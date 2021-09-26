Турция: Суперлига 2021-2022
Хатайспор
0:2
Первый тайм: 36'
Стадион: Хатай Ататюрк
Фенербахче
0:1
17' ГолРосси Диего
0:2
29' ГолНовак Филип
53
Burak
Oksuz
23
Адекугбе
Сэм
37
Новак
Филип
41
Салаи
Аттила
20
Густаво
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Burak OksuzЗащитник
-
23 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чолак ЭмреПолузащитник
-
87 Eren Fansa
-
-
77 Sadik Bas
-
Главный тренер: Omer Erdogan
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Озил МесутПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
Ход матча
17'
0:1
29'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
История личных встреч
Хатайспор
Фенербахче
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диуф Маме Бирам
|4
|0.57
|Лобжанидзе Саба
|3
|0.43
|Эль-Кааби Аюб
|3
|0.43
|Траоре Адама II
|1
|0.14
|Рибейру Рубен
|1
|0.14
|Mohammed Kamara
|1
|0.14
|Чорекчи Камил
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Сан-Луи Дилан
|0
|0
|Burak Oksuz
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Озил Месут
|2
|0.29
|Валенсия Эннер
|2
|0.29
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.29
|Росси Диего
|1
|0.14
|Зайц Миха
|1
|0.14
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.14
|Кавечи Ирфан
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
|Бериша Мергим
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диуф Маме Бирам
|3
|0
|Onur Ergun
|3
|0
|Буджемаа Мехди
|3
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Куручук Фатих
|2
|0
|Рибейру Рубен
|1
|0
|Фалетт Симон
|1
|0
|Чорекчи Камил
|1
|0
|Мунир Моханд
|1
|0
|Траоре Адама II
|1
|0
|Burak Oksuz
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густаво Диас
|1
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Тиссеран Марсель
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хатайспор
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|Фенербахче
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Хатайспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6Гёзтепе 0:2 Хатайспор Хатайспор 2:1 Кайсериспор Ризеспор 0:2 Хатайспор Хатайспор 5:0 Аланьяспор
Галатасарай 2:1 Хатайспор Хатайспор 1:1 Касымпаша Истанбул Башакшехир 2:2 Хатайспор Аланьяспор 2:2 Хатайспор Хатайспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Хатайспор Хатайспор 1:0 Денизлиспор Бешикташ 7:0 Хатайспор Хатайспор 3:1 Генчлербирлиги Коньяспор 0:0 Хатайспор Хатайспор 3:2 Антальяспор Трабзонспор 1:1 Хатайспор Хатайспор 2:3 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:0 Хатайспор Хатайспор 3:0 Галатасарай Ризеспор 1:0 Хатайспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +14 =4 -2Фенербахче 2:1 Гиресунспор Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Сивасспор
Алтай 0:2 Фенербахче ХИК 2:5 Фенербахче Фенербахче 2:0 Антальяспор Фенербахче 1:0 ХИК Адана Демирспор 0:1 Фенербахче Гиресунспор 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Динамо Киев Фенербахче 3:2 Гройтер Фюрт Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле Генчлербирлиги 0:4 Фенербахче Фенербахче 4:1 Касымпаша Фенербахче 2:0 Чиксереда Меркуря-Чук Кайсериспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|2:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|2.
|Алтай
|7
|5
|0
|2
|14 - 9
|15
|3.
|Трабзонспор
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|4.
|Бешикташ
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Хатайспор
|0:2
|7
|4
|1
|2
|13 - 6
|13
|6.
|Аланьяспор
|6
|4
|0
|2
|6 - 9
|12
|7.
|Коньяспор
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|8.
|Кайсериспор
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|Сивасспор
|7
|2
|3
|2
|10 - 7
|9
|11.
|Адана Демирспор
|7
|2
|3
|2
|12 - 11
|9
|12.
|Галатасарай
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|13.
|Газишехир Газиантеп
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Антальяспор
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|15.
|Истанбул Башакшехир
|1:0
|7
|2
|0
|5
|5 - 7
|6
|16.
|Малатьяспор
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|17.
|Касымпаша
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|18.
|Гёзтепе
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|19.
|Гиресунспор
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|20.
|Ризеспор
|0:1
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Алтай
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Фенербахче
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Коньяспор
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|Адана Демирспор
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|Газишехир Газиантеп
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|8.
|Хатайспор
|0:2
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|9.
|Кайсериспор
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|10.
|Антальяспор
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|11.
|Аланьяспор
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Истанбул Башакшехир
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|13.
|Сивасспор
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|14.
|Трабзонспор
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|15.
|Касымпаша
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|16.
|Галатасарай
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|17.
|Малатьяспор
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|18.
|Гёзтепе
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Гиресунспор
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|Ризеспор
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|Фенербахче
|2:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Хатайспор
|0:2
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Алтай
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Аланьяспор
|3
|2
|0
|1
|2 - 5
|6
|6.
|Коньяспор
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Галатасарай
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|Бешикташ
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Сивасспор
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Кайсериспор
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Малатьяспор
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|13.
|Гёзтепе
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|Адана Демирспор
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|15.
|Антальяспор
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|Касымпаша
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Газишехир Газиантеп
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|18.
|Истанбул Башакшехир
|1:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|Гиресунспор
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|20.
|Ризеспор
|0:1
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фатих Карагюмрюк
|Пешич Александар
|5
|0
|0
|2.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|4
|0
|2
|3.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|4
|0
|1
|4.
|Алтай
|Бамба Дауда
|4
|0
|1
|5.
|Сивасспор
|Гутас Димитрис
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Малатьяспор
|Jospin Nshimirimana
|3
|1
|2.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|2
|1
|3.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|3
|0
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Жуканович Эрвин
|3
|0
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Дурмаз Джимми
|3
|0