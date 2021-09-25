Первый тайм

33' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

33' Хюйбертс Дин нанес удар, мяч был парирован, но Maarten Paes не удержал его в руках.

31' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

30' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

30' Ох, красивый был бы гол! Редан Дайшон пробил с лета в перекладину!

30' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Mark Pabai из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

26' Бауссайд Отман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Утрехт выполняет удар от ворот.

24' Махер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Махер Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Mark Pabai из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...

22' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

20' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

19' Утрехт выполняет удар от ворот.

17' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Вут Симен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

15' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Рамселар Барт нанес удар головой, но Костас Лампроу спокойно отбил мяч.

12' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Г О О О О О Л - Дувикас Анастасиос из команды Утрехт забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Костас Лампроу прыгнул не в ту сторону.

11' После проверки VAR судья не изменил решения - Утрехт пробьет пенальти!

10' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

8' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Махер Адам из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Игрок Дувикас Анастасиос из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

5' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

4' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Утрехт начинает с центра поля