Италия: Серия A 2021-2022
Сассуоло
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Салернитана
15' Желтая карточкаЛопес Максим
30' Желтая карточкаРаньери Лука
31' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
36' Желтая карточкаГондо Седрик
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
72
Белек
Вид
19
Раньери
Лука
11
Джурич
Милан
15
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Раньери ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
15'
30'
36'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
История личных встреч
Сассуоло
Салернитана
3 матча
100%
0%
0%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
-33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
0%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
0%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричич Филип
|2
|0.33
|Берарди Доменико
|1
|0.17
|Траоре Хамед
|1
|0.17
|Распадори Джакомо
|1
|0.17
|Капуто Франческо
|0
|0
|Бога Жереми
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулибали Мамаду
|2
|0.33
|Гондо Седрик
|1
|0.17
|Бонаццоли Федерико
|1 (1)
|0.17
|Гальоло Риккардо
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|3
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Феррари Джанмарко
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Джурич Милан
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Дьомбер Норберт
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Раньери Лука
|1
|0
|Фабрицио Кастори
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|Салернитана
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +11 =4 -5Аталанта 2:1 Сассуоло Сассуоло 0:1 Торино Рома 2:1 Сассуоло Сассуоло 0:2 Кремонезе
Сассуоло 0:0 Сампдория Верона 2:3 Сассуоло Лацио 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Парма 0:3 Сассуоло Сассуоло 0:0 Зюйдтироль Сассуоло 8:0 Bressanone Сассуоло 2:0 Лацио Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло
Салернитана Последние 20 матчей: +11 =1 -8Салернитана 2:2 Верона Салернитана 0:1 Аталанта Торино 4:0 Салернитана Салернитана 0:4 Рома
Болонья 3:2 Салернитана Салернитана 2:0 Реджина Астон Вилла 3:1 Салернитана Салернитана 2:1 Палермо Салернитана 1:0 Фермана Салернитана 0:1 Губбио Салернитана 3:2 Самбенедеттезе Пескара 0:3 Салернитана Салернитана 2:0 Эмполи Порденоне 1:2 Салернитана Салернитана 1:3 Монца Салернитана 2:1 Венеция Виртус Энтелла 0:3 Салернитана Салернитана 1:0 Фрозиноне Лечче 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Брешия
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|5.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Эмполи
|2:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|8.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Болонья
|1:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|11.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|13.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|15.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 15
|5
|17.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|19.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|4.
|Болонья
|1:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|13.
|Эмполи
|2:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|15.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|16.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|17.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Эмполи
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|13.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Болонья
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|20.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|0
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|5
|0
|1
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|4
|0
|0
|5.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|2.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|3.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|4.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|5.
|Дженоа
|Бехрами Валон
|3
|0
Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Салернитана
Исход игры
Сассуоло
92.7% (127)
Ничья
6.6% (9)
Салернитана
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.07% (59)
Меньше
56.93% (78)
Обе команды забьют
Да
46.72% (64)
Нет
53.28% (73)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
33.6% (46)
1:0 Сассуоло
25.5% (35)
2:0 Сассуоло
24.8% (34)
3:1 Сассуоло
5.1% (7)
1:1 Ничья
4.4% (6)
3:2 Сассуоло
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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