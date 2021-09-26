Голландия: Эредивизие 2021-2022
Хераклес
1:0
Конец матча
Стадион: Erve Asito Зрители: 10035
Ваалвейк
23' Желтая карточкаГаари Жюрьен
1:0
59' ГолБюргзорг Делано
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
15
Схоофс
Лукас
10
Влут
Рай
16
Сирхейс
Кай
59
Тоуба
Ахмед
29
Крамер
Михил
22
Бакари
Саид
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Нападающий
-
16 Сирхейс КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
-
12 Роскен РубенЗащитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
-
22 Бакари СаидНападающий
- Запасные игроки
-
13 Тенкен ЙенсВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
23'
59'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
История личных встреч
Хераклес
Ваалвейк
12 матчей
91.7%
8.3%
-3.5527136788005E-15%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюргзорг Делано
|3
|0.5
|Сирхейс Кай
|1
|0.17
|Влут Рай
|1
|0.17
|Бакыш Синан
|1
|0.17
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|3
|0.43
|Одгор Йенс
|2
|0.29
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.14
|Бюттнер Александер
|1
|0.14
|Бакари Саид
|1
|0.14
|Мёленстен Мелле
|1
|0.14
|Анита Вурнон
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фадига Ноа
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Влут Рай
|2
|0
|Кваглиата Джакомо
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Кнустер Матс
|1
|0
|Де ла Торре Лука
|1
|0
|Бюргзорг Делано
|1
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|3
|0
|Бюттнер Александер
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Тоуба Ахмед
|2
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хераклес
|0
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|60% (3)
|Ваалвейк
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Хераклес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Камбюр 2:1 Хераклес Хераклес 3:2 АЗ Алкмаар Вердер 2:0 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген
Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:2 ПСВ Хераклес 3:1 ПЕК Зволле Хераклес 7:0 ХСК-21 Хераклес 2:2 Де Графсхап Хераклес 4:1 Ваалвейк Эммен 4:1 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген Хераклес 1:2 ПАОК Хераклес 2:1 Рёдингхаузен Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 1:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Хераклес 1:1 Фейеноорд Твенте 1:1 Хераклес Хераклес 4:0 ВВВ-Венло
Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ваалвейк 1:2 Виллем II Утрехт 2:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 Витесс Фортуна Ситтард 2:2 Ваалвейк
Херенвен 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:0 АЗ Алкмаар Ваалвейк 4:2 Ломмель Хераклес 4:1 Ваалвейк Рода 2:4 Ваалвейк НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 1:1 Ваалвейк Фейеноорд 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Твенте ВВВ-Венло 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Виллем II 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Аякс Эммен 3:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Гронинген Спарта Роттердам 2:0 Ваалвейк
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|6
|1
|0
|30 - 1
|19
|2.
|Виллем II
|7
|5
|1
|1
|10 - 7
|16
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|4.
|ПСВ
|7
|5
|0
|2
|17 - 10
|15
|5.
|Утрехт
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Твенте
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|7.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 18
|12
|8.
|Херенвен
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Витесс
|7
|3
|1
|3
|6 - 14
|10
|10.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|7 - 14
|8
|11.
|Хераклес
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|12.
|АЗ Алкмаар
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|15.
|Ваалвейк
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|17.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|22 - 0
|12
|2.
|Утрехт
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|3.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|4.
|Камбюр
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|5 - 6
|9
|6.
|Твенте
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|9.
|Хераклес
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|Херенвен
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|14.
|Ваалвейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|16.
|Гронинген
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Твенте
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|7.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|8.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|10.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|11.
|Гронинген
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|12.
|Камбюр
|3
|1
|0
|2
|5 - 13
|3
|13.
|Ваалвейк
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|14.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|2
|3.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|5
|0
|0
|4.
|Херенвен
|Верман Хенк
|5
|1
|0
|5.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|3.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|5.
|Камбюр
|Макинтош Келвин
|3
|0