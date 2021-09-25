Италия: Серия B 2021-2022
Козенца
1:0
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Кротоне
28' Желтая карточкаPasquale Giannotti
31' Желтая карточкаСи Санаси
47' Желтая карточкаБенали Ахмед
70' Желтая карточкаКанестрелли Симоне
1:0
77' ГолКарраро Марко
86' Желтая карточкаДзанеллато Никколо
92
Шитум
Марио
18
Си
Санаси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marco Zaffaroni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бенали АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Марич МиркоПолузащитник
-
18 Оддеи БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
-
29 Сала МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Francesco Modesto
Ход матча
31'
47'
77'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
34 Владение мячом, % 66
История личных встреч
Козенца
Кротоне
2 матча
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
0%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
-50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|3
|0.5
|Шитум Марио
|1
|0.17
|Касо Джузеппе
|1
|0.17
|Карраро Марко
|1
|0.17
|Миллико Винченцо
|1
|0.17
|Andrea Vallocchia
|0
|0
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0.83
|Бенали Ахмед
|1
|0.17
|Неделчару Ионуц
|1
|0.17
|Марич Мирко
|0
|0
|Могос Василе
|0
|0
|Борелло Джузеппе
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Каргбо Аугустус
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Си Санаси
|3
|0
|Пальмьеро Лука
|1
|1
|Бултам Реда
|2
|0
|Джербо Альберто
|1
|0
|Тиритиельо Андреа
|1
|0
|Luca Pandolfi
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
|Касо Джузеппе
|1
|0
|Минелли Алессандро
|1
|0
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|2
|0
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Вулич Милош
|2
|0
|Висентин Сантьяго
|2
|0
|Донса Годфред
|1
|0
|Могос Василе
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|Дзанеллато Никколо
|1
|0
|Борелло Джузеппе
|1
|0
|Pasquale Giannotti
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
|Davide Mondonico
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|28.57% (2)
|0
|0
|0
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|Кротоне
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +5 =4 -11Козенца 2:0 Комо Перуджа 1:1 Козенца Козенца 2:1 Виченца Виртус Брешия 5:1 Козенца
Асколи 1:0 Козенца Фиорентина 4:0 Козенца Порденоне 2:0 Козенца Козенца 0:3 Монца Эмполи 4:0 Козенца Козенца 3:0 Пескара Пиза 3:0 Козенца Венеция 3:0 Козенца Козенца 0:1 Кремонезе Козенца 2:1 Асколи Реджана 1:1 Козенца Козенца 1:1 Виченца Виртус Салернитана 0:0 Козенца Козенца 1:2 Фрозиноне Брешия 2:0 Козенца Козенца 1:0 Кьево
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =5 -11Кротоне 0:3 Лечче Брешия 2:2 Кротоне Кротоне 1:1 Реджина Читтаделла 4:2 Кротоне
Кротоне 2:2 Комо Кротоне 2:2 Брешия Интер Милан 6:0 Кротоне Кротоне 0:0 Фиорентина Беневенто 1:1 Кротоне Кротоне 2:1 Верона Рома 5:0 Кротоне Кротоне 0:2 Интер Милан Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Брешия
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|3.
|Асколи
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Беневенто
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|5.
|Лечче
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Козенца
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|7.
|Фрозиноне
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|8.
|Реджина
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|9.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Монца
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|Кремонезе
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|12.
|Перуджа
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|13.
|СПАЛ 2013
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|14.
|Парма
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|15.
|Тернана
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|16.
|Комо
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|17.
|Кротоне
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|18.
|Порденоне
|6
|0
|1
|5
|2 - 15
|1
|19.
|Виченца Виртус
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Алессандрия
|5
|0
|0
|5
|7 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Козенца
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Читтаделла
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Реджина
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Монца
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|8.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|10.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Парма
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Асколи
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Фрозиноне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Кротоне
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Порденоне
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|3.
|Фрозиноне
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Перуджа
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Лечче
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|7.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Реджина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Кротоне
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Виченца Виртус
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|19.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|20.
|Порденоне
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|4
|0
|1
|4.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|4
|0
|0
|5.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|4
|0
|2.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|3.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|4.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|5.
|Реджина
|Кризетиг Лоренцо
|3
|0