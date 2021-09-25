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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Козенца
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Кротоне
0' 16'
26
Вигорито
Мауро
14
Тиритиельо
Андреа
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
92
Шитум
Марио
4
Карраро
Марко
19
Пальмьеро
Лука
6
Бултам
Реда
18
Си
Санаси
9
Гори
Габриэле
10
Касо
Джузеппе
13
Контини
Никита
27
Неделчару
Ионуц
19
Канестрелли
Симоне
30
Пас
Нехуэн
23
Pasquale
Giannotti
8
Эстевес
Науэль
7
Вулич
Милош
17
Молина
Сальваторе
24
Каргбо
Аугустус
9
Мулаттьери
Самуэле
10
Бенали
Ахмед
Козенца
3-5-2
Кротоне
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

История личных встреч

Козенца
Кротоне

2 матча

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
0%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
-50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:1
СB
0:0
СB
1:0
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 3 0.5
Шитум Марио 1 0.17
Касо Джузеппе 1 0.17
Миллико Винченцо 1 0.17
Andrea Vallocchia 0 0
Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 5 0.83
Бенали Ахмед 1 0.17
Неделчару Ионуц 1 0.17
Марич Мирко 0 0
Могос Василе 0 0
Борелло Джузеппе 0 0
Вулич Милош 0 0
Каргбо Аугустус 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальмьеро Лука 1 1
Бултам Реда 2 0
Си Санаси 2 0
Джербо Альберто 1 0
Тиритиельо Андреа 1 0
Luca Pandolfi 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Касо Джузеппе 1 0
Минелли Алессандро 1 0
Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Науэль 2 0
Вулич Милош 2 0
Висентин Сантьяго 2 0
Бенали Ахмед 1 0
Донса Годфред 1 0
Могос Василе 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Неделчару Ионуц 1 0
Борелло Джузеппе 1 0
Davide Mondonico 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 33.33% (2) 0 0 0 50% (3) 16.67% (1)
 Кротоне 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 42.86% (3) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Козенца 2:0 Комо Перуджа 1:1 Козенца Козенца 2:1 Виченца Виртус Брешия 5:1 Козенца
Асколи 1:0 Козенца Фиорентина 4:0 Козенца Порденоне 2:0 Козенца Козенца 0:3 Монца Эмполи 4:0 Козенца Козенца 3:0 Пескара Пиза 3:0 Козенца Венеция 3:0 Козенца Козенца 0:1 Кремонезе Козенца 2:1 Асколи Реджана 1:1 Козенца Козенца 1:1 Виченца Виртус Салернитана 0:0 Козенца Козенца 1:2 Фрозиноне Брешия 2:0 Козенца Козенца 1:0 Кьево
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Кротоне 0:3 Лечче Брешия 2:2 Кротоне Кротоне 1:1 Реджина Читтаделла 4:2 Кротоне
Кротоне 2:2 Комо Кротоне 2:2 Брешия Интер Милан 6:0 Кротоне Кротоне 0:0 Фиорентина Беневенто 1:1 Кротоне Кротоне 2:1 Верона Рома 5:0 Кротоне Кротоне 0:2 Интер Милан Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Брешия 6 4 2 0 17 - 8 14
3. Асколи 6 4 0 2 10 - 8 12
4. Беневенто 6 3 2 1 11 - 6 11
5. Лечче 6 3 2 1 9 - 7 11
6. Фрозиноне 6 2 4 0 8 - 4 10
7. Реджина 6 2 4 0 7 - 5 10
8. Кремонезе 5 3 0 2 7 - 5 9
9. Читтаделла 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Монца 6 2 3 1 7 - 5 9
11. Козенца 0:0 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Перуджа 5 2 2 1 7 - 4 8
13. СПАЛ 2013 5 2 1 2 10 - 6 7
14. Парма 5 2 1 2 9 - 7 7
15. Тернана 5 1 1 3 7 - 11 4
16. Кротоне 0:0 6 0 4 2 7 - 12 4
17. Комо 6 0 3 3 4 - 9 3
18. Порденоне 6 0 1 5 2 - 15 1
19. Виченца Виртус 5 0 0 5 4 - 11 0
20. Алессандрия 5 0 0 5 7 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Читтаделла 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Реджина 4 2 2 0 5 - 3 8
4. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Монца 3 2 1 0 5 - 2 7
6. СПАЛ 2013 3 2 1 0 9 - 3 7
7. Козенца 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
8. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
10. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Асколи 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Тернана 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Кротоне 0:0 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Комо 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Порденоне 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
3. Перуджа 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Фрозиноне 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Лечче 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
7. Парма 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Беневенто 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Реджина 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Монца 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Кротоне 0:0 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Козенца 0:0 3 0 1 2 2 - 7 1
16. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Виченца Виртус 3 0 0 3 3 - 6 0
19. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0
20. Порденоне 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 4 0 1
4. Беневенто Лападула Джанлука 4 0 0
5. Читтаделла Оквонкво Орджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Лизи Франческо 4 0
2. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
3. Асколи Дионизи Федерико 3 0
4. Асколи Бюхель Марсель 3 0
5. Реджина Кризетиг Лоренцо 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Кротоне
4.15
3.41
2.01
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Где смотреть матч Козенца 0:0 Кротоне онлайн




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