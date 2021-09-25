  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Утрехт
5:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 19451
ПЕК Зволле
0'
1:0
11' Пенальти
Дувикас Анастасиос
2:0
59' Гол
Силла Мусса
64' Желтая карточка
Штридер Рико
3:0
65' Пенальти
Рамселар Барт
4:0
66' Гол
Махи Мимаун
4:1
75' Гол
Саймак Мустафа
5:1
86' Гол
Янссен Виллем
90'+4
1
Пас
Мартен
2
Ван
дер
Марел
Марк
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
27
Тимбер
Квинтен
29
Силла
Мусса
23
Рамселар
Барт
26
Бауссайд
Отман
18
Дувикас
Анастасиос
1
Лампру
Костантинос
27
Пабай
Марк
2
Ван
Полен
Брам
3
Вут
Симен
4
Накаяма
Юта
20
Ван
Ден
Белт
Томас
13
Штридер
Рико
19
Редан
Дайшон
8
Хюйбертс
Дин
7
Кастанер
Жервейн
9
Тедич
Слободан
Утрехт
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-2-3-1

Ход матча

11'
Дувикас Анастасиос
1:0
55'
Ван Оверем Йорис
Бауссайд Отман
 
55'
Махи Мимаун
Тимбер Квинтен
 
59'
Силла Мусса
2:0
60'
 
Фернандес Леандро
Кастанер Жервейн
60'
 
Саймак Мустафа
Ван Ден Белт Томас
64'
 
Штридер Рико
65'
Рамселар Барт
3:0
66'
Махи Мимаун
4:0
72'
Ван де Стрек Сандер
Дувикас Анастасиос
 
73'
 
Колвейк Райан
Хюйбертс Дин
73'
 
Паал Кеннет
Редан Дайшон
75'
4:1
Саймак Мустафа
(Штридер Рико)
78'
Маллахи Мохамед
Силла Мусса
 
78'
Далмау Адриан
Рамселар Барт
 
86'
Янссен Виллем
(Ван дер Хорн Майк)
5:1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

История личных встреч

Утрехт
ПЕК Зволле

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

0%
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

0%
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

0%
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

23 матча

43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Э
3:3
Э
1:1
ТМК
3:3
Э
3:3
Э
3:1
Э
4:3
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:1
К
1:2
Э
1:1
ЛЕ
5:2
ЛЕ
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
ТМС
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 4 (2) 0.57
Рамселар Барт 3 (1) 0.43
Густафссон Симон 3 (2) 0.43
Янссен Виллем 2 0.29
Силла Мусса 2 0.29
Махи Мимаун 1 0.14
Ван дер Марел Марк 1 0.14
Махер Адам 1 0.14
Ван дер Хорн Майк 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Моконо Сильян 0 0
Тимбер Квинтен 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймак Мустафа 1 0.14
Редан Дайшон 1 0.14
Штридер Рико 0 0
Накаяма Юта 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Виллем 3 0
Ван дер Марел Марк 2 0
Махер Адам 2 0
Тер Авест Хидде 1 0
Керк Джирано 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Силла Мусса 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керстен Сэм 1 1
Штридер Рико 1 0
Клемент Пелле 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван Ден Белт Томас 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Хюйбертс Дин 1 0
Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Утрехт 23.53% (4) 0 5.88% (1) 23.53% (4) 29.41% (5) 17.65% (3)
 ПЕК Зволле 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +12 =4 -4
НЕК Неймеген 0:3 Утрехт Утрехт 2:2 Ваалвейк Твенте 1:0 Утрехт Утрехт 3:1 Серкль Брюгге
Утрехт 3:1 Фейеноорд Гронинген 0:0 Утрехт Утрехт 4:0 Спарта Роттердам Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Венеция Бохум 0:2 Утрехт Байер Л 1:5 Утрехт Утрехт 6:2 Волос Зульте-Варегем 0:0 Утрехт Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт Брюгге 2:4 Утрехт Утрехт 3:0 Гент Антверпен 2:2 Утрехт Утрехт 7:2 Мехелен Фейеноорд 2:0 Утрехт
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +5 =3 -12
ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам Гоу Эхед Иглс 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Аякс Виллем II 1:0 ПЕК Зволле
НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 Витесс Хераклес 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Камбюр ПЕК Зволле 3:0 Хелмонд Спорт ПЕК Зволле 0:2 Волендам ПЕК Зволле 1:1 Боруссия-2 Д ПЕК Зволле 1:0 Гронинген ПСВ 4:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 6 1 0 30 - 1 19
2. Виллем II 7 5 1 1 10 - 7 16
3. Фейеноорд 6 5 0 1 19 - 7 15
4. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
5. Утрехт 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Твенте 6 3 1 2 10 - 7 10
7. Херенвен 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Витесс 7 3 1 3 6 - 14 10
9. Камбюр 6 3 0 3 11 - 18 9
10. НЕК Неймеген 7 2 2 3 7 - 14 8
11. Гоу Эхед Иглс 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 10 6
13. Ваалвейк 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 13 5
15. Гронинген 7 1 2 4 6 - 13 5
16. Хераклес 5 1 1 3 5 - 8 4
17. АЗ Алкмаар 5 1 0 4 6 - 11 3
18. ПЕК Зволле 7 0 1 6 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 4 0 0 22 - 0 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Камбюр 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
7. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
8. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
9. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
10. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
11. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
13. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Витесс 3 0 1 2 2 - 8 1
17. ПЕК Зволле 3 0 1 2 1 - 4 1
18. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
7. Херенвен 3 1 1 1 3 - 4 4
8. НЕК Неймеген 4 1 1 2 5 - 11 4
9. Твенте 3 1 0 2 5 - 5 3
10. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 6 - 8 3
11. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
12. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
15. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
3. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
4. Аякс Тадич Душан 4 0 5
5. Аякс Мазрауи Нуссер 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Витесс Беро Матуш 4 0
3. Утрехт Янссен Виллем 3 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
5. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Утрехт 5:1 ПЕК Зволле онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
9 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
10 Бонус: 20000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 