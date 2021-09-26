Первый тайм

35' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Семеду Нелсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Поденсе Даниэл из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Хорошую попытку сделал Адамс Че . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

28' Отличные скиллы показывает Хименес Рауль , обводя своих соперников

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Поденсе Даниэл из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Вулверхэмптон выполняет удар от ворот.

21' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

17' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Саутгемптон выполняет удар от ворот.

15' Отличный пас сделал Марсал Фернандо из команды Вулверхэмптон . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

15' Семеду Нелсон из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' Отличные скиллы показывает Армстронг Адам , обводя своих соперников

13' Опасность! Марсал Фернандо из команды Вулверхэмптон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

12' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

11' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Армстронг Адам из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

9' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Ох, нехорошо это выглядит. Эльюнусси Мохамед получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Ох, нехорошо это выглядит. Марсал Фернандо получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Эльюнусси Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Марсал Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Должен был быть гол! Семеду Нелсон имел отличный шанс, но Алекс Маккарти не дал голу состоятся!

1' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вулверхэмптон начинает с центра поля