Голландия: Эредивизие 2021-2022
Утрехт
5:1
Конец матча
Стадион: Галгенваард Зрители: 19451
ПЕК Зволле
1:0
11' ПенальтиДувикас Анастасиос
2:0
59' ГолСилла Мусса
64' Желтая карточкаШтридер Рико
3:0
65' ПенальтиРамселар Барт
4:0
66' ГолМахи Мимаун
4:1
75' ГолСаймак Мустафа
5:1
86' ГолЯнссен Виллем
29
Силла
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
-
11 Махи МимаунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Пабай МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
-
19 Редан ДайшонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Chardi Landu
-
Главный тренер: Art Langeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
59'
2:0
64'
65'
3:0
66'
4:0
75'
4:1
86'
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
10 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
История личных встреч
Утрехт
ПЕК Зволле
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
0%
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
0%
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
0%
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
23 матча
43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|4 (2)
|0.57
|Рамселар Барт
|3 (1)
|0.43
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.43
|Янссен Виллем
|2
|0.29
|Силла Мусса
|2
|0.29
|Махи Мимаун
|1
|0.14
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.14
|Махер Адам
|1
|0.14
|Ван дер Хорн Майк
|0
|0
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Тимбер Квинтен
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймак Мустафа
|1
|0.14
|Редан Дайшон
|1
|0.14
|Штридер Рико
|0
|0
|Накаяма Юта
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Виллем
|3
|0
|Ван дер Марел Марк
|2
|0
|Махер Адам
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керстен Сэм
|1
|1
|Штридер Рико
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван Ден Белт Томас
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Хюйбертс Дин
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Утрехт
|23.53% (4)
|0
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|ПЕК Зволле
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: +12 =4 -4НЕК Неймеген 0:3 Утрехт Утрехт 2:2 Ваалвейк Твенте 1:0 Утрехт Утрехт 3:1 Серкль Брюгге
Утрехт 3:1 Фейеноорд Гронинген 0:0 Утрехт Утрехт 4:0 Спарта Роттердам Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Венеция Бохум 0:2 Утрехт Байер Л 1:5 Утрехт Утрехт 6:2 Волос Зульте-Варегем 0:0 Утрехт Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт Брюгге 2:4 Утрехт Утрехт 3:0 Гент Антверпен 2:2 Утрехт Утрехт 7:2 Мехелен Фейеноорд 2:0 Утрехт
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +5 =3 -12ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам Гоу Эхед Иглс 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Аякс Виллем II 1:0 ПЕК Зволле
НЕК Неймеген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 Витесс Хераклес 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Камбюр ПЕК Зволле 3:0 Хелмонд Спорт ПЕК Зволле 0:2 Волендам ПЕК Зволле 1:1 Боруссия-2 Д ПЕК Зволле 1:0 Гронинген ПСВ 4:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|6
|1
|0
|30 - 1
|19
|2.
|Виллем II
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|4.
|ПСВ
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|5.
|Утрехт
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Твенте
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Херенвен
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Витесс
|7
|3
|1
|3
|6 - 14
|10
|9.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|11 - 18
|9
|10.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|7 - 14
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|13.
|Ваалвейк
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|15.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|Хераклес
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|АЗ Алкмаар
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|22 - 0
|12
|2.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|3.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|4.
|Камбюр
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|6.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|8.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|13.
|Ваалвейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Хераклес
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Гронинген
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|7.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|9.
|Твенте
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|11.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|12.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|13.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|4.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
|5.
|Аякс
|Мазрауи Нуссер
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|3.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|5.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0