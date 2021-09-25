Италия: Серия B 2021-2022
Комо
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio G. Sinigaglia
Беневенто
19' Красная карточкаГлик Камил
1:0
34' ПенальтиЧерри Альберто
35' Желтая карточкаЧерри Альберто
1:1
40' ГолЛападула Джанлука
56' Желтая карточкаТельо Андрес
68' Желтая карточкаПариджини Витторио
80' Желтая карточкаAlessandro Gabrielloni
85' Желтая карточкаИоанну Николас
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
-
99 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Вокич ДеянНападающий
-
38 Angelo Talia
-
-
Главный тренер: Fabio Caserta
Ход матча
19'
34'
1:0
35'
40'
56'
85'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
История личных встреч
Комо
Беневенто
2 матча
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
0%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|2 (1)
|0.33
|Alessio Iovine
|1
|0.17
|Глиоцци Этторе
|1 (1)
|0.17
|Чаджиа Мутир
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|4
|0.67
|Инсинье Роберто
|2 (1)
|0.33
|Фулон Дам
|1
|0.17
|Сау Марко
|1
|0.17
|Импрота Риккардо
|1
|0.17
|Акампора Дженнаро
|1
|0.17
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Мончини Габриэле
|0
|0
|Тельо Андрес
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скалья Филиппо
|3
|0
|Alessandro Gabrielloni
|3
|0
|Черри Альберто
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Ismail H'Maidat
|2
|0
|Бертончини Давиде
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Matteo Solini
|1
|0
|Беллемо Алессандро
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Глиоцци Этторе
|1
|0
|Ла Гумина Антонино
|1
|0
|Варньер Марко
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|Глик Камил
|1
|1
|Тельо Андрес
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|Барба Федерико
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Кало Джакомо
|1
|0
|Элия Сальваторе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Комо
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Беневенто
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Комо Последние 20 матчей: +6 =4 -10Козенца 2:0 Комо Комо 0:2 Фрозиноне Комо 0:1 Асколи Лечче 1:1 Комо
Беневенто Последние 20 матчей: +6 =6 -8Беневенто 4:1 Читтаделла Асколи 0:2 Беневенто Беневенто 0:0 Лечче Наполи 1:5 Беневенто
Парма 1:0 Беневенто Беневенто 4:3 Алессандрия Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 Торино 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Кротоне Аталанта 2:0 Беневенто Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Брешия
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|3.
|Асколи
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Беневенто
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|5.
|Лечче
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Фрозиноне
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|7.
|Реджина
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|8.
|Кремонезе
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|9.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Монца
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|Козенца
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|12.
|Перуджа
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|13.
|СПАЛ 2013
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|14.
|Парма
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|15.
|Тернана
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|16.
|Кротоне
|0:0
|6
|0
|4
|2
|7 - 12
|4
|17.
|Комо
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|18.
|Порденоне
|6
|0
|1
|5
|2 - 15
|1
|19.
|Виченца Виртус
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Алессандрия
|5
|0
|0
|5
|7 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Читтаделла
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Реджина
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Монца
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|7.
|Козенца
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|10.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Парма
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Асколи
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Фрозиноне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Кротоне
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Порденоне
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|3.
|Перуджа
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Фрозиноне
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Лечче
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|7.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Реджина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Кротоне
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Козенца
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Виченца Виртус
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|19.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|20.
|Порденоне
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|4
|0
|1
|4.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|4
|0
|0
|5.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|4
|0
|2.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|3.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|4.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|5.
|Реджина
|Кризетиг Лоренцо
|3
|0