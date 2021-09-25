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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Комо
1:1
Второй тайм: 79'

Стадион:
Беневенто
0'
19' Красная карточка
Глик Камил
1:0
34' Пенальти
Черри Альберто
35' Желтая карточка
Черри Альберто
1:1
40' Гол
Лападула Джанлука
56' Желтая карточка
Тельо Андрес
68' Желтая карточка
Париджини Витторио
79'
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
24
Варньер
Марко
33
Andrea
Cagnano
6
Alessio
Iovine
14
Беллемо
Алессандро
21
Арригони
Томмазо
11
Париджини
Витторио
27
Черри
Альберто
72
Глиоцци
Этторе
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
18
Фулон
Дам
8
Тельо
Андрес
24
Вивиани
Маттиа
23
Ионице
Артур
7
Элия
Сальваторе
9
Лападула
Джанлука
99
Бриньола
Энрико
Комо
4-4-2
Беневенто
4-3-3

Ход матча

19'
 
Глик Камил
21'
 
Фольякко Алессандро
Бриньола Энрико
34'
Черри Альберто
1:0
35'
Черри Альберто
 
40'
1:1
Лападула Джанлука
(Тельо Андрес)
56'
 
Тельо Андрес
56'
 
Кало Джакомо
Тельо Андрес
63'
Чаджиа Мутир
Alessio Iovine
 
63'
Ла Гумина Антонино
Глиоцци Этторе
 
68'
Париджини Витторио
 
71'
 
Мончини Габриэле
Элия Сальваторе
72'
 
Акампора Дженнаро
Вивиани Маттиа
78'
Иоанну Николас
Andrea Cagnano
 
78'
Alessandro Gabrielloni
Париджини Витторио
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

История личных встреч

Комо
Беневенто

2 матча

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
0%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛПП
1:2
СCA
1:0
СCA
2:1
СCA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 2 (1) 0.33
Alessio Iovine 1 0.17
Глиоцци Этторе 1 (1) 0.17
Чаджиа Мутир 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 4 0.67
Инсинье Роберто 2 (1) 0.33
Фулон Дам 1 0.17
Сау Марко 1 0.17
Импрота Риккардо 1 0.17
Акампора Дженнаро 1 0.17
Летиция Гаэтано 0 0
Мончини Габриэле 0 0
Тельо Андрес 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скалья Филиппо 3 0
Черри Альберто 2 0
Ismail H'Maidat 2 0
Alessandro Gabrielloni 2 0
Бертончини Давиде 1 0
Париджини Витторио 1 0
Иоанну Николас 1 0
Matteo Solini 1 0
Беллемо Алессандро 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Глиоцци Этторе 1 0
Ла Гумина Антонино 1 0
Варньер Марко 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 4 0
Глик Камил 1 1
Тельо Андрес 2 0
Ионице Артур 1 0
Импрота Риккардо 1 0
Летиция Гаэтано 1 0
Барба Федерико 1 0
Вокич Деян 1 0
Кало Джакомо 1 0
Элия Сальваторе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Комо 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Беневенто 22.22% (2) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Комо Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Козенца 2:0 Комо Комо 0:2 Фрозиноне Комо 0:1 Асколи Лечче 1:1 Комо
Кротоне 2:2 Комо Комо 2:2 Катанзаро Комо 0:3 Тернана Перуджа 2:1 Комо Новара 0:5 Комо Комо 2:1 Алессандрия Ливорно 1:2 Комо Ольбия 3:0 Комо Комо 2:2 Гроссето Каррарезе 0:1 Комо Комо 4:2 Понтедера Пьяченца 1:0 Комо Комо 1:2 Альбинолеффе Про Верчелли 1:1 Комо Комо 1:0 Про Сесто Про Патрия 2:1 Комо
Беневенто Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Беневенто 4:1 Читтаделла Асколи 0:2 Беневенто Беневенто 0:0 Лечче Наполи 1:5 Беневенто
Парма 1:0 Беневенто Беневенто 4:3 Алессандрия Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 Торино 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Кротоне Аталанта 2:0 Беневенто Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Брешия 3:2 6 4 2 0 17 - 8 14
3. Асколи 2:3 6 4 0 2 10 - 8 12
4. Беневенто 1:1 6 3 2 1 11 - 6 11
5. Лечче 2:1 6 3 2 1 9 - 7 11
6. Кремонезе 5 3 0 2 7 - 5 9
7. Фрозиноне 5 2 3 0 8 - 4 9
8. Реджина 5 2 3 0 7 - 5 9
9. Читтаделла 1:2 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Монца 2:1 6 2 3 1 6 - 5 9
11. Перуджа 5 2 2 1 7 - 4 8
12. СПАЛ 2013 5 2 1 2 10 - 6 7
13. Парма 5 2 1 2 9 - 7 7
14. Козенца 5 2 1 2 6 - 8 7
15. Тернана 5 1 1 3 7 - 11 4
16. Комо 1:1 6 0 3 3 4 - 9 3
17. Кротоне 5 0 3 2 7 - 12 3
18. Порденоне 1:2 6 0 1 5 2 - 14 1
19. Виченца Виртус 5 0 0 5 4 - 11 0
20. Алессандрия 5 0 0 5 7 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Читтаделла 1:2 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Беневенто 1:1 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Монца 2:1 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Реджина 3 2 1 0 5 - 3 7
6. СПАЛ 2013 3 2 1 0 9 - 3 7
7. Козенца 2 2 0 0 4 - 1 6
8. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Брешия 3:2 2 1 1 0 7 - 3 4
10. Лечче 2:1 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Тернана 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Асколи 2:3 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Кротоне 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Комо 1:1 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Порденоне 1:2 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 3:2 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Асколи 2:3 3 3 0 0 7 - 3 9
3. Перуджа 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Лечче 2:1 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
6. Фрозиноне 2 2 0 0 4 - 0 6
7. Парма 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Беневенто 1:1 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Реджина 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Монца 2:1 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо 1:1 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Кротоне 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Козенца 3 0 1 2 2 - 7 1
16. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Читтаделла 1:2 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Виченца Виртус 3 0 0 3 3 - 6 0
19. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0
20. Порденоне 1:2 3 0 0 3 1 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 4 0 1
4. Беневенто Лападула Джанлука 4 0 0
5. Читтаделла Оквонкво Орджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Лизи Франческо 4 0
2. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
3. Асколи Дионизи Федерико 3 0
4. Асколи Бюхель Марсель 3 0
5. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 3 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Беневенто
3.47
3.55
7.03
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Комо 1:1 Беневенто онлайн




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