титц Филлип 6 1 0
3. Падерборн Михель Свен 5 0 2
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 5 0 1
5. Ян Безушков Макс 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
2. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 4 0
3. Ян Гимбер Бенедикт 4 0
4. Вердер Гросс Кристиан 2 1
5. Зандхаузен Рицмайер Марсель 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Мор Тобиас из команды Хайденхайм забивает с точки!
  • Желтая карточка
    33'
    Хюсинг Оливер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Зобих Лассе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хайденхайм 2:1 Дармштадт онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 