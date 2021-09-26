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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Хераклес
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Ваалвейк
0'
24' Желтая карточка
Гаари Жюрьен
28'
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
15
Схоофс
Лукас
14
Де
ла
Торре
Лука
10
Влут
Рай
37
Бюргзорг
Делано
16
Сирхейс
Кай
7
Басачикоглу
Билал
1
Вассен
Этьенн
2
Гаари
Жюрьен
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
5
Лутонда
Тьерри
8
Азхиль
Айман
6
Анита
Вурнон
11
Бель-Хассани
Иллиас
7
Одгор
Йенс
29
Крамер
Михил
22
Бакари
Саид
Хераклес
4-2-1-3
Ваалвейк
4-2-1-3

Ход матча

24'
 
Гаари Жюрьен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Хераклес
Ваалвейк

12 матчей

91.7%
8.3%
-3.5527136788005E-15%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
4:1
Э
3:0
Э
0:1
Э
4:2
Э
2:0
К
4:3
Э
2:1
Э
1:4
К
0:1
Э
4:0
Э
1:1
Э
1:1
К
3:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:1
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 2 0.33
Сирхейс Кай 1 0.17
Влут Рай 1 0.17
Бакыш Синан 1 0.17
Кваглиата Джакомо 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 3 0.43
Одгор Йенс 2 0.29
Ван дер Венне Рихард 1 0.14
Бюттнер Александер 1 0.14
Бакари Саид 1 0.14
Мёленстен Мелле 1 0.14
Анита Вурнон 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фадига Ноа 3 0
Бакыш Синан 1 1
Влут Рай 2 0
Кваглиата Джакомо 2 0
Бласвих Янис 1 0
Кнустер Матс 1 0
Де ла Торре Лука 1 0
Бюргзорг Делано 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 3 0
Бюттнер Александер 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Тоуба Ахмед 2 0
Одгор Йенс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Joseph Oosting 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хераклес 0 0 20% (1) 0 20% (1) 60% (3)
 Ваалвейк 0 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Хераклес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Камбюр 2:1 Хераклес Хераклес 3:2 АЗ Алкмаар Вердер 2:0 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген
Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:2 ПСВ Хераклес 3:1 ПЕК Зволле Хераклес 7:0 ХСК-21 Хераклес 2:2 Де Графсхап Хераклес 4:1 Ваалвейк Эммен 4:1 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген Хераклес 1:2 ПАОК Хераклес 2:1 Рёдингхаузен Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 1:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Хераклес 1:1 Фейеноорд Твенте 1:1 Хераклес Хераклес 4:0 ВВВ-Венло
Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ваалвейк 1:2 Виллем II Утрехт 2:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Витесс Фортуна Ситтард 2:2 Ваалвейк
Херенвен 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:0 АЗ Алкмаар Ваалвейк 4:2 Ломмель Хераклес 4:1 Ваалвейк Рода 2:4 Ваалвейк НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Фейеноорд 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Твенте ВВВ-Венло 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Виллем II 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Аякс Эммен 3:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Гронинген Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 6 1 0 30 - 1 19
2. Виллем II 7 5 1 1 10 - 7 16
3. Фейеноорд 6 5 0 1 19 - 7 15
4. ПСВ 7 5 0 2 17 - 10 15
5. Утрехт 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Твенте 7 4 1 2 13 - 9 13
7. Камбюр 7 4 0 3 15 - 18 12
8. Херенвен 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Витесс 7 3 1 3 6 - 14 10
10. НЕК Неймеген 7 2 2 3 7 - 14 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 0 5 6 - 15 6
12. Ваалвейк 0:0 7 1 3 3 9 - 11 6
13. АЗ Алкмаар 6 2 0 4 11 - 11 6
14. Спарта Роттердам 7 1 3 3 6 - 14 6
15. Хераклес 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
16. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 13 5
17. Гронинген 7 1 2 4 6 - 13 5
18. ПЕК Зволле 7 0 1 6 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 4 4 0 0 22 - 0 12
2. Утрехт 4 3 1 0 14 - 4 10
3. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 4 9
4. Камбюр 4 3 0 1 10 - 5 9
5. Виллем II 4 3 0 1 5 - 6 9
6. Твенте 3 2 1 0 5 - 2 7
7. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
8. Херенвен 4 2 0 2 7 - 8 6
9. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
10. Спарта Роттердам 4 1 2 1 5 - 7 5
11. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
13. Хераклес 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Ваалвейк 0:0 3 1 0 2 3 - 4 3
15. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 5 - 3 3
16. Гронинген 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Витесс 3 0 1 2 2 - 8 1
18. ПЕК Зволле 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Твенте 4 2 0 2 8 - 7 6
7. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
8. Херенвен 3 1 1 1 3 - 4 4
9. НЕК Неймеген 4 1 1 2 5 - 11 4
10. Ваалвейк 0:0 4 0 3 1 6 - 7 3
11. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 6 - 8 3
12. Гронинген 4 1 0 3 5 - 11 3
13. Камбюр 3 1 0 2 5 - 13 3
14. Хераклес 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 2 - 12 0
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 2
3. Фейеноорд Тиль Гус 5 0 0
4. Херенвен Верман Хенк 5 1 0
5. Аякс Тадич Душан 4 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Витесс Беро Матуш 4 0
3. Утрехт Янссен Виллем 3 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
5. Камбюр Макинтош Келвин 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Ваалвейк
1.69
4.30
5.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хераклес 0:0 Ваалвейк онлайн




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