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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм
32
Ремсдейл
Аарон
18
Томиясу
Такэхиро
4
Уайт
Бен
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
5
Парти
Томас
10
Смит-Роу
Эмил
8
Эдегор
Мартин
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
1
Льорис
Уго
25
Танганга
Джафет
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
28
Н'Домбеле
Тангай
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
20
Алли
Деле
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хынмин
Арсенал
4-1-4-1
Тоттенхэм
4-3-3

История личных встреч

Арсенал
Тоттенхэм

18 матчей

66.7%
33.3%
0%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
27.8%
-5.6%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

0%
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

0%
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

0%
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

34 матча

35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:3
КC
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:4
КC
5:1
КC
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.2
Эдегор Мартин 1 0.2
Пепе Николя 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 2 0.4
Алли Деле 1 (1) 0.2
Бергвейн Стевен 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 0 1
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Парти Томас 1 0
Холдинг Роб 1 0
Уайт Бен 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 2 0
Лукас Моура 2 0
Скипп Оливер 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Санчес Давинсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Тоттенхэм 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Арсенал 3:0 Уимблдон Бёрнли 0:1 Арсенал Арсенал 1:0 Норвич Манчестер Сити 5:0 Арсенал
Вест Бромвич 0:6 Арсенал Арсенал 0:2 Челси Брентфорд 2:0 Арсенал Тоттенхэм 1:0 Арсенал Арсенал 1:2 Челси Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Хиберниан 2:1 Арсенал Арсенал 2:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:3 Челси Ренн 2:2 Тоттенхэм Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм
Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Тоттенхэм 3:0 Пасуш де Феррейра Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Пасуш де Феррейра 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 15 - 4 14
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
3. Челси Заявка 6 4 1 1 12 - 2 13
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Эвертон Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Брайтон Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
7. Вест Хэм Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
8. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 3 - 6 9
10. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
11. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
12. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Арсенал Заявка 5 2 0 3 2 - 9 6
14. Вулверхэмптон Заявка 6 2 0 4 3 - 5 6
15. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Саутгемптон Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
17. Лидс Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
20. Норвич Заявка 6 0 0 6 2 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Челси Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
9. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
10. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
11. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
14. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Эвертон Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ньюкасл Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 2
3. Лестер Варди Джейми 5 0 1
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
2. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
3. Лидс Купер Лиам 3 0
4. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
5. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2021, осталось 14 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 174
    Арсенал 36.8% (64)
    X 39.7% (69)
    Тоттенхэм 23.6% (41)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Тоттенхэм
    2.31
    3.45
    3.58
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал - Тоттенхэм онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал - Тоттенхэм

    Исход игры
    Арсенал
    37% (64)
    Ничья
    39.3% (68)
    Тоттенхэм
    23.7% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.91% (67)
    Меньше
    51.09% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    83.94% (115)
    Нет
    16.06% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.3% (49)
    2:1 Арсенал
    18.5% (32)
    1:2 Тоттенхэм
    11.6% (20)
    2:2 Ничья
    5.8% (10)
    1:0 Арсенал
    5.8% (10)
    0:1 Тоттенхэм
    4.6% (8)
    2:3 Тоттенхэм
    1.2% (2)
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