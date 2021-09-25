Италия: Серия B 2021-2022
Реджина
0:0
Конец матча
Стадион: Оресте Гранильо
Фрозиноне
23' Желтая карточкаFederico Gatti
34' Желтая карточкаРиччи Матео
36' Желтая карточкаРивас Ригоберто
42' Желтая карточкаКризетиг Лоренцо
43' Желтая карточкаБолока Даниэль
57' Желтая карточкаРеджини Васко
69' Желтая карточкаГарритано Лука
90' Желтая карточкаНовакович Андрия
16
Aldo
Bezzon
88
Риччи
Матео
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Aldo BezzonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
Ход матча
23'
34'
36'
42'
43'
57'
69'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 10
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
История личных встреч
Реджина
Фрозиноне
4 матча
100%
0%
0%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|3 (1)
|0.5
|Хетемай Перпарим
|1
|0.17
|Менез Жереми
|1
|0.17
|Монтальто Адриано
|1
|0.17
|Ривас Ригоберто
|1
|0.17
|Белломо Никола
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарритано Лука
|1
|0.17
|Канотто Луиджи
|1
|0.17
|Зербин Алессио
|1
|0.17
|Чано Камилло
|1
|0.17
|Роден Маркус
|1
|0.17
|Дзампано Франческо
|1
|0.17
|Шарпантье Габриэль
|1
|0.17
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.17
|Трибуцци Алессио
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кризетиг Лоренцо
|3
|0
|Менез Жереми
|1
|1
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|Ставропулос Димитрис
|2
|0
|Ривас Ригоберто
|2
|0
|Реджини Васко
|1
|0
|Ционек Тьяго
|1
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Бьянки Николо
|1
|0
|Лакичевич Иван
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gatti
|3
|0
|Чано Камилло
|2
|0
|Дзампано Франческо
|2
|0
|Коттали Маттео
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Новакович Андрия
|1
|0
|Болока Даниэль
|1
|0
|Зербин Алессио
|1
|0
|Шарпантье Габриэль
|1
|0
|Трибуцци Алессио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджина
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|Фрозиноне
|12.5% (1)
|0
|50% (4)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
Предыдущие игры
Реджина Последние 20 матчей: +7 =9 -4Порденоне 1:1 Реджина Реджина 2:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 Реджина Реджина 3:2 Тернана
Реджина 0:0 Монца Салернитана 2:0 Реджина Реджина 0:4 Фрозиноне Лечче 2:2 Реджина Реджина 2:2 Асколи Кремонезе 1:1 Реджина Реджина 2:1 Реджана Реджина 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 1:1 Реджина Венеция 0:2 Реджина Реджина 1:1 Кьево Брешия 1:0 Реджина Реджина 1:0 Монца Пиза 0:0 Реджина Реджина 0:3 Эмполи СПАЛ 2013 1:4 Реджина
Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =8 -6Фрозиноне 2:2 Брешия Комо 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Перуджа Виченца Виртус 0:2 Фрозиноне
Фрозиноне 2:2 Парма Венеция 1:1 Фрозиноне Реджина 0:4 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:1 Пиза Порденоне 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Читтаделла Салернитана 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Реджана Фрозиноне 0:3 Лечче Кьево 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Брешия Козенца 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Монца Кремонезе 4:0 Фрозиноне
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Брешия
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|3.
|Асколи
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Беневенто
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|5.
|Лечче
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Фрозиноне
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|7.
|Реджина
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|8.
|Кремонезе
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|9.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Монца
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|Козенца
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|12.
|Перуджа
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|13.
|СПАЛ 2013
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|14.
|Парма
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|15.
|Тернана
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|16.
|Кротоне
|0:0
|6
|0
|4
|2
|7 - 12
|4
|17.
|Комо
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|18.
|Порденоне
|6
|0
|1
|5
|2 - 15
|1
|19.
|Виченца Виртус
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Алессандрия
|5
|0
|0
|5
|7 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Читтаделла
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Реджина
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Монца
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|7.
|Козенца
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|Кремонезе
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Брешия
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|10.
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Парма
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Асколи
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Фрозиноне
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Кротоне
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Перуджа
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Порденоне
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Виченца Виртус
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Алессандрия
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Асколи
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|3.
|Перуджа
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Фрозиноне
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Лечче
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Пиза
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|7.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Реджина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Комо
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Кротоне
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Тернана
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Козенца
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Виченца Виртус
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|19.
|Алессандрия
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|20.
|Порденоне
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|2.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|3.
|Пиза
|Lorenzo Lucca
|4
|0
|1
|4.
|Беневенто
|Лападула Джанлука
|4
|0
|0
|5.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|4
|0
|2.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|3.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|3
|0
|4.
|Асколи
|Бюхель Марсель
|3
|0
|5.
|Реджина
|Кризетиг Лоренцо
|3
|0