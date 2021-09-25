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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Реджина
0:0
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
23' Желтая карточка
Federico Gatti
34' Желтая карточка
Риччи Матео
36' Желтая карточка
Ривас Ригоберто
42' Желтая карточка
Кризетиг Лоренцо
43' Желтая карточка
Болока Даниэль
57' Желтая карточка
Реджини Васко
69' Желтая карточка
Гарритано Лука
90' Желтая карточка
Новакович Андрия
90'+5
12
Микай
Алессандро
33
Лакичевич
Иван
3
Ционек
Тьяго
13
Реджини
Васко
17
Ди
Кьяра
Джанлука
56
Хетемай
Перпарим
8
Кризетиг
Лоренцо
11
Риччи
Федерико
10
Белломо
Никола
99
Ривас
Ригоберто
16
Aldo
Bezzon
1
Равалья
Федерико
11
Дзампано
Франческо
6
Federico
Gatti
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
21
Болока
Даниэль
88
Риччи
Матео
7
Роден
Маркус
16
Гарритано
Лука
28
Чано
Камилло
24
Зербин
Алессио
Реджина
4-2-3-1
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Реджина
Фрозиноне

4 матча

100%
0%
0%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
0:4
СB
1:1
СB
2:1
К
2:4
СB
1:2
СB
1:0
СB
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 3 (1) 0.5
Хетемай Перпарим 1 0.17
Менез Жереми 1 0.17
Монтальто Адриано 1 0.17
Ривас Ригоберто 1 0.17
Белломо Никола 0 0
Риччи Федерико 0 0
Кортиновис Алессандро 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарритано Лука 1 0.17
Канотто Луиджи 1 0.17
Зербин Алессио 1 0.17
Чано Камилло 1 0.17
Роден Маркус 1 0.17
Дзампано Франческо 1 0.17
Шарпантье Габриэль 1 0.17
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.17
Трибуцци Алессио 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кризетиг Лоренцо 3 0
Менез Жереми 1 1
Хетемай Перпарим 2 0
Ставропулос Димитрис 2 0
Ривас Ригоберто 2 0
Реджини Васко 1 0
Ционек Тьяго 1 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Бьянки Николо 1 0
Лакичевич Иван 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gatti 3 0
Чано Камилло 2 0
Дзампано Франческо 2 0
Коттали Маттео 2 0
Майелло Раффаэле 1 0
Роден Маркус 1 0
Гарритано Лука 1 0
Риччи Матео 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Новакович Андрия 1 0
Болока Даниэль 1 0
Зербин Алессио 1 0
Шарпантье Габриэль 1 0
Трибуцци Алессио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджина 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1)
 Фрозиноне 12.5% (1) 0 50% (4) 12.5% (1) 0 25% (2)

Предыдущие игры

Реджина Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Порденоне 1:1 Реджина Реджина 2:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 Реджина Реджина 3:2 Тернана
Реджина 0:0 Монца Салернитана 2:0 Реджина Реджина 0:4 Фрозиноне Лечче 2:2 Реджина Реджина 2:2 Асколи Кремонезе 1:1 Реджина Реджина 2:1 Реджана Реджина 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 1:1 Реджина Венеция 0:2 Реджина Реджина 1:1 Кьево Брешия 1:0 Реджина Реджина 1:0 Монца Пиза 0:0 Реджина Реджина 0:3 Эмполи СПАЛ 2013 1:4 Реджина
Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Фрозиноне 2:2 Брешия Комо 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Перуджа Виченца Виртус 0:2 Фрозиноне
Фрозиноне 2:2 Парма Венеция 1:1 Фрозиноне Реджина 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:1 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Читтаделла Салернитана 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Реджана Фрозиноне 0:3 Лечче Кьево 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Брешия Козенца 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Монца Кремонезе 4:0 Фрозиноне
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Брешия 6 4 2 0 17 - 8 14
3. Асколи 6 4 0 2 10 - 8 12
4. Беневенто 6 3 2 1 11 - 6 11
5. Лечче 6 3 2 1 9 - 7 11
6. Фрозиноне 6 2 4 0 8 - 4 10
7. Реджина 6 2 4 0 7 - 5 10
8. Кремонезе 5 3 0 2 7 - 5 9
9. Читтаделла 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Монца 6 2 3 1 7 - 5 9
11. Козенца 0:0 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Перуджа 5 2 2 1 7 - 4 8
13. СПАЛ 2013 5 2 1 2 10 - 6 7
14. Парма 5 2 1 2 9 - 7 7
15. Тернана 5 1 1 3 7 - 11 4
16. Кротоне 0:0 6 0 4 2 7 - 12 4
17. Комо 6 0 3 3 4 - 9 3
18. Порденоне 6 0 1 5 2 - 15 1
19. Виченца Виртус 5 0 0 5 4 - 11 0
20. Алессандрия 5 0 0 5 7 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Читтаделла 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Реджина 4 2 2 0 5 - 3 8
4. Беневенто 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Монца 3 2 1 0 5 - 2 7
6. СПАЛ 2013 3 2 1 0 9 - 3 7
7. Козенца 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
8. Кремонезе 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Брешия 2 1 1 0 7 - 3 4
10. Лечче 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Парма 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Асколи 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Тернана 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Фрозиноне 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Кротоне 0:0 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Перуджа 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Комо 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Порденоне 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Виченца Виртус 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Алессандрия 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Асколи 3 3 0 0 7 - 3 9
3. Перуджа 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Фрозиноне 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Лечче 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Пиза 2 2 0 0 7 - 2 6
7. Парма 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Беневенто 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Реджина 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Монца 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Кротоне 0:0 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Тернана 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Козенца 0:0 3 0 1 2 2 - 7 1
16. СПАЛ 2013 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Виченца Виртус 3 0 0 3 3 - 6 0
19. Алессандрия 3 0 0 3 5 - 9 0
20. Порденоне 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
2. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
3. Пиза Lorenzo Lucca 4 0 1
4. Беневенто Лападула Джанлука 4 0 0
5. Читтаделла Оквонкво Орджи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Перуджа Лизи Франческо 4 0
2. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
3. Асколи Дионизи Федерико 3 0
4. Асколи Бюхель Марсель 3 0
5. Реджина Кризетиг Лоренцо 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Болока Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Кризетиг Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Ривас Ригоберто получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Риччи Матео получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Federico Gatti получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Реджина 0:0 Фрозиноне онлайн




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