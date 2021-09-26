Голландия: Эредивизие 2021-2022
Хераклес
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Erve Asito
Ваалвейк
24' Желтая карточкаГаари Жюрьен
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
15
Схоофс
Лукас
10
Влут
Рай
16
Сирхейс
Кай
59
Тоуба
Ахмед
29
Крамер
Михил
22
Бакари
Саид
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Нападающий
-
16 Сирхейс КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
-
12 Роскен РубенЗащитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
-
22 Бакари СаидНападающий
- Запасные игроки
-
13 Тенкен ЙенсВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
24'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
История личных встреч
Хераклес
Ваалвейк
12 матчей
91.7%
8.3%
-3.5527136788005E-15%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюргзорг Делано
|2
|0.33
|Сирхейс Кай
|1
|0.17
|Влут Рай
|1
|0.17
|Бакыш Синан
|1
|0.17
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|3
|0.43
|Одгор Йенс
|2
|0.29
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.14
|Бюттнер Александер
|1
|0.14
|Бакари Саид
|1
|0.14
|Мёленстен Мелле
|1
|0.14
|Анита Вурнон
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фадига Ноа
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Влут Рай
|2
|0
|Кваглиата Джакомо
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Кнустер Матс
|1
|0
|Де ла Торре Лука
|1
|0
|Бюргзорг Делано
|1
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|3
|0
|Бюттнер Александер
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Тоуба Ахмед
|2
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хераклес
|0
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|60% (3)
|Ваалвейк
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Хераклес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Камбюр 2:1 Хераклес Хераклес 3:2 АЗ Алкмаар Вердер 2:0 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген
Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:2 ПСВ Хераклес 3:1 ПЕК Зволле Хераклес 7:0 ХСК-21 Хераклес 2:2 Де Графсхап Хераклес 4:1 Ваалвейк Эммен 4:1 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген Хераклес 1:2 ПАОК Хераклес 2:1 Рёдингхаузен Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 1:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Хераклес 1:1 Фейеноорд Твенте 1:1 Хераклес Хераклес 4:0 ВВВ-Венло
Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ваалвейк 1:2 Виллем II Утрехт 2:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Витесс Фортуна Ситтард 2:2 Ваалвейк
Херенвен 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:0 АЗ Алкмаар Ваалвейк 4:2 Ломмель Хераклес 4:1 Ваалвейк Рода 2:4 Ваалвейк НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Фейеноорд 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Твенте ВВВ-Венло 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Виллем II 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Аякс Эммен 3:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Гронинген Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|6
|1
|0
|30 - 1
|19
|2.
|Виллем II
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|4.
|ПСВ
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|5.
|Утрехт
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Твенте
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|7.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 18
|12
|8.
|Херенвен
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Витесс
|7
|3
|1
|3
|6 - 14
|10
|10.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|7 - 14
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|12.
|Ваалвейк
|0:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|13.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|14.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|15.
|Хераклес
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|17.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|22 - 0
|12
|2.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|3.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|4.
|Камбюр
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|6.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|8.
|Херенвен
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|13.
|Хераклес
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Ваалвейк
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|16.
|Гронинген
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Твенте
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|7.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|8.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|10.
|Ваалвейк
|0:0
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|11.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|12.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|13.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|5 - 13
|3
|14.
|Хераклес
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|4.
|Херенвен
|Верман Хенк
|5
|1
|0
|5.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|3.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|5.
|Камбюр
|Макинтош Келвин
|3
|0