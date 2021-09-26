Второй тайм

98' Са Жозе из команды Вулверхэмптон сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Вулверхэмптон вырывает победу

98' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Сегодняшная посещаемость составляет 28002 болельщиков

97' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

97' Матч возобновлен

97' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

97' Отличные скиллы показывает Дженепо Мусса , обводя своих соперников

96' Хувер Ки-Джана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Удар от ворот произведет Саутгемптон

95' Должен был быть гол! Хименес Рауль имел отличный шанс, но Алекс Маккарти не дал голу состоятся!

93' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

93' Беднарек Ян из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

93' Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Судья свистит. Марсал Фернандо атаковал сзади соперника. Это Валентино Ливраменто заработал своей команде штрафной

92' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

89' Отличный пас сделал Дженепо Мусса из команды Саутгемптон . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

88' Дженепо Мусса из команды Саутгемптон делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

87' Игра в одни ворота сейчас. Саутгемптон доминирует и владеет мячом

87' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Хименес Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Семеду Нелсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Семеду Нелсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Саисс Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Дженепо Мусса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Хименес Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Лонг Шейн имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

82' Армстронг Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

77' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Армандо Броя задерживает мяч рукой

77' Плохо сыграл Семеду Нелсон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

76' Килман Макс из команды Вулверхэмптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

76' Лонг Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Килман Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Штрафной исполнил Уорд-Праус Джеймс , после его удара Жозе Са сделал классный сейв. Угловой

68' Килман Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Семеду Нелсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

65' Семеду Нелсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

65' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Тактическая замена. Адамс Че уходит с поля и его заменяет Армандо Броя

64' Хорошую попытку сделал Адамс Че . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Фантастический гол, где все сам сделал Хименес Рауль

61' Г О О О О Л - Хименес Рауль забивает с правой ноги!

61' Отличные скиллы показывает Хименес Рауль , обводя своих соперников

61' Редмонд Натан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

59' Уокер-Питерс Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Редмонд Натан из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

57' Саутгемптон нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

56' Эльюнусси Мохамед нанес удар, мяч был парирован, но Жозе Са не удержал его в руках.

56' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Семеду Нелсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Жозе Са отбил мяч на угловой после удара Валентино Ливраменто из штрафной площади.

54' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

54' Килман Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Семеду Нелсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

48' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

47' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля