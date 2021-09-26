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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Салернитана
0'
15' Желтая карточка
Лопес Максим
30' Желтая карточка
Раньери Лука
31' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
36' Желтая карточка
Гондо Седрик
38'
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
18
Распадори
Джакомо
72
Белек
Вид
23
Дьомбер
Норберт
6
Страндберг
Стефан
31
Гальоло
Риккардо
19
Раньери
Лука
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
18
Кулибали
Лассана
20
Кастанос
Григорис
11
Джурич
Милан
15
Гондо
Седрик
Сассуоло
4-2-3-1
Салернитана
4-3-1-2

Ход матча

15'
Лопес Максим
 
30'
 
Раньери Лука
31'
Феррари Джанмарко
 
36'
 
Гондо Седрик

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

История личных встреч

Сассуоло
Салернитана

3 матча

100%
0%
0%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
-33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
0%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
0%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
1:4
СB
3:2
СB
1:0
К
2:2
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричич Филип 2 0.33
Берарди Доменико 1 0.17
Траоре Хамед 1 0.17
Распадори Джакомо 1 0.17
Капуто Франческо 0 0
Бога Жереми 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулибали Мамаду 2 0.33
Гондо Седрик 1 0.17
Бонаццоли Федерико 1 (1) 0.17
Гальоло Риккардо 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 3 0
Кирикеш Влад 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Феррари Джанмарко 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Страндберг Стефан 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Ярошински Павел 2 0
Джурич Милан 1 0
Айя Рамзи 1 0
Оби Джоэл 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Дьомбер Норберт 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Раньери Лука 1 0
Фабрицио Кастори 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 0 0 40% (2) 40% (2) 0 20% (1)
 Салернитана 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Аталанта 2:1 Сассуоло Сассуоло 0:1 Торино Рома 2:1 Сассуоло Сассуоло 0:2 Кремонезе
Сассуоло 0:0 Сампдория Верона 2:3 Сассуоло Лацио 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Парма 0:3 Сассуоло Сассуоло 0:0 Зюйдтироль Сассуоло 8:0 Bressanone Сассуоло 2:0 Лацио Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло
Салернитана Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Салернитана 2:2 Верона Салернитана 0:1 Аталанта Торино 4:0 Салернитана Салернитана 0:4 Рома
Болонья 3:2 Салернитана Салернитана 2:0 Реджина Астон Вилла 3:1 Салернитана Салернитана 2:1 Палермо Салернитана 1:0 Фермана Салернитана 0:1 Губбио Салернитана 3:2 Самбенедеттезе Пескара 0:3 Салернитана Салернитана 2:0 Эмполи Порденоне 1:2 Салернитана Салернитана 1:3 Монца Салернитана 2:1 Венеция Виртус Энтелла 0:3 Салернитана Салернитана 1:0 Фрозиноне Лечче 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Брешия
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Наполи Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4. Рома Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
5. Фиорентина 1:0 Заявка 6 4 0 2 9 - 9 12
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Эмполи 2:1 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
8. Лацио Заявка 5 2 2 1 12 - 7 8
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Болонья 1:2 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
11. Торино Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Удинезе 0:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
13. Сассуоло 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
14. Сампдория Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15. Верона Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16. Дженоа Заявка 6 1 2 3 10 - 15 5
17. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Венеция Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
19. Кальяри Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Салернитана 0:0 Заявка 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
4. Болонья 1:2 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Торино Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Удинезе 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Фиорентина 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
13. Эмполи 2:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Сассуоло 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
15. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
16. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Салернитана 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Фиорентина 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Эмполи 2:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
13. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Удинезе 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Сассуоло 0:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Болонья 1:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Салернитана 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 0
2. Интер Милан Джеко Эдин 5 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
4. Дженоа Дестро Маттиа 4 0 0
5. Интер Милан Мартинес Лаутаро 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Специя Николау Димитрис 4 0
2. Венеция Хейманс Дан 4 0
3. Рома Пеллегрини Лоренцо 2 1
4. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
5. Дженоа Бехрами Валон 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Сассуоло 92.7% (127)
X 6.6% (9)
Салернитана 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Салернитана
1.62
5.20
8.08
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Сассуоло 0:0 Салернитана онлайн


Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Салернитана

Исход игры
Сассуоло
92.7% (127)
Ничья
6.6% (9)
Салернитана
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.07% (59)
Меньше
56.93% (78)
Обе команды забьют
Да
46.72% (64)
Нет
53.28% (73)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
33.6% (46)
1:0 Сассуоло
25.5% (35)
2:0 Сассуоло
24.8% (34)
3:1 Сассуоло
5.1% (7)
1:1 Ничья
4.4% (6)
3:2 Сассуоло
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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