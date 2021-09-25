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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Козенца
1:0
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
28' Желтая карточка
Pasquale Giannotti
31' Желтая карточка
Си Санаси
47' Желтая карточка
Бенали Ахмед
70' Желтая карточка
Канестрелли Симоне
1:0
77' Гол
Карраро Марко
86' Желтая карточка
Дзанеллато Никколо
90'+8
26
Вигорито
Мауро
14
Тиритиельо
Андреа
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
92
Шитум
Марио
4
Карраро
Марко
19
Пальмьеро
Лука
6
Бултам
Реда
18
Си
Санаси
9
Гори
Габриэле
10
Касо
Джузеппе
13
Контини
Никита
27
Неделчару
Ионуц
19
Канестрелли
Симоне
30
Пас
Нехуэн
23
Pasquale
Giannotti
8
Эстевес
Науэль
7
Вулич
Милош
17
Молина
Сальваторе
24
Каргбо
Аугустус
9
Мулаттьери
Самуэле
10
Бенали
Ахмед
Козенца
3-5-2
Кротоне
3-4-3

Ход матча

28'
 
Pasquale Giannotti
31'
Си Санаси
 
46'
Миллико Винченцо
Касо Джузеппе
 
46'
Корси Анджело
Си Санаси
 
47'
 
Бенали Ахмед
60'
 
Марич Мирко
Каргбо Аугустус
60'
 
Сала Марко
Молина Сальваторе
70'
 
Канестрелли Симоне
71'
Ебонгуе Стив-Майк
Бултам Реда
 
77'
Карраро Марко
1:0
78'
 
Дзанеллато Никколо
Вулич Милош
79'
 
Могос Василе
Pasquale Giannotti
86'
 
Дзанеллато Никколо
90'
 
Оддеи Брайан
Сала Марко

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 34 Владение мячом, % 66

История личных встреч

Козенца
Кротоне

2 матча

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
0%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
-50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:1
СB
0:0
СB
1:0
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 3 0.5
Шитум Марио 1 0.17
Касо Джузеппе 1 0.17
Карраро Марко 1 0.17
Миллико Винченцо 1 0.17
Andrea Vallocchia 0 0
Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 5 0.83
Бенали Ахмед 1 0.17
Неделчару Ионуц 1 0.17
Марич Мирко 0 0
Могос Василе 0 0
Борелло Джузеппе 0 0
Вулич Милош 0 0
Каргбо Аугустус 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Си Санаси 3 0
Пальмьеро Лука 1 1
Бултам Реда 2 0
Джербо Альберто 1 0
Тиритиельо Андреа 1 0
Luca Pandolfi 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Касо Джузеппе 1 0
Минелли Алессандро 1 0
Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 2 0
Эстевес Науэль 2 0
Вулич Милош 2 0
Висентин Сантьяго 2 0
Донса Годфред 1 0
Могос Василе 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Неделчару Ионуц 1 0
Дзанеллато Никколо 1 0
Борелло Джузеппе 1 0
Pasquale Giannotti 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Davide Mondonico 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 28.57% (2) 0 0 0 42.86% (3) 28.57% (2)
 Кротоне 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 42.86% (3) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Козенца 2:0 Комо Перуджа 1:1 Козенца Козенца 2:1 Виченца Виртус Брешия 5:1 Козенца
Асколи 1:0 Козенца Фиорентина 4:0 Козенца Порденоне 2:0 Козенца Козенца 0:3 Монца Эмполи 4:0 Козенца Козенца 3:0 Пескара Пиза 3:0 Козенца Венеция 3:0 Козенца Козенца 0:1 Кремонезе Козенца 2:1 Асколи Реджана 1:1 Козенца Козенца 1:1 Виченца Виртус Салернитана 0:0 Козенца Козенца 1:2 Фрозиноне Брешия 2:0 Козенца Козенца 1:0 Кьево
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Кротоне 0:3 Лечче Брешия 2:2 Кротоне Кротоне 1:1 Реджина Читтаделла 4:2 Кротоне
Кротоне 2:2 Комо Кротоне 2:2 Брешия Интер Милан 6:0 Кротоне Кротоне 0:0 Фиорентина Беневенто 1:1 Кротоне Кротоне 2:1 Верона Рома 5:0 Кротоне Кротоне 0:2 Интер Милан Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Брешия 6 4 2 0 17 - 8 14
3. Асколи 6 4 0 2 10 - 8 12
4. Беневенто 6 3 2 1 11 - 6 11
5. Лечче 6 3 2 1 9 - 7 11
6. Козенца 6 3 1 2 7 - 8 10
7. Фрозиноне 6 2 4 0 8 - 4 10
8. Реджина 6 2 4 0 7 - 5 10
9. Читтаделла 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Монца 6 2 3 1 7 - 5 9
11. Кремонезе 5 3 0 2 7 - 5 9
12. Перуджа 5 2 2 1 7 - 4 8
13. СПАЛ 2013 5 2 1 2 10 - 6 7
14. Парма 5 2 1 2 9 - 7 7
15. Тернана 5 1 1 3 7 - 11 4
16. Комо 6 0 3 3 4 - 9 3
17. Кротоне 6 0 3 3 7 - 13 3
18. Порденоне 6 0 1 5 2 - 15 1
19. Виченца Виртус 5 0 0 5 4 - 11 0
20. Алессандрия 5 0 0 5 7 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Козенца 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Читтаделла 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Реджина 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Монца 3 2 1 0 5 - 2 7
7. СПАЛ 2013 3 2 1 0 9 - 3 7
8. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
10. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Асколи 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Тернана 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Кротоне 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Комо 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Порденоне 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
3. Фрозиноне 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Перуджа 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Лечче 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
7. Парма 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Беневенто 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Реджина 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Монца 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
15. Кротоне 3 0 1 2 4 - 7 1
16. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Виченца Виртус 3 0 0 3 3 - 6 0
19. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0
20. Порденоне 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 4 0 1
4. Беневенто Лападула Джанлука 4 0 0
5. Читтаделла Оквонкво Орджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Лизи Франческо 4 0
2. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
3. Асколи Дионизи Федерико 3 0
4. Асколи Бюхель Марсель 3 0
5. Реджина Кризетиг Лоренцо 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Си Санаси получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Паскуале Джаннотти получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Козенца 1:0 Кротоне онлайн




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