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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Комо
1:1
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
19' Красная карточка
Глик Камил
1:0
34' Пенальти
Черри Альберто
35' Желтая карточка
Черри Альберто
1:1
40' Гол
Лападула Джанлука
56' Желтая карточка
Тельо Андрес
68' Желтая карточка
Париджини Витторио
80' Желтая карточка
Alessandro Gabrielloni
85' Желтая карточка
Иоанну Николас
90'+5
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
24
Варньер
Марко
33
Andrea
Cagnano
6
Alessio
Iovine
14
Беллемо
Алессандро
21
Арригони
Томмазо
11
Париджини
Витторио
27
Черри
Альберто
72
Глиоцци
Этторе
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
18
Фулон
Дам
8
Тельо
Андрес
24
Вивиани
Маттиа
23
Ионице
Артур
7
Элия
Сальваторе
9
Лападула
Джанлука
99
Бриньола
Энрико
Комо
4-4-2
Беневенто
4-3-3

История личных встреч

Комо
Беневенто

2 матча

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
0%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛПП
1:2
СCA
1:0
СCA
2:1
СCA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 2 (1) 0.33
Alessio Iovine 1 0.17
Глиоцци Этторе 1 (1) 0.17
Чаджиа Мутир 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 4 0.67
Инсинье Роберто 2 (1) 0.33
Фулон Дам 1 0.17
Сау Марко 1 0.17
Импрота Риккардо 1 0.17
Акампора Дженнаро 1 0.17
Летиция Гаэтано 0 0
Мончини Габриэле 0 0
Тельо Андрес 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скалья Филиппо 3 0
Alessandro Gabrielloni 3 0
Черри Альберто 2 0
Иоанну Николас 2 0
Ismail H'Maidat 2 0
Бертончини Давиде 1 0
Париджини Витторио 1 0
Matteo Solini 1 0
Беллемо Алессандро 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Глиоцци Этторе 1 0
Ла Гумина Антонино 1 0
Варньер Марко 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 4 0
Глик Камил 1 1
Тельо Андрес 2 0
Ионице Артур 1 0
Импрота Риккардо 1 0
Летиция Гаэтано 1 0
Барба Федерико 1 0
Вокич Деян 1 0
Кало Джакомо 1 0
Элия Сальваторе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Комо 0 0 50% (2) 25% (1) 0 25% (1)
 Беневенто 20% (2) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Комо Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Козенца 2:0 Комо Комо 0:2 Фрозиноне Комо 0:1 Асколи Лечче 1:1 Комо
Кротоне 2:2 Комо Комо 2:2 Катанзаро Комо 0:3 Тернана Перуджа 2:1 Комо Новара 0:5 Комо Комо 2:1 Алессандрия Ливорно 1:2 Комо Ольбия 3:0 Комо Комо 2:2 Гроссето Каррарезе 0:1 Комо Комо 4:2 Понтедера Пьяченца 1:0 Комо Комо 1:2 Альбинолеффе Про Верчелли 1:1 Комо Комо 1:0 Про Сесто Про Патрия 2:1 Комо
Беневенто Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Беневенто 4:1 Читтаделла Асколи 0:2 Беневенто Беневенто 0:0 Лечче Наполи 1:5 Беневенто
Парма 1:0 Беневенто Беневенто 4:3 Алессандрия Беневенто 2:1 СПАЛ 2013 Торино 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Кротоне Аталанта 2:0 Беневенто Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Брешия 6 4 2 0 17 - 8 14
3. Асколи 6 4 0 2 10 - 8 12
4. Беневенто 6 3 2 1 11 - 6 11
5. Лечче 6 3 2 1 9 - 7 11
6. Фрозиноне 6 2 4 0 8 - 4 10
7. Реджина 6 2 4 0 7 - 5 10
8. Кремонезе 5 3 0 2 7 - 5 9
9. Читтаделла 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Монца 6 2 3 1 7 - 5 9
11. Козенца 0:0 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Перуджа 5 2 2 1 7 - 4 8
13. СПАЛ 2013 5 2 1 2 10 - 6 7
14. Парма 5 2 1 2 9 - 7 7
15. Тернана 5 1 1 3 7 - 11 4
16. Кротоне 0:0 6 0 4 2 7 - 12 4
17. Комо 6 0 3 3 4 - 9 3
18. Порденоне 6 0 1 5 2 - 15 1
19. Виченца Виртус 5 0 0 5 4 - 11 0
20. Алессандрия 5 0 0 5 7 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Читтаделла 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Реджина 4 2 2 0 5 - 3 8
4. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Монца 3 2 1 0 5 - 2 7
6. СПАЛ 2013 3 2 1 0 9 - 3 7
7. Козенца 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
8. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
10. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Асколи 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Тернана 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Кротоне 0:0 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Комо 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Порденоне 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
3. Перуджа 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Фрозиноне 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Лечче 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
7. Парма 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Беневенто 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Реджина 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Монца 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Кротоне 0:0 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Козенца 0:0 3 0 1 2 2 - 7 1
16. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Виченца Виртус 3 0 0 3 3 - 6 0
19. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0
20. Порденоне 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 4 0 1
4. Беневенто Лападула Джанлука 4 0 0
5. Читтаделла Оквонкво Орджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Лизи Франческо 4 0
2. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
3. Асколи Дионизи Федерико 3 0
4. Асколи Бюхель Марсель 3 0
5. Реджина Кризетиг Лоренцо 3 0
Весь список
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