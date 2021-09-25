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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Монца
3:1
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
0:1
5' Пенальти
Цаджу Франк
7' Желтая карточка
Марроне Лука
1:1
13' Гол
Мачин Хосе
25' Желтая карточка
Alessio Sabbione
33' Желтая карточка
Д'Аллесандро Марко
36' Желтая карточка
Бассоли Алессандро
2:1
72' Гол
Сампиризи Марио
88' Желтая карточка
Гюткьяр Кристиан
3:1
90' Гол
Samuel Vignato
90'+4
16
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
34
Марроне
Лука
26
Антов
Валентин
77
Д'Аллесандро
Марко
4
Маццители
Лука
8
Барберис
Андреа
7
Мачин
Хосе
30
Аугусто
Карлос
84
Чиурриа
Патрик
47
Мота
Дани
22
Перизан
Самуэле
2
Hamza
El
Kaouakibi
31
Кампорезе
Микеле
3
Alessio
Sabbione
26
Бассоли
Алессандро
16
Маньино
Лука
8
Петриччоне
Якопо
21
Мисурака
Джанвито
33
Цаммарини
Роберто
9
Цаджу
Франк
28
Камбьяги
Николо
Монца
3-5-2
Порденоне
4-3-1-2

История личных встреч

Монца
Порденоне

6 матчей

100%
0%
0%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
2:0
СB
1:1
К
0:0
СC
1:1
СC
0:2
ЛПП
6:3
ЛПП
0:2
ЛП
1:0
ЛП
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 2 0.33
Гюткьяр Кристиан 1 0.17
Сампиризи Марио 1 0.17
Мачин Хосе 1 0.17
Аугусто Карлос 1 0.17
Samuel Vignato 1 0.17
Донати Джулио 0 0
Маццители Лука 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Перейра Педру II 0 0
Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маньино Лука 1 0.17
Цаджу Франк 1 (1) 0.17
Купиш Томаш 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 1 1
Колпани Андреа 2 0
Сампиризи Марио 0 1
Барилла Антонино 1 0
Беллучи Джузеппе 1 0
Д'Аллесандро Марко 1 0
Марроне Лука 1 0
Гюткьяр Кристиан 1 0
Валоти Матиа 1 0
Маццители Лука 1 0
Чиурриа Патрик 1 0
Перейра Педру II 1 0
Мота Дани 1 0
Мачин Хосе 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Брешанини Марко 1 0
Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампорезе Микеле 1 1
Фаласко Никола 2 0
Цаммарини Роберто 2 0
Маньино Лука 2 0
Hamza El Kaouakibi 2 0
Хжановски Адам 0 1
Бассоли Алессандро 1 0
Мисурака Джанвито 1 0
Alessio Sabbione 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монца 28.57% (2) 0 0 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1)
 Порденоне 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Монца Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Пиза 2:1 Монца Монца 1:1 Тернана СПАЛ 2013 1:1 Монца Монца 1:0 Кремонезе
Реджина 0:0 Монца Читтаделла 2:1 Монца Ювентус 2:1 Монца Монца 2:0 Читтаделла Читтаделла 3:0 Монца Монца 0:2 Брешия Козенца 0:3 Монца Монца 1:0 Лечче Салернитана 1:3 Монца Монца 2:1 Кремонезе Асколи 1:0 Монца Монца 1:1 Пескара Виртус Энтелла 1:1 Монца Монца 1:4 Венеция Монца 2:0 Реджана Реджина 1:0 Монца
Порденоне Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Порденоне 1:1 Реджина Читтаделла 1:0 Порденоне Порденоне 0:4 Парма СПАЛ 2013 5:0 Порденоне
Порденоне 0:1 Перуджа Порденоне 1:3 Специя Порденоне 2:4 Болонья Аталанта 2:1 Порденоне Порденоне 2:0 Козенца Венеция 0:0 Порденоне Порденоне 1:2 Салернитана Реджана 1:0 Порденоне Порденоне 2:2 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Кремонезе 2:1 Порденоне Порденоне 3:0 Виртус Энтелла Брешия 4:1 Порденоне Эмполи 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Пескара Монца 2:0 Порденоне
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Брешия 6 4 2 0 17 - 8 14
3. Асколи 6 4 0 2 10 - 8 12
4. Беневенто 6 3 2 1 11 - 6 11
5. Лечче 6 3 2 1 9 - 7 11
6. Фрозиноне 6 2 4 0 8 - 4 10
7. Реджина 6 2 4 0 7 - 5 10
8. Кремонезе 5 3 0 2 7 - 5 9
9. Читтаделла 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Монца 6 2 3 1 7 - 5 9
11. Козенца 0:0 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Перуджа 5 2 2 1 7 - 4 8
13. СПАЛ 2013 5 2 1 2 10 - 6 7
14. Парма 5 2 1 2 9 - 7 7
15. Тернана 5 1 1 3 7 - 11 4
16. Кротоне 0:0 6 0 4 2 7 - 12 4
17. Комо 6 0 3 3 4 - 9 3
18. Порденоне 6 0 1 5 2 - 15 1
19. Виченца Виртус 5 0 0 5 4 - 11 0
20. Алессандрия 5 0 0 5 7 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Читтаделла 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Реджина 4 2 2 0 5 - 3 8
4. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Монца 3 2 1 0 5 - 2 7
6. СПАЛ 2013 3 2 1 0 9 - 3 7
7. Козенца 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
8. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
10. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Асколи 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Тернана 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Кротоне 0:0 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Комо 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Порденоне 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
3. Перуджа 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Фрозиноне 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Лечче 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
7. Парма 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Беневенто 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Реджина 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Монца 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Кротоне 0:0 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Козенца 0:0 3 0 1 2 2 - 7 1
16. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Виченца Виртус 3 0 0 3 3 - 6 0
19. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0
20. Порденоне 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 4 0 1
4. Беневенто Лападула Джанлука 4 0 0
5. Читтаделла Оквонкво Орджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Лизи Франческо 4 0
2. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
3. Асколи Дионизи Федерико 3 0
4. Асколи Бюхель Марсель 3 0
5. Реджина Кризетиг Лоренцо 3 0
Весь список
Где смотреть матч Монца 3:1 Порденоне онлайн




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