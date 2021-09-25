Кипр: Первый дивизион 2021-2022
Арис Лимассол
3:2
Конец матча
Анортосис
1:0
12' ГолСтемпиньски Мариуш
2:0
16' ГолСтемпиньски Мариуш
3:0
19' ГолСтемпиньски Мариуш
3:1
29' ГолВарда Амр
3:2
50' ГолКалцас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Нападающий
-
74 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
Ход матча
12'
16'
19'
29'
3:1
50'
3:2
История личных встреч
Арис Лимассол
Анортосис
2 матча
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
-100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.75
|Сикорский Даниэль
|1
|0.25
|Квашук Виталий
|1
|0.25
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Артиматас Костакис
|1
|0.33
|Калцас Никос
|1
|0.33
|Варда Амр
|1
|0.33
|Христодулопулос Лазарос
|1 (1)
|0.33
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|2
|0
|Шполярич Матья
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Квашук Виталий
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Andreas Fragkou
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Martin Slogar
|1
|0
|Nuno Lopes1
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делетич Милош
|1
|1
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Артиматас Костакис
|1
|0
|Рисванис Спирос
|1
|0
|Нинуа Ника
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арис Лимассол
|20% (1)
|40% (2)
|40% (2)
|0
|0
|0
|Анортосис
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Арис Лимассол Последние 20 матчей: +13 =5 -2ПАЕЕК 0:0 Арис Лимассол Арис Лимассол 0:1 Аполлон Олимпиакос Никосия 1:2 Арис Лимассол Акритас Хлоракас 0:1 Арис Лимассол
Арис Лимассол 1:1 Айя-Напа ПАЕЕК 0:0 Арис Лимассол Арис Лимассол 2:1 АСИЛ Лыси Дигенис Акритас 0:2 Арис Лимассол Арис Лимассол 2:0 Закакиу Kouris Erimis 0:1 Арис Лимассол Арис Лимассол 0:2 Омония Арадиппу Алки Ороклинис 1:1 Арис Лимассол Арис Лимассол 3:1 Акритас Хлоракас Арис Лимассол 1:0 Лакатамия Ахиронас 0:2 Арис Лимассол Арис Лимассол 3:1 Отеллос Ксилотимву 0:0 Арис Лимассол Арис Лимассол 1:0 Омония Псевда Арис Лимассол 1:0 Ипсонас Анагенниси Деринья 0:2 Арис Лимассол
Анортосис Последние 20 матчей: +8 =2 -10Анортосис 2:1 Этникос Ахна Анортосис 0:2 Партизан Докса Катокопия 2:0 Анортосис Анортосис 3:1 Хапоэль Беэр-Шева
Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Анортосис Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Анортосис Омония 1:1 Анортосис Анортосис 2:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 1:2 Анортосис Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:3 Анортосис Анортосис 0:2 Омония Анортосис 1:0 АПОЭЛ Аполлон 1:1 Анортосис АЕК Ларнака 2:1 Анортосис Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Олимпиакос Никосия 2:0 Анортосис Анортосис 5:1 Кармиотисса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Арис Лимассол
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|Докса Катокопия
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|4.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|ПАЕЕК
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Пафос
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Олимпиакос Никосия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Омония
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Анортосис
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Этникос Ахна
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|12.
|АПОЭЛ
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Докса Катокопия
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|АЕК Ларнака
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Пафос
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Омония
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Арис Лимассол
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Анортосис
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|ПАЕЕК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Этникос Ахна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|ПАЕЕК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Олимпиакос Никосия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Аполлон
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Докса Катокопия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|7.
|АЕК Ларнака
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Этникос Ахна
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|9.
|Омония
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Пафос
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|11.
|Анортосис
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|АПОЭЛ
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Арис Лимассол
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0
|0
|2.
|Докса Катокопия
|Садик Берат
|3
|1
|0
|3.
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|3
|1
|0
|4.
|Аполлон
|Питтас Яннис
|3
|1
|0
|5.
|Этникос Ахна
|Фолпрехт Зденек
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Омония
|Гомес Хорди
|1
|1
|2.
|Анортосис
|Делетич Милош
|1
|1
|3.
|Докса Катокопия
|Меска
|1
|1
|4.
|Докса Катокопия
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|5.
|Этникос Ахна
|Фолпрехт Зденек
|2
|0