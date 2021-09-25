Второй тайм

94' Утрехт заслуженно побеждает в отличном матче

94' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

92' Накаяма Юта пробил со штрафного прямо в стенку

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Хорошую попытку сделал Махи Мимаун . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Г О О О О О О Л - Янссен Виллем из команды Утрехт с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

85' Mohamed Mallahi из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

85' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Махер Адам нанес удар издали, а Костас Лампроу отбил его обратно в игру!

84' Тедич Слободан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Махер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Саймак Мустафа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

81' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

80' Mohamed Mallahi из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

80' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Mark Pabai наказан за толчок Махи Мимаун

78' Тактическая замена. Силла Мусса уходит с поля и его заменяет Mohamed Mallahi

77' Вут Симен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Вут Симен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

72' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Махи Мимаун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Удар от ворот произведет Утрехт

68' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Г О О О О Л - Махи Мимаун первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

66' Ван дер Марел Марк нанес удар, мяч был парирован, но Костас Лампроу не удержал его в руках.

65' Г О О О О О Л - Рамселар Барт из команды Утрехт забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Костас Лампроу прыгнул не в ту сторону.

64' Штридер Рико получил желтую карточку от судьи

64' После проверки VAR судья изменил решение - Утрехт пробьет пенальти!

63' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

63' Янссен Виллем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Тедич Слободан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Тедич Слободан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Г О О О О Л - Силла Мусса из команды Утрехт забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

57' Махи Мимаун видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

56' Дувикас Анастасиос пробует нанести удар издали, но Костас Лампроу держит все под контролем

56' Удар от ворот произведет Утрехт

54' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Mark Pabai из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

52' Игрок из команды ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Mark Pabai из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

51' Удар от ворот произведет Утрехт

51' Хюйбертс Дин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Утрехт

47' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Сегодняшная посещаемость составляет 19451 болельщиков

47' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля