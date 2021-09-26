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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Динамо Дрезден
3:0
Конец матча

Стадион:
Вердер
0'
17' Желтая карточка
Юнг Антони
20' Желтая карточка
Штарк Янник
1:0
40' Гол
Дафернер Кристоф
2:0
66' Гол
Дафернер Кристоф
3:0
75' Гол
Morris Schroeter
79' Желтая карточка
Груев Илия
90' Желтая карточка
Шмид Романо
90'+5
1
Бролль
Кевин
3
Michael
Akoto
21
Золльбауэр
Михаэль
16
Robin
Becker
15
Лёв
Крис
17
Morris
Schroeter
5
Штарк
Янник
28
Вилль
Пауль
8
Heinz
Moerschel
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
33
Дафернер
Кристоф
30
Цеттерер
Михаэль
8
Вайзер
Митчелл
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
43
Динкчи
Эрен
23
Рапп
Николай
28
Груев
Илия
22
Шмидт
Никлас
20
Шмид
Романо
7
Дукш
Марвин
Динамо Дрезден
4-3-1-2
Вердер
4-5-1

Ход матча

17'
 
Юнг Антони
20'
Штарк Янник
 
40'
Дафернер Кристоф
(Кёнигсдёрффер Рансфорд)
1:0
46'
 
Май Ларс-Лукас
Юнг Антони
59'
Аидонис Антонис
Robin Becker
 
62'
Agyemang Diawusie
Вилль Пауль
 
62'
 
Ассале Рожер
Динкчи Эрен
62'
 
Фуллкруг Никлас
Шмидт Никлас
66'
Дафернер Кристоф
2:0
72'
 
Мбом Жан-Мануэль
Вайзер Митчелл
75'
Morris Schroeter
(Agyemang Diawusie)
3:0
79'
 
Груев Илия
82'
Pascal Sohm
Дафернер Кристоф
 
90'
 
Шмид Романо

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Динамо Дрезден
Вердер

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ДК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 5 0.63
Heinz Moerschel 2 0.25
Morris Schroeter 1 0.13
Влачодимос Панайотис 1 0.13
Книппинг Тим 1 0.13
Sebastian Mai 1 0.13
Лёв Крис 1 0.13
Каде Юлиус 1 0.13
Agyemang Diawusie 0 0
Michael Akoto 0 0
Luca Herrmann 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарджент Джош 2 0.25
Шмидт Никлас 1 0.13
Вайзер Митчелл 1 0.13
Рапп Николай 1 0.13
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.13
Шмид Романо 0 0
Динкчи Эрен 0 0

Карточки

Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штарк Янник 3 0
Каде Юлиус 1 1
Золльбауэр Михаэль 2 0
Лёв Крис 2 0
Michael Akoto 2 0
Robin Becker 0 1
Хосинер Филипп 1 0
Sebastian Mai 1 0
Agyemang Diawusie 1 0
Heinz Moerschel 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Luca Herrmann 1 0
Аидонис Антонис 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гросс Кристиан 2 1
Велькович Милош 2 0
Рапп Николай 2 0
Фридль Марко 2 0
Шмид Романо 2 0
Груев Илия 2 0
Топрак Омер 1 0
Юнг Антони 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Ассале Рожер 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Дрезден 7.69% (1) 0 15.38% (2) 23.08% (3) 46.15% (6) 7.69% (1)
 Вердер 0 0 33.33% (3) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Дармштадт 1:0 Динамо Дрезден Хайденхайм 2:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:3 Падерборн Ганза 1:3 Динамо Дрезден
Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96 Динамо Дрезден 2:1 Падерборн Гамбург 1:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Веен Висбаден 0:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 4:0 Тюркюджю Атаспор Динамо Дрезден 2:0 Виктория Кёльн Ферль 0:0 Динамо Дрезден Юрдинген 0:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Динамо Дрезден 0:3 Галлешер Унтерахинг 2:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Ганза Мюнхен-1860 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден
Вердер Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Вердер 0:2 Гамбург Ингольштадт 0:3 Вердер Вердер 2:0 Хераклес Вердер 3:0 Ганза
Карлсруэ 0:0 Вердер Вердер 1:4 Падерборн Оснабрюк 2:0 Вердер Фортуна 2:3 Вердер Вердер 1:1 Ганновер 96 Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Зенит 2:2 Вердер Вердер 2:4 Боруссия М Аугсбург 2:0 Вердер Вердер 0:0 Байер Л Вердер 1:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 3:1 Вердер Вердер 0:1 Майнц Боруссия Д 4:1 Вердер Вердер 1:4 РБ Лейпциг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 8 5 2 1 18 - 8 17
2. Санкт-Паули 8 5 1 2 16 - 8 16
3. Хайденхайм 8 4 3 1 10 - 6 15
4. Нюрнберг 8 3 5 0 11 - 7 14
5. Падерборн 8 4 2 2 17 - 8 14
6. Динамо Дрезден 8 4 1 3 13 - 8 13
7. Гамбург 8 3 4 1 14 - 10 13
8. Шальке 04 8 4 1 3 13 - 11 13
9. Карлсруэ 8 3 3 2 12 - 9 12
10. Вердер 8 3 2 3 11 - 12 11
11. Фортуна 8 3 2 3 11 - 12 11
12. Дармштадт 8 3 1 4 15 - 12 10
13. Ганновер 96 8 3 1 4 7 - 12 10
14. Хольштайн Киль 8 2 2 4 9 - 17 8
15. Ганза 8 2 1 5 8 - 14 7
16. Зандхаузен 8 2 1 5 7 - 14 7
17. Ингольштадт 8 1 1 6 6 - 20 4
18. Эрцгебирге Ауэ 8 0 3 5 5 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Нюрнберг 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Ян 4 3 1 0 12 - 5 10
4. Хайденхайм 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Дармштадт 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Ганновер 96 4 2 0 2 3 - 5 6
8. Гамбург 4 1 3 0 7 - 6 6
9. Карлсруэ 4 1 2 1 6 - 5 5
10. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Падерборн 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Вердер 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Ганза 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Хольштайн Киль 4 1 0 3 3 - 9 3
15. Фортуна 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Ингольштадт 4 0 1 3 2 - 7 1
17. Зандхаузен 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Эрцгебирге Ауэ 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Шальке 04 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Фортуна 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Ян 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Гамбург 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Карлсруэ 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Вердер 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Хайденхайм 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Зандхаузен 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 8 5
11. Динамо Дрезден 4 1 1 2 5 - 5 4
12. Ганновер 96 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Санкт-Паули 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Нюрнберг 4 0 4 0 6 - 6 4
15. Ганза 4 1 1 2 4 - 5 4
16. Ингольштадт 4 1 0 3 4 - 13 3
17. Эрцгебирге Ауэ 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Дармштадт 4 0 1 3 4 - 9 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 10 0 2
2. Падерборн Михель Свен 6 0 2
3. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 6 1 2
4. Дармштадт Титц Филлип 6 1 0
5. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 5 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Рицмайер Марсель 3 1
2. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
3. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 4 0
4. Ганза Риццуто Калоджеро 4 0
5. Ян Гимбер Бенедикт 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Дафернер Кристоф бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Штарк Янник получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Юнг Антони получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Динамо Дрезден 3:0 Вердер онлайн




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