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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Читтаделла
1:2
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
0:1
10' Гол
Кода Массимо
15' Желтая карточка
Доннарумма Даниэле
38' Желтая карточка
Адорни Давиде
1:1
45' Гол
Оквонкво Орджи
49' Желтая карточка
Паван Никола
69' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
71' Желтая карточка
Лучиони Фабио
1:2
77' Гол
Ди Мариано Франческо
84' Желтая карточка
Галло Антонино
90'+5
36
Кастари
Элхан
26
Паван
Никола
2
Пертиконе
Романо
5
Адорни
Давиде
17
Доннарумма
Даниэле
16
Вита
Алессио
10
Д'Урсо
Кристиан
23
Бранка
Симоне
92
Бальдини
Энрико
9
Тункара
Мамаду
22
Оквонкво
Орджи
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
16
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
5
Лучиони
Фабио
25
Галло
Антонино
23
Бьёркенгрен
Йон
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
11
Оливьери
Марко
9
Кода
Массимо
10
Ди
Мариано
Франческо
Читтаделла
4-3-1-2
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Читтаделла
Лечче

6 матчей

66.7%
33.3%
0%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
0%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
0%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
50%
0%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:3
СB
2:2
СB
4:1
СB
1:1
СB
1:5
СB
3:0
СCA
1:1
СCA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оквонкво Орджи 4 0.67
Бальдини Энрико 2 (1) 0.33
Адорни Давиде 1 0.17
Фраре Доменико 1 0.17
Антонуччи Мирко 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Вита Алессио 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мариано Франческо 3 0.5
Кода Массимо 3 (1) 0.5
Стрефецца Габриэль 1 0.17
Родригес Пабло 1 0.17
Туиа Алессандро 1 0.17
Лучиони Фабио 0 0
Майер Жан 0 0
Гарджуло Марио 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адорни Давиде 3 0
Паван Никола 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Бенедетти Амедео 2 0
Тункара Мамаду 2 0
Антонуччи Мирко 2 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Кастари Элхан 1 0
Оквонкво Орджи 1 0
Данци Андреа 1 0
Фраре Доменико 1 0
Тавернелли Камилло 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туиа Алессандро 2 0
Лучиони Фабио 1 0
Майер Жан 1 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Меккарьелло Бьяджо 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Галло Антонино 1 0
Хельгасон Торир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Читтаделла 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3) 0
 Лечче 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 0 11.11% (1) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:0 Порденоне Кремонезе 2:0 Читтаделла Читтаделла 4:2 Кротоне
Читтаделла 1:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:1 Монца Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Монца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:0 Монца Читтаделла 1:0 Брешия Читтаделла 1:1 Венеция Асколи 2:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Виртус Энтелла Лечче 1:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Кьево Фрозиноне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Реджина Виченца Виртус 1:0 Читтаделла СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла
Лечче Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Кротоне 0:3 Лечче Лечче 1:0 ФералпиСало Лечче 3:2 Алессандрия Джиана Эрминио 0:1 Лечче
Беневенто 0:0 Лечче Лечче 4:1 Леньяго Салус Лечче 1:1 Комо Про Верчелли 1:0 Лечче Кремонезе 3:0 Лечче Парма 1:3 Лечче Херенвен 1:1 Лечче Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Эмполи 2:1 Лечче Лечче 1:4 Гроссето Лечче 2:2 Реджина Монца 1:0 Лечче Лечче 1:2 Альбинолеффе Лечче 1:3 Читтаделла Луккьезе 1:0 Лечче
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Брешия 6 4 2 0 17 - 8 14
3. Асколи 6 4 0 2 10 - 8 12
4. Беневенто 6 3 2 1 11 - 6 11
5. Лечче 6 3 2 1 9 - 7 11
6. Фрозиноне 6 2 4 0 8 - 4 10
7. Реджина 6 2 4 0 7 - 5 10
8. Кремонезе 5 3 0 2 7 - 5 9
9. Читтаделла 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Монца 6 2 3 1 7 - 5 9
11. Козенца 0:0 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Перуджа 5 2 2 1 7 - 4 8
13. СПАЛ 2013 5 2 1 2 10 - 6 7
14. Парма 5 2 1 2 9 - 7 7
15. Тернана 5 1 1 3 7 - 11 4
16. Кротоне 0:0 6 0 4 2 7 - 12 4
17. Комо 6 0 3 3 4 - 9 3
18. Порденоне 6 0 1 5 2 - 15 1
19. Виченца Виртус 5 0 0 5 4 - 11 0
20. Алессандрия 5 0 0 5 7 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Читтаделла 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Реджина 4 2 2 0 5 - 3 8
4. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Монца 3 2 1 0 5 - 2 7
6. СПАЛ 2013 3 2 1 0 9 - 3 7
7. Козенца 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
8. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
10. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Асколи 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Тернана 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Кротоне 0:0 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Комо 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Порденоне 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
3. Перуджа 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Фрозиноне 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Лечче 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
7. Парма 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Беневенто 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Реджина 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Монца 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Кротоне 0:0 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Козенца 0:0 3 0 1 2 2 - 7 1
16. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Виченца Виртус 3 0 0 3 3 - 6 0
19. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0
20. Порденоне 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 4 0 1
4. Беневенто Лападула Джанлука 4 0 0
5. Читтаделла Оквонкво Орджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Лизи Франческо 4 0
2. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
3. Асколи Дионизи Федерико 3 0
4. Асколи Бюхель Марсель 3 0
5. Реджина Кризетиг Лоренцо 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Оквонкво Орджи бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Адорни Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Доннарумма Даниэле получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Читтаделла 1:2 Лечче онлайн




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