Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Динамо Дрезден
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Rudolf Harbig Stadion
Вердер
17' Желтая карточкаЮнг Антони
20' Желтая карточкаШтарк Янник
16
Robin
Becker
15
Лёв
Крис
28
Вилль
Пауль
32
Фридль
Марко
43
Динкчи
Эрен
23
Рапп
Николай
28
Груев
Илия
22
Шмидт
Никлас
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Robin BeckerЗащитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Элерс КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
-
43 Динкчи ЭренПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
Ход матча
17'
20'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Динамо Дрезден
Вердер
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|3
|0.38
|Heinz Moerschel
|2
|0.25
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.13
|Книппинг Тим
|1
|0.13
|Sebastian Mai
|1
|0.13
|Лёв Крис
|1
|0.13
|Каде Юлиус
|1
|0.13
|Morris Schroeter
|0
|0
|Michael Akoto
|0
|0
|Luca Herrmann
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарджент Джош
|2
|0.25
|Шмидт Никлас
|1
|0.13
|Вайзер Митчелл
|1
|0.13
|Рапп Николай
|1
|0.13
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.13
|Шмид Романо
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
Карточки
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каде Юлиус
|1
|1
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Штарк Янник
|2
|0
|Лёв Крис
|2
|0
|Michael Akoto
|2
|0
|Robin Becker
|0
|1
|Хосинер Филипп
|1
|0
|Sebastian Mai
|1
|0
|Agyemang Diawusie
|1
|0
|Heinz Moerschel
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Luca Herrmann
|1
|0
|Аидонис Антонис
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гросс Кристиан
|2
|1
|Велькович Милош
|2
|0
|Рапп Николай
|2
|0
|Фридль Марко
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Шмид Романо
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Груев Илия
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Дрезден
|10% (1)
|0
|10% (1)
|30% (3)
|40% (4)
|10% (1)
|Вердер
|0
|0
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +10 =3 -7Дармштадт 1:0 Динамо Дрезден Хайденхайм 2:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:3 Падерборн Ганза 1:3 Динамо Дрезден
Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96 Динамо Дрезден 2:1 Падерборн Гамбург 1:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Веен Висбаден 0:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 4:0 Тюркюджю Атаспор Динамо Дрезден 2:0 Виктория Кёльн Ферль 0:0 Динамо Дрезден Юрдинген 0:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Динамо Дрезден 0:3 Галлешер Унтерахинг 2:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Ганза Мюнхен-1860 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден
Вердер Последние 20 матчей: +4 =5 -11Вердер 0:2 Гамбург Ингольштадт 0:3 Вердер Вердер 2:0 Хераклес Вердер 3:0 Ганза
Карлсруэ 0:0 Вердер Вердер 1:4 Падерборн Оснабрюк 2:0 Вердер Фортуна 2:3 Вердер Вердер 1:1 Ганновер 96 Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Зенит 2:2 Вердер Вердер 2:4 Боруссия М Аугсбург 2:0 Вердер Вердер 0:0 Байер Л Вердер 1:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 3:1 Вердер Вердер 0:1 Майнц Боруссия Д 4:1 Вердер Вердер 1:4 РБ Лейпциг
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|2.
|Санкт-Паули
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|3.
|Нюрнберг
|1:0
|8
|4
|4
|0
|10 - 5
|16
|4.
|Хайденхайм
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|5.
|Падерборн
|8
|4
|2
|2
|17 - 8
|14
|6.
|Шальке 04
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|7.
|Карлсруэ
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|8.
|Гамбург
|0:1
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|9.
|Вердер
|0:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|10.
|Динамо Дрезден
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|11.
|Фортуна
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|12.
|Ганновер 96
|0:0
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|13.
|Дармштадт
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|14.
|Хольштайн Киль
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|15.
|Ганза
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|16.
|Зандхаузен
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|17.
|Ингольштадт
|8
|1
|1
|6
|6 - 20
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|8
|0
|3
|5
|5 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Нюрнберг
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Ян
|4
|3
|1
|0
|12 - 5
|10
|4.
|Хайденхайм
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Дармштадт
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Ганновер 96
|0:0
|4
|2
|1
|1
|2 - 3
|7
|8.
|Карлсруэ
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Гамбург
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Падерборн
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Вердер
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Ганза
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|Фортуна
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Ингольштадт
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|17.
|Зандхаузен
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Шальке 04
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Фортуна
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Вердер
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Ян
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Гамбург
|0:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Нюрнберг
|1:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|10.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|11.
|Динамо Дрезден
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Санкт-Паули
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Зандхаузен
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Ганновер 96
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Ингольштадт
|4
|1
|0
|3
|4 - 13
|3
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Дармштадт
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|10
|0
|2
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|6
|0
|2
|3.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|6
|1
|2
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|6
|1
|0
|5.
|Ян
|Безушков Макс
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|2.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|3.
|Ганза
|Риццуто Калоджеро
|4
|0
|4.
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|5.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|4
|0