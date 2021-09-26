Второй тайм

98' Бюргзорг Делано из команды Хераклес сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

98' Хераклес заслуженно побеждает в отличном матче

98' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

98' Giacomo Quagliata выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Эль-Бушатауи Ашраф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

96' Etienne Vaessen отбил мяч на угловой после удара Аззауи Исмаил из штрафной площади.

95' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Хераклес остается без одного игрока, потому что Mohamed Amissi уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

94' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Удар от ворот произведет Хераклес

93' Ох, нехорошо это выглядит. Mohamed Amissi получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Штоккерс Финн из команды Ваалвейк сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

93' Матч возобновлен

92' Mohamed Amissi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Mohamed Amissi задерживает мяч рукой

91' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

89' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

87' Отличный пас сделал Влут Рай из команды Хераклес . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Гаари Жюрьен из команды Ваалвейк навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

84' Giacomo Quagliata из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

83' Giacomo Quagliata из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

83' Хорошую попытку сделал Mohamed Amissi. Удар в створ, но вратарь начеку

83' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

81' Тактическая замена. Анита Вурнон уходит с поля и его заменяет Yassin Oukili

81' Тактическая замена. Бюргзорг Делано уходит с поля и его заменяет Mohamed Amissi

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Киомурцоглу Орестис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Etienne Vaessen не дал случится голу! Влут Рай должен был забивать, но Etienne Vaessen сделал отличный сейв

78' Удар от ворот произведет Хераклес

76' Матч возобновится спорным мячом

76' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

76' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Вассен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Хераклес выполняет удар от ворот.

72' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Тактическая замена. Айман Азхиль уходит с поля и его заменяет Эль-Бушатауи Ашраф

70' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Игра в одни ворота сейчас. Хераклес доминирует и владеет мячом

66' Удар от ворот произведет Ваалвейк

66' Giacomo Quagliata оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Giacomo Quagliata из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

65' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

64' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Аззауи Исмаил из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

59' Г О О О О Л - Бюргзорг Делано забивает ударом с левой ноги!

59' Фантастический гол, где все сам сделал Бюргзорг Делано

59' Отличные скиллы показывает Бюргзорг Делано , обводя своих соперников

59' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Etienne Vaessen не дал случится голу! Бакыш Синан должен был забивать, но Etienne Vaessen сделал отличный сейв

57' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Одгор Йенс получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Сегодняшная посещаемость составляет 10035 болельщиков

54' Одгор Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Кнустер Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Крамер Михил получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Крамер Михил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Giacomo Quagliata из команды Хераклес навешивает в штрафную с рикошетом.

51' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

48' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Ваалвейк

47' Басачикоглу Билал из команды Хераклес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

46' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе