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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Хатайспор
0:2
Первый тайм: 36'

Стадион:
Фенербахче
0'
0:1
17' Гол
Росси Диего
0:2
29' Гол
Новак Филип
36'
1
Мунир
Моханд
12
Чорекчи
Камил
22
Куручук
Фатих
53
Burak
Oksuz
23
Адекугбе
Сэм
8
Буджемаа
Мехди
7
Рибейру
Рубен
11
Лобжанидзе
Саба
17
Траоре
Адама
II
25
Эль-Кааби
Аюб
92
Диуф
Маме
Бирам
1
Байиндыр
Алтай
37
Новак
Филип
3
Ким
Мин-Чжэ
41
Салаи
Аттила
16
Кадыоглу
Ферди
8
Яндаш
Мерт
Хакан
20
Густаво
Диас
23
Гюмюшкая
Мухаммед
11
Бериша
Мергим
9
Росси
Диего
13
Валенсия
Эннер
Хатайспор
4-2-3-1
Фенербахче
3-4-2-1

Ход матча

17'
0:1
Росси Диего
(Валенсия Эннер)
29'
0:2
Новак Филип
(Валенсия Эннер)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

История личных встреч

Хатайспор
Фенербахче

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:2
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диуф Маме Бирам 4 0.57
Лобжанидзе Саба 3 0.43
Эль-Кааби Аюб 3 0.43
Траоре Адама II 1 0.14
Рибейру Рубен 1 0.14
Mohammed Kamara 1 0.14
Чорекчи Камил 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Сан-Луи Дилан 0 0
Burak Oksuz 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Озил Месут 2 0.29
Валенсия Эннер 2 0.29
Кадыоглу Ферди 2 0.29
Росси Диего 1 0.14
Зайц Миха 1 0.14
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.14
Кавечи Ирфан 0 0
Сангаре Назим 0 0
Бериша Мергим 0 0
Гюлер Арда 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диуф Маме Бирам 3 0
Onur Ergun 3 0
Буджемаа Мехди 3 0
Адекугбе Сэм 2 0
Куручук Фатих 2 0
Рибейру Рубен 1 0
Фалетт Симон 1 0
Чорекчи Камил 1 0
Мунир Моханд 1 0
Траоре Адама II 1 0
Burak Oksuz 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густаво Диас 1 0
Зайц Миха 1 0
Сангаре Назим 1 0
Тиссеран Марсель 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Ким Мин-Чжэ 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Байиндыр Алтай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хатайспор 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4)
 Фенербахче 12.5% (1) 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Хатайспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Гёзтепе 0:2 Хатайспор Хатайспор 2:1 Кайсериспор Ризеспор 0:2 Хатайспор Хатайспор 5:0 Аланьяспор
Галатасарай 2:1 Хатайспор Хатайспор 1:1 Касымпаша Истанбул Башакшехир 2:2 Хатайспор Аланьяспор 2:2 Хатайспор Хатайспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Хатайспор Хатайспор 1:0 Денизлиспор Бешикташ 7:0 Хатайспор Хатайспор 3:1 Генчлербирлиги Коньяспор 0:0 Хатайспор Хатайспор 3:2 Антальяспор Трабзонспор 1:1 Хатайспор Хатайспор 2:3 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:0 Хатайспор Хатайспор 3:0 Галатасарай Ризеспор 1:0 Хатайспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Фенербахче 2:1 Гиресунспор Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Сивасспор
Алтай 0:2 Фенербахче ХИК 2:5 Фенербахче Фенербахче 2:0 Антальяспор Фенербахче 1:0 ХИК Адана Демирспор 0:1 Фенербахче Гиресунспор 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Динамо Киев Фенербахче 3:2 Гройтер Фюрт Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле Генчлербирлиги 0:4 Фенербахче Фенербахче 4:1 Касымпаша Фенербахче 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Кайсериспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 2:0 7 5 1 1 10 - 4 16
2. Алтай 7 5 0 2 14 - 9 15
3. Трабзонспор 6 4 2 0 13 - 6 14
4. Бешикташ 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Хатайспор 0:2 7 4 1 2 13 - 6 13
6. Аланьяспор 6 4 0 2 6 - 9 12
7. Коньяспор 6 3 3 0 9 - 5 12
8. Кайсериспор 7 3 2 2 9 - 7 11
9. Фатих Карагюмрюк 7 3 2 2 11 - 10 11
10. Сивасспор 7 2 3 2 10 - 7 9
11. Адана Демирспор 7 2 3 2 12 - 11 9
12. Галатасарай 6 2 2 2 8 - 9 8
13. Газишехир Газиантеп 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Антальяспор 7 2 2 3 7 - 10 8
15. Истанбул Башакшехир 1:0 7 2 0 5 5 - 7 6
16. Малатьяспор 7 2 0 5 7 - 14 6
17. Касымпаша 6 1 2 3 5 - 8 5
18. Гёзтепе 6 1 2 3 6 - 9 5
19. Гиресунспор 7 0 2 5 2 - 9 2
20. Ризеспор 0:1 7 0 1 6 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Алтай 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Фатих Карагюмрюк 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Фенербахче 2:0 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Коньяспор 3 2 1 0 7 - 4 7
6. Адана Демирспор 4 2 1 1 8 - 3 7
7. Газишехир Газиантеп 3 2 1 0 3 - 0 7
8. Хатайспор 0:2 4 2 1 1 8 - 4 7
9. Кайсериспор 3 2 1 0 6 - 1 7
10. Антальяспор 4 2 1 1 7 - 6 7
11. Аланьяспор 3 2 0 1 4 - 4 6
12. Истанбул Башакшехир 1:0 4 2 0 2 3 - 2 6
13. Сивасспор 4 1 2 1 7 - 4 5
14. Трабзонспор 2 1 1 0 4 - 3 4
15. Касымпаша 3 1 1 1 4 - 3 4
16. Галатасарай 2 1 0 1 2 - 2 3
17. Малатьяспор 4 1 0 3 6 - 10 3
18. Гёзтепе 3 1 0 2 2 - 4 3
19. Гиресунспор 4 0 2 2 1 - 4 2
20. Ризеспор 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 4 3 1 0 9 - 3 10
2. Фенербахче 2:0 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Хатайспор 0:2 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Алтай 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Аланьяспор 3 2 0 1 2 - 5 6
6. Коньяспор 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Галатасарай 4 1 2 1 6 - 7 5
8. Бешикташ 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Сивасспор 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Кайсериспор 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Фатих Карагюмрюк 4 1 1 2 4 - 8 4
12. Малатьяспор 3 1 0 2 1 - 4 3
13. Гёзтепе 3 0 2 1 4 - 5 2
14. Адана Демирспор 3 0 2 1 4 - 8 2
15. Антальяспор 3 0 1 2 0 - 4 1
16. Касымпаша 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Газишехир Газиантеп 4 0 1 3 3 - 10 1
18. Истанбул Башакшехир 1:0 3 0 0 3 2 - 5 0
19. Гиресунспор 3 0 0 3 1 - 5 0
20. Ризеспор 0:1 4 0 0 4 3 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 5 0 0
2. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 4 0 2
3. Хатайспор Диуф Маме Бирам 4 0 1
4. Алтай Бамба Дауда 4 0 1
5. Сивасспор Гутас Димитрис 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Малатьяспор Jospin Nshimirimana 3 1
2. Аланьяспор Дьедью Фамара 2 1
3. Хатайспор Диуф Маме Бирам 3 0
4. Фатих Карагюмрюк Жуканович Эрвин 3 0
5. Фатих Карагюмрюк Дурмаз Джимми 3 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Фенербахче
6.70
4.43
2.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хатайспор 0:2 Фенербахче онлайн




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