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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Арис Лимассол
3:1
Перерыв
Анортосис
Арис Лимассол
Анортосис

История личных встреч

Арис Лимассол
Анортосис

2 матча

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
-100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 3 0.75
Сикорский Даниэль 1 0.25
Квашук Виталий 1 0.25
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Артиматас Костакис 1 0.33
Варда Амр 1 0.33
Христодулопулос Лазарос 1 (1) 0.33

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 2 0
Шполярич Матья 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Квашук Виталий 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Andreas Fragkou 1 0
Симон Габриэл 1 0
Martin Slogar 1 0
Nuno Lopes1 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делетич Милош 1 1
Рушиас Онисифорос 1 0
Артиматас Костакис 1 0
Рисванис Спирос 1 0
Нинуа Ника 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арис Лимассол 0 0 100% (2) 0 0 0
 Анортосис 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Арис Лимассол Последние 20 матчей: +13 =5 -2
ПАЕЕК 0:0 Арис Лимассол Арис Лимассол 0:1 Аполлон Олимпиакос Никосия 1:2 Арис Лимассол Акритас Хлоракас 0:1 Арис Лимассол
Арис Лимассол 1:1 Айя-Напа ПАЕЕК 0:0 Арис Лимассол Арис Лимассол 2:1 АСИЛ Лыси Дигенис Акритас 0:2 Арис Лимассол Арис Лимассол 2:0 Закакиу Kouris Erimis 0:1 Арис Лимассол Арис Лимассол 0:2 Омония Арадиппу Алки Ороклинис 1:1 Арис Лимассол Арис Лимассол 3:1 Акритас Хлоракас Арис Лимассол 1:0 Лакатамия Ахиронас 0:2 Арис Лимассол Арис Лимассол 3:1 Отеллос Ксилотимву 0:0 Арис Лимассол Арис Лимассол 1:0 Омония Псевда Арис Лимассол 1:0 Ипсонас Анагенниси Деринья 0:2 Арис Лимассол
Анортосис Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Анортосис 2:1 Этникос Ахна Анортосис 0:2 Партизан Докса Катокопия 2:0 Анортосис Анортосис 3:1 Хапоэль Беэр-Шева
Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Анортосис Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Анортосис Омония 1:1 Анортосис Анортосис 2:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Анортосис Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:3 Анортосис Анортосис 0:2 Омония Анортосис 1:0 АПОЭЛ Аполлон 1:1 Анортосис АЕК Ларнака 2:1 Анортосис Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Олимпиакос Никосия 2:0 Анортосис Анортосис 5:1 Кармиотисса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Арис Лимассол 3:1 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Докса Катокопия 4 1 2 1 4 - 3 5
4. АЕК Ларнака 3 1 2 0 4 - 3 5
5. АЕЛ Лимаcсол 2 1 1 0 5 - 1 4
6. ПАЕЕК 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Пафос 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Олимпиакос Никосия 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Омония 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Анортосис 1:3 3 1 0 2 3 - 6 3
11. Этникос Ахна 4 0 1 3 4 - 9 1
12. АПОЭЛ 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Докса Катокопия 2 1 1 0 2 - 0 4
3. АЕК Ларнака 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Пафос 2 1 1 0 5 - 1 4
5. АЕЛ Лимаcсол 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Омония 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Арис Лимассол 3:1 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Анортосис 1:3 1 1 0 0 2 - 1 3
9. ПАЕЕК 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Олимпиакос Никосия 2 0 1 1 2 - 3 1
11. АПОЭЛ 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Этникос Ахна 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 3:1 2 1 1 0 2 - 1 4
2. ПАЕЕК 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Олимпиакос Никосия 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Аполлон 1 1 0 0 1 - 0 3
5. АЕЛ Лимаcсол 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Докса Катокопия 2 0 1 1 2 - 3 1
7. АЕК Ларнака 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Этникос Ахна 3 0 1 2 3 - 6 1
9. Омония 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Пафос 1 0 0 1 0 - 4 0
11. Анортосис 1:3 2 0 0 2 1 - 5 0
12. АПОЭЛ 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Арис Лимассол Стемпиньски Мариуш 3 0 0
2. Докса Катокопия Садик Берат 3 1 0
3. АЕК Ларнака Тричковски Иван 3 1 0
4. Аполлон Питтас Яннис 3 1 0
5. Этникос Ахна Фолпрехт Зденек 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Омония Гомес Хорди 1 1
2. Анортосис Делетич Милош 1 1
3. Докса Катокопия Меска 1 1
4. Докса Катокопия Шишковски Дамьян 1 1
5. Этникос Ахна Фолпрехт Зденек 2 0
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Лучшие коэффициенты
Арис Лимассол
Ничья
Анортосис
3.40
7.00
2.14
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Где смотреть матч Арис Лимассол 3:1 Анортосис онлайн




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