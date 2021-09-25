Италия: Серия B 2021-2022
Комо
1:1
Второй тайм: 79'
Стадион: Stadio G. Sinigaglia
Беневенто
19' Красная карточкаГлик Камил
1:0
34' ПенальтиЧерри Альберто
35' Желтая карточкаЧерри Альберто
1:1
40' ГолЛападула Джанлука
56' Желтая карточкаТельо Андрес
68' Желтая карточкаПариджини Витторио
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
-
99 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Вокич ДеянНападающий
-
38 Angelo Talia
-
-
Главный тренер: Fabio Caserta
Ход матча
19'
34'
1:0
35'
40'
56'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Комо
Беневенто
2 матча
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
0%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|2 (1)
|0.33
|Alessio Iovine
|1
|0.17
|Глиоцци Этторе
|1 (1)
|0.17
|Чаджиа Мутир
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|4
|0.67
|Инсинье Роберто
|2 (1)
|0.33
|Фулон Дам
|1
|0.17
|Сау Марко
|1
|0.17
|Импрота Риккардо
|1
|0.17
|Акампора Дженнаро
|1
|0.17
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Мончини Габриэле
|0
|0
|Тельо Андрес
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скалья Филиппо
|3
|0
|Черри Альберто
|2
|0
|Ismail H'Maidat
|2
|0
|Alessandro Gabrielloni
|2
|0
|Бертончини Давиде
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Иоанну Николас
|1
|0
|Matteo Solini
|1
|0
|Беллемо Алессандро
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Глиоцци Этторе
|1
|0
|Ла Гумина Антонино
|1
|0
|Варньер Марко
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|Глик Камил
|1
|1
|Тельо Андрес
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|Барба Федерико
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Кало Джакомо
|1
|0
|Элия Сальваторе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Комо
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Беневенто
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Комо Последние 20 матчей: +6 =4 -10Козенца 2:0 Комо Комо 0:2 Фрозиноне Комо 0:1 Асколи Лечче 1:1 Комо
Беневенто Последние 20 матчей: +6 =6 -8Беневенто 4:1 Читтаделла Асколи 0:2 Беневенто Беневенто 0:0 Лечче Наполи 1:5 Беневенто
Парма 1:0 Беневенто Беневенто 4:3 Алессандрия Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 Торино 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Кротоне Аталанта 2:0 Беневенто Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Брешия
|3:2
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|3.
|Асколи
|2:3
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Беневенто
|1:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|5.
|Лечче
|2:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Кремонезе
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|Фрозиноне
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|8.
|Реджина
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|9.
|Читтаделла
|1:2
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Монца
|2:1
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|Перуджа
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|12.
|СПАЛ 2013
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|13.
|Парма
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|14.
|Козенца
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|15.
|Тернана
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|16.
|Комо
|1:1
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|17.
|Кротоне
|5
|0
|3
|2
|7 - 12
|3
|18.
|Порденоне
|1:2
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
|19.
|Виченца Виртус
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Алессандрия
|5
|0
|0
|5
|7 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Читтаделла
|1:2
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Беневенто
|1:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Монца
|2:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Реджина
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|7.
|Козенца
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Брешия
|3:2
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|10.
|Лечче
|2:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Парма
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Асколи
|2:3
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Фрозиноне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Кротоне
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Комо
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Порденоне
|1:2
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|3:2
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Асколи
|2:3
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|3.
|Перуджа
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Лечче
|2:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|Беневенто
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Реджина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Монца
|2:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Комо
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Кротоне
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Читтаделла
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Виченца Виртус
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|19.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|20.
|Порденоне
|1:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|4
|0
|1
|4.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|4
|0
|0
|5.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|4
|0
|2.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|3.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|4.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|5.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|3
|0