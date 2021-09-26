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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганновер 96
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Зандхаузен
0'
19' Желтая карточка
Бейер Максимилиан
24'
16
Цилер
Рон-Роберт
25
Дем
Янник
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
3
Хульт
Никлас
10
Эрнст
Себастьян
29
Ондуа
Гаэль
14
Бейер
Максимилиан
37
Керк
Себастьян
11
Майна
Линтон
17
Хинтерзеер
Лукас
1
Древес
Патрик
26
Janik
Bachmann
15
Хён
Иммануэль
2
Жиров
Александр
19
Айдини
Басхким
22
Рицмайер
Марсель
27
Arne
Sicker
30
Эшвайн
Александер
20
Уахим
Анас
35
Бенсоп
Чарлисон
9
Кейта-Рюэль
Даниэль
Ганновер 96
4-2-3-1
Зандхаузен
3-3-2-2

Ход матча

19'
Бейер Максимилиан
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Ганновер 96
Зандхаузен

3 матча

33.3%
66.7%
0%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
4:2
Б2
4:0
Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 2 0.25
Эрнст Себастьян 1 0.13
Дукш Марвин 1 0.13
Вайдандт Хендрик 1 0.13
Майна Линтон 1 0.13
Цилер Рон-Роберт 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Муроя Сэй 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Janik Bachmann 2 0.25
Теструт Паскаль 1 0.13
Эшвайн Александер 1 0.13
Суку Себио 1 0.13
Ценга Эрик 0 0
Диаките Умар 0 0
Кейта-Рюэль Даниэль 0 0
Конте Кристиан 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 2 0
Дукш Марвин 2 0
Эрнст Себастьян 2 0
Дем Янник 2 0
Кайзер Доминик 1 0
Франке Марсель 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Окс Филипп 1 0
Муроя Сэй 1 0
Майна Линтон 1 0
Бейер Максимилиан 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рицмайер Марсель 2 1
Диаките Умар 2 1
Ценга Эрик 3 0
Бенсоп Чарлисон 1 0
Эшвайн Александер 1 0
Суку Себио 1 0
Хён Иммануэль 1 0
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0
Уахим Анас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганновер 96 0 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Зандхаузен 0 0 0 40% (2) 0 60% (3)

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Хольштайн Киль 0:3 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Санкт-Паули Вольфсбург 3:3 Ганновер 96 Дармштадт 4:0 Ганновер 96
Ганновер 96 1:0 Хайденхайм Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96 Айнтрахт Нордерштедт 0:4 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Ганза Вердер 1:1 Ганновер 96 Герта 4:4 Ганновер 96 Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Падерборн Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:2 Нюрнберг Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Зандхаузен 4:2 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Ян Бохум 4:3 Ганновер 96
Зандхаузен Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Зандхаузен 1:3 Хайденхайм Гамбург 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:2 Ингольштадт Эрцгебирге Ауэ 1:3 Зандхаузен
Зандхаузен 0:0 Карлсруэ Зандхаузен 0:4 РБ Лейпциг Ян 3:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:2 Фортуна Айнтрахт Фр 1:0 Зандхаузен Сваровски Тироль 3:1 Зандхаузен Вюрцбург Кикерс 1:2 Зандхаузен Бохум 3:1 Зандхаузен Зандхаузен 2:0 Ян Хайденхайм 2:1 Зандхаузен Хольштайн Киль 2:0 Зандхаузен Гройтер Фюрт 3:2 Зандхаузен Зандхаузен 4:2 Ганновер 96 Зандхаузен 2:1 Гамбург Зандхаузен 1:0 Вюрцбург Кикерс Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 8 5 2 1 18 - 8 17
2. Санкт-Паули 8 5 1 2 16 - 8 16
3. Нюрнберг 1:0 8 4 4 0 10 - 5 16
4. Хайденхайм 8 4 3 1 10 - 6 15
5. Падерборн 8 4 2 2 17 - 8 14
6. Шальке 04 8 4 1 3 13 - 11 13
7. Карлсруэ 8 3 3 2 12 - 9 12
8. Гамбург 0:1 8 3 3 2 12 - 9 12
9. Вердер 0:0 8 3 3 2 11 - 9 12
10. Динамо Дрезден 0:0 8 3 2 3 10 - 8 11
11. Фортуна 8 3 2 3 11 - 12 11
12. Ганновер 96 0:0 8 3 2 3 6 - 10 11
13. Дармштадт 8 3 1 4 15 - 12 10
14. Хольштайн Киль 8 2 2 4 9 - 17 8
15. Ганза 8 2 1 5 8 - 14 7
16. Зандхаузен 0:0 8 1 2 5 5 - 13 5
17. Ингольштадт 8 1 1 6 6 - 20 4
18. Эрцгебирге Ауэ 8 0 3 5 5 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Нюрнберг 1:0 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Ян 4 3 1 0 12 - 5 10
4. Хайденхайм 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Дармштадт 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден 0:0 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Ганновер 96 0:0 4 2 1 1 2 - 3 7
8. Карлсруэ 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Гамбург 0:1 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Падерборн 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Вердер 0:0 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Ганза 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Хольштайн Киль 4 1 0 3 3 - 9 3
15. Фортуна 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Ингольштадт 4 0 1 3 2 - 7 1
17. Зандхаузен 0:0 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Эрцгебирге Ауэ 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Шальке 04 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Фортуна 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Вердер 0:0 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Ян 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Гамбург 0:1 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Карлсруэ 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Хайденхайм 3 2 0 1 5 - 3 6
9. Нюрнберг 1:0 4 1 3 0 5 - 4 6
10. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 8 5
11. Динамо Дрезден 0:0 4 1 1 2 5 - 5 4
12. Ганза 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Санкт-Паули 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Зандхаузен 0:0 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Ганновер 96 0:0 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Ингольштадт 4 1 0 3 4 - 13 3
17. Эрцгебирге Ауэ 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Дармштадт 4 0 1 3 4 - 9 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 10 0 2
2. Падерборн Михель Свен 6 0 2
3. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 6 1 2
4. Дармштадт Титц Филлип 6 1 0
5. Ян Безушков Макс 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
2. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 4 0
3. Ганза Риццуто Калоджеро 4 0
4. Ян Гимбер Бенедикт 4 0
5. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Зандхаузен
1.52
4.50
7.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ганновер 96 0:0 Зандхаузен онлайн




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