Англия: Премьер-лига 2021-2022
Саутгемптон
0:1
Конец матча
Стадион: Сент-Мэрис Зрители: 28002
Вулверхэмптон
0:1
61' ГолХименес Рауль
35
Беднарек
Ян
10
Адамс
Че
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
26
Хи-Чан
Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Перро РоменЗащитник
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Броя АрмандоНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Хи-Чан ХванНападающий
- Запасные игроки
-
13 Моуленд ЛуиВратарь
-
21 Радди ДжонВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Кандл ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
37 Траоре АдамаНападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
61'
0:1
64'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
История личных встреч
Саутгемптон
Вулверхэмптон
3 матча
66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
-66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
-33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
0%
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
0%
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
12 матчей
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.17
|Армстронг Адам
|1
|0.17
|Уорд-Праус Джеймс
|1 (1)
|0.17
|Адамс Че
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|1
|0.17
|Хи-Чан Хван
|1
|0.17
|Са Жозе
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стивенс Джек
|2
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Дженепо Мусса
|2
|0
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|Салису Мохаммед
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Саисс Ромен
|2
|0
|Хименес Рауль
|2
|0
|Невеш Рубен
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Килман Макс
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Шеффилд Юнайтед 2:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Ньюкасл 2:2 Саутгемптон
Ньюпорт 0:8 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Эвертон 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Саутгемптон 1:0 Леванте Суонси 1:3 Саутгемптон Кардифф Сити 0:4 Саутгемптон Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =2 -12Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест 0:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Сельта Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 1
|13
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 2
|13
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|5.
|Эвертон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Брайтон
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 6
|9
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|13.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|2 - 9
|6
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 5
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|14.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5
|1
|2
|3.
|Лестер
|Варди Джейми
|5
|0
|1
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|5.
|Уотфорд
|Сарр Исмаила
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
|2.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|3.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|5.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:1 Вулверхэмптон
Исход игры
Саутгемптон
48.2% (67)
Ничья
42.4% (59)
Вулверхэмптон
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
34.06% (47)
Меньше
65.94% (91)
Обе команды забьют
Да
69.57% (96)
Нет
30.43% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (50)
2:1 Саутгемптон
21.6% (30)
1:0 Саутгемптон
20.1% (28)
1:2 Вулверхэмптон
5.8% (8)
2:0 Саутгемптон
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
0:1 Вулверхэмптон
1.4% (2)
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