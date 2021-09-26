Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Ганновер 96
1:2
Конец матча
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
Зандхаузен
19' Желтая карточкаБейер Максимилиан
44' Желтая карточкаБёрнер Юлиан
0:1
73' ГолХён Иммануэль
0:2
78' ГолКейта-Рюэль Даниэль
80' Желтая карточкаВайдандт Хендрик
1:2
82' ГолКайзер Доминик
84' Желтая карточкаРицмайер Марсель
90' Желтая карточкаСуку Себио
25
Дем
Янник
31
Бёрнер
Юлиан
29
Ондуа
Гаэль
11
Майна
Линтон
27
Arne
Sicker
20
Уахим
Анас
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jan Zimmermann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Arne SickerПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Уахим АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Диаките УмарЗащитник
-
14 Кистер ТимЗащитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gerhard Kleppinger
Ход матча
44'
73'
0:1
78'
80'
82'
84'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Ганновер 96
Зандхаузен
3 матча
33.3%
66.7%
0%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|2
|0.25
|Эрнст Себастьян
|1
|0.13
|Кайзер Доминик
|1
|0.13
|Дукш Марвин
|1
|0.13
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.13
|Майна Линтон
|1
|0.13
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Муроя Сэй
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Janik Bachmann
|2
|0.25
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0.13
|Теструт Паскаль
|1
|0.13
|Эшвайн Александер
|1
|0.13
|Суку Себио
|1
|0.13
|Хён Иммануэль
|1
|0.13
|Ценга Эрик
|0
|0
|Диаките Умар
|0
|0
|Конте Кристиан
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|3
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|Дем Янник
|2
|0
|Кайзер Доминик
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Бейер Максимилиан
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рицмайер Марсель
|3
|1
|Диаките Умар
|2
|1
|Ценга Эрик
|3
|0
|Суку Себио
|2
|0
|Бенсоп Чарлисон
|1
|0
|Эшвайн Александер
|1
|0
|Хён Иммануэль
|1
|0
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
|Уахим Анас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ганновер 96
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|Зандхаузен
|0
|0
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|57.14% (4)
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +6 =4 -10Хольштайн Киль 0:3 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Санкт-Паули Вольфсбург 3:3 Ганновер 96 Дармштадт 4:0 Ганновер 96
Ганновер 96 1:0 Хайденхайм Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96 Айнтрахт Нордерштедт 0:4 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Ганза Вердер 1:1 Ганновер 96 Герта 4:4 Ганновер 96 Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Падерборн Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:2 Нюрнберг Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Зандхаузен 4:2 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Ян Бохум 4:3 Ганновер 96
Зандхаузен Последние 20 матчей: +6 =1 -13Зандхаузен 1:3 Хайденхайм Гамбург 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:2 Ингольштадт Эрцгебирге Ауэ 1:3 Зандхаузен
Зандхаузен 0:0 Карлсруэ Зандхаузен 0:4 РБ Лейпциг Ян 3:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:2 Фортуна Айнтрахт Фр 1:0 Зандхаузен Сваровски Тироль 3:1 Зандхаузен Вюрцбург Кикерс 1:2 Зандхаузен Бохум 3:1 Зандхаузен Зандхаузен 2:0 Ян Хайденхайм 2:1 Зандхаузен Хольштайн Киль 2:0 Зандхаузен Гройтер Фюрт 3:2 Зандхаузен Зандхаузен 4:2 Ганновер 96 Зандхаузен 2:1 Гамбург Зандхаузен 1:0 Вюрцбург Кикерс Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|2.
|Санкт-Паули
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|3.
|Хайденхайм
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|4.
|Нюрнберг
|8
|3
|5
|0
|11 - 7
|14
|5.
|Падерборн
|8
|4
|2
|2
|17 - 8
|14
|6.
|Динамо Дрезден
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Гамбург
|8
|3
|4
|1
|14 - 10
|13
|8.
|Шальке 04
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|9.
|Карлсруэ
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|10.
|Вердер
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|11.
|Фортуна
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|12.
|Дармштадт
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|13.
|Ганновер 96
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|14.
|Хольштайн Киль
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|15.
|Ганза
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|16.
|Зандхаузен
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|17.
|Ингольштадт
|8
|1
|1
|6
|6 - 20
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|8
|0
|3
|5
|5 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Нюрнберг
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Ян
|4
|3
|1
|0
|12 - 5
|10
|4.
|Хайденхайм
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Дармштадт
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Ганновер 96
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|8.
|Гамбург
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|9.
|Карлсруэ
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|10.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Падерборн
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Вердер
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Ганза
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|Фортуна
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Ингольштадт
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|17.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Шальке 04
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Фортуна
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Ян
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Гамбург
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Вердер
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Зандхаузен
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|11.
|Динамо Дрезден
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Санкт-Паули
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Нюрнберг
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|15.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Ингольштадт
|4
|1
|0
|3
|4 - 13
|3
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Дармштадт
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|10
|0
|2
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|6
|0
|2
|3.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|6
|1
|2
|4.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|6
|1
|0
|5.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|5
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|3
|1
|2.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|3.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|4.
|Ганза
|Риццуто Калоджеро
|4
|0
|5.
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|4
|0