Италия: Серия B 2021-2022
Читтаделла
1:2
Конец матча
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Лечче
0:1
10' ГолКода Массимо
15' Желтая карточкаДоннарумма Даниэле
38' Желтая карточкаАдорни Давиде
1:1
45' ГолОквонкво Орджи
49' Желтая карточкаПаван Никола
69' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
71' Желтая карточкаЛучиони Фабио
1:2
77' ГолДи Мариано Франческо
84' Желтая карточкаГалло Антонино
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
Ход матча
10'
38'
45'
1:1
49'
71'
77'
84'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 7
-
13 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
История личных встреч
Читтаделла
Лечче
6 матчей
66.7%
33.3%
0%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
0%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
0%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
50%
0%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оквонкво Орджи
|4
|0.67
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.33
|Адорни Давиде
|1
|0.17
|Фраре Доменико
|1
|0.17
|Антонуччи Мирко
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Вита Алессио
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мариано Франческо
|3
|0.5
|Кода Массимо
|3 (1)
|0.5
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.17
|Родригес Пабло
|1
|0.17
|Туиа Алессандро
|1
|0.17
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Майер Жан
|0
|0
|Гарджуло Марио
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адорни Давиде
|3
|0
|Паван Никола
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Бенедетти Амедео
|2
|0
|Тункара Мамаду
|2
|0
|Антонуччи Мирко
|2
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Оквонкво Орджи
|1
|0
|Данци Андреа
|1
|0
|Фраре Доменико
|1
|0
|Тавернелли Камилло
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туиа Алессандро
|2
|0
|Лучиони Фабио
|1
|0
|Майер Жан
|1
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Галло Антонино
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Читтаделла
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|0
|Лечче
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =4 -7Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:0 Порденоне Кремонезе 2:0 Читтаделла Читтаделла 4:2 Кротоне
Читтаделла 1:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:1 Монца Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Монца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:0 Монца Читтаделла 1:0 Брешия Читтаделла 1:1 Венеция Асколи 2:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Виртус Энтелла Лечче 1:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Кьево Фрозиноне 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Реджина Виченца Виртус 1:0 Читтаделла СПАЛ 2013 1:0 Читтаделла
Лечче Последние 20 матчей: +6 =5 -9Кротоне 0:3 Лечче Лечче 1:0 ФералпиСало Лечче 3:2 Алессандрия Джиана Эрминио 0:1 Лечче
Беневенто 0:0 Лечче Лечче 4:1 Леньяго Салус Лечче 1:1 Комо Про Верчелли 1:0 Лечче Кремонезе 3:0 Лечче Парма 1:3 Лечче Херенвен 1:1 Лечче Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Эмполи 2:1 Лечче Лечче 1:4 Гроссето Лечче 2:2 Реджина Монца 1:0 Лечче Лечче 1:2 Альбинолеффе Лечче 1:3 Читтаделла Луккьезе 1:0 Лечче
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Брешия
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|3.
|Асколи
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Беневенто
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|5.
|Лечче
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Фрозиноне
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|7.
|Реджина
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|8.
|Кремонезе
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|9.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Монца
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|Козенца
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|12.
|Перуджа
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|13.
|СПАЛ 2013
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|14.
|Парма
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|15.
|Тернана
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|16.
|Кротоне
|0:0
|6
|0
|4
|2
|7 - 12
|4
|17.
|Комо
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|18.
|Порденоне
|6
|0
|1
|5
|2 - 15
|1
|19.
|Виченца Виртус
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Алессандрия
|5
|0
|0
|5
|7 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Читтаделла
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Реджина
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Монца
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|7.
|Козенца
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|10.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Парма
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Асколи
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Фрозиноне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Кротоне
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Порденоне
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|3.
|Перуджа
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Фрозиноне
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Лечче
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|7.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Реджина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Кротоне
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Козенца
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Виченца Виртус
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|19.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|20.
|Порденоне
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|4
|0
|1
|4.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|4
|0
|0
|5.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|4
|0
|2.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|3.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|4.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|5.
|Реджина
|Кризетиг Лоренцо
|3
|0