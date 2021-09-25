Италия: Серия B 2021-2022
Монца
3:1
Конец матча
Стадион: U-Power Stadium
Порденоне
0:1
5' ПенальтиЦаджу Франк
7' Желтая карточкаМарроне Лука
1:1
13' ГолМачин Хосе
25' Желтая карточкаAlessio Sabbione
33' Желтая карточкаД'Аллесандро Марко
36' Желтая карточкаБассоли Алессандро
2:1
72' ГолСампиризи Марио
88' Желтая карточкаГюткьяр Кристиан
3:1
90' ГолSamuel Vignato
34
Марроне
Лука
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
62 Mazza
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Пинато МаркоПолузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
-
-
-
72 Matteo Perri
-
Главный тренер: Растелли Массимо
Ход матча
5'
0:1
7'
13'
1:1
25'
72'
2:1
88'
90'
3:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Монца
Порденоне
6 матчей
100%
0%
0%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мота Дани
|2
|0.33
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.17
|Сампиризи Марио
|1
|0.17
|Мачин Хосе
|1
|0.17
|Аугусто Карлос
|1
|0.17
|Samuel Vignato
|1
|0.17
|Донати Джулио
|0
|0
|Маццители Лука
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маньино Лука
|1
|0.17
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.17
|Купиш Томаш
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальдирола Лука
|1
|1
|Колпани Андреа
|2
|0
|Сампиризи Марио
|0
|1
|Барилла Антонино
|1
|0
|Беллучи Джузеппе
|1
|0
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0
|Марроне Лука
|1
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Маццители Лука
|1
|0
|Чиурриа Патрик
|1
|0
|Перейра Педру II
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Мачин Хосе
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампорезе Микеле
|1
|1
|Фаласко Никола
|2
|0
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Hamza El Kaouakibi
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|Alessio Sabbione
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монца
|28.57% (2)
|0
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|Порденоне
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Монца Последние 20 матчей: +7 =5 -8Пиза 2:1 Монца Монца 1:1 Тернана СПАЛ 2013 1:1 Монца Монца 1:0 Кремонезе
Реджина 0:0 Монца Читтаделла 2:1 Монца Ювентус 2:1 Монца Монца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:0 Монца Монца 0:2 Брешия Козенца 0:3 Монца Монца 1:0 Лечче Салернитана 1:3 Монца Монца 2:1 Кремонезе Асколи 1:0 Монца Монца 1:1 Пескара Виртус Энтелла 1:1 Монца Монца 1:4 Венеция Монца 2:0 Реджана Реджина 1:0 Монца
Порденоне Последние 20 матчей: +3 =4 -13Порденоне 1:1 Реджина Читтаделла 1:0 Порденоне Порденоне 0:4 Парма СПАЛ 2013 5:0 Порденоне
Порденоне 0:1 Перуджа Порденоне 1:3 Специя Порденоне 2:4 Болонья Аталанта 2:1 Порденоне Порденоне 2:0 Козенца Венеция 0:0 Порденоне Порденоне 1:2 Салернитана Реджана 1:0 Порденоне Порденоне 2:2 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Кремонезе 2:1 Порденоне Порденоне 3:0 Виртус Энтелла Брешия 4:1 Порденоне Эмполи 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Пескара Монца 2:0 Порденоне
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Брешия
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|3.
|Асколи
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Беневенто
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|5.
|Лечче
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Фрозиноне
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|7.
|Реджина
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|8.
|Кремонезе
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|9.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Монца
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|Козенца
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|12.
|Перуджа
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|13.
|СПАЛ 2013
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|14.
|Парма
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|15.
|Тернана
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|16.
|Кротоне
|0:0
|6
|0
|4
|2
|7 - 12
|4
|17.
|Комо
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|18.
|Порденоне
|6
|0
|1
|5
|2 - 15
|1
|19.
|Виченца Виртус
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Алессандрия
|5
|0
|0
|5
|7 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Читтаделла
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Реджина
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Монца
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|7.
|Козенца
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|10.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Парма
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Асколи
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Фрозиноне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Кротоне
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Порденоне
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|3.
|Перуджа
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Фрозиноне
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Лечче
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|7.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Реджина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Кротоне
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Козенца
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Виченца Виртус
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|19.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|20.
|Порденоне
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|4
|0
|1
|4.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|4
|0
|0
|5.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|4
|0
|2.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|3.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|4.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|5.
|Реджина
|Кризетиг Лоренцо
|3
|0