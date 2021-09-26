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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 28002
Вулверхэмптон
0'
0:1
61' Гол
Хименес Рауль
90'+8
1
Маккарти
Алекс
21
Ливраменто
Валентино
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
2
Уокер-Питерс
Кайл
24
Эльюнусси
Мохамед
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
11
Редмонд
Натан
10
Адамс
Че
9
Армстронг
Адам
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
28
Моутинью
Жоау
32
Дендонкер
Леандер
5
Марсал
Фернандо
10
Поденсе
Даниэл
9
Хименес
Рауль
26
Хи-Чан
Хван
Саутгемптон
4-4-2
Вулверхэмптон
3-4-3

Ход матча

61'
0:1
Хименес Рауль
(Са Жозе)
64'
Броя Армандо
Адамс Че
 
64'
Дженепо Мусса
Редмонд Натан
 
71'
 
Траоре Адама
Поденсе Даниэл
74'
Лонг Шейн
Уокер-Питерс Кайл
 
87'
 
Хувер Ки-Джана
Семеду Нелсон
88'
 
Невеш Рубен
Хи-Чан Хван

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

История личных встреч

Саутгемптон
Вулверхэмптон

3 матча

66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
-66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
-33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

0%
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

0%
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:2
Ч
3:0
Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 1 0.17
Армстронг Адам 1 0.17
Уорд-Праус Джеймс 1 (1) 0.17
Адамс Че 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 1 0.17
Хи-Чан Хван 1 0.17
Са Жозе 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стивенс Джек 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Дженепо Мусса 2 0
Ромеу Ориоль 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Салису Мохаммед 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсал Фернандо 2 0
Саисс Ромен 2 0
Хименес Рауль 2 0
Невеш Рубен 2 0
Коди Конор 1 0
Са Жозе 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Килман Макс 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Шеффилд Юнайтед 2:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Ньюкасл 2:2 Саутгемптон
Ньюпорт 0:8 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Эвертон 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Саутгемптон 1:0 Леванте Суонси 1:3 Саутгемптон Кардифф Сити 0:4 Саутгемптон Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд Уотфорд 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест 0:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Сельта Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 15 - 4 14
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
3. Челси Заявка 6 4 1 1 12 - 2 13
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Эвертон Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Брайтон Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
7. Вест Хэм Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
8. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 3 - 6 9
10. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
11. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
12. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Арсенал Заявка 5 2 0 3 2 - 9 6
14. Вулверхэмптон Заявка 6 2 0 4 3 - 5 6
15. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Саутгемптон Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
17. Лидс Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
20. Норвич Заявка 6 0 0 6 2 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Челси Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
9. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
10. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
11. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
14. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Эвертон Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ньюкасл Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 2
3. Лестер Варди Джейми 5 0 1
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
2. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
3. Лидс Купер Лиам 3 0
4. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
5. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Саутгемптон 48.2% (67)
X 42.4% (59)
Вулверхэмптон 9.4% (13)
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Где смотреть матч Саутгемптон 0:1 Вулверхэмптон онлайн


Прогнозы на матч Саутгемптон 0:1 Вулверхэмптон

Исход игры
Саутгемптон
48.2% (67)
Ничья
42.4% (59)
Вулверхэмптон
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
34.06% (47)
Меньше
65.94% (91)
Обе команды забьют
Да
69.57% (96)
Нет
30.43% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (50)
2:1 Саутгемптон
21.6% (30)
1:0 Саутгемптон
20.1% (28)
1:2 Вулверхэмптон
5.8% (8)
2:0 Саутгемптон
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
0:1 Вулверхэмптон
1.4% (2)
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