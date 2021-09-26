Италия: Серия A 2021-2022
Сассуоло
1:0
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Салернитана
15' Желтая карточкаЛопес Максим
30' Желтая карточкаРаньери Лука
31' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
36' Желтая карточкаГондо Седрик
45' Undefined phrase: football_event_Гальоло Риккардо
1:0
54' ГолБерарди Доменико
87' Желтая карточкаСкамачча Джанлука
90' Желтая карточкаБонаццоли Федерико
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
72
Белек
Вид
19
Раньери
Лука
11
Джурич
Милан
15
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Раньери ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
15'
30'
36'
45'
54'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 7
-
4 Угловые 8
-
0 Офсайды 6
-
16 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
История личных встреч
Сассуоло
Салернитана
3 матча
100%
0%
0%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
-33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
0%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
0%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричич Филип
|2
|0.33
|Берарди Доменико
|2
|0.33
|Траоре Хамед
|1
|0.17
|Распадори Джакомо
|1
|0.17
|Бога Жереми
|0
|0
|Капуто Франческо
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулибали Мамаду
|2
|0.33
|Гондо Седрик
|1
|0.17
|Бонаццоли Федерико
|1 (1)
|0.17
|Гальоло Риккардо
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|3
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Скамачча Джанлука
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонаццоли Федерико
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Ярошински Павел
|2
|0
|Раньери Лука
|2
|0
|Джурич Милан
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Дьомбер Норберт
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Фабрицио Кастори
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|0
|0
|33.33% (2)
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|Салернитана
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +11 =4 -5Аталанта 2:1 Сассуоло Сассуоло 0:1 Торино Рома 2:1 Сассуоло Сассуоло 0:2 Кремонезе
Сассуоло 0:0 Сампдория Верона 2:3 Сассуоло Лацио 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Парма 0:3 Сассуоло Сассуоло 0:0 Зюйдтироль Сассуоло 8:0 Bressanone Сассуоло 2:0 Лацио Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло
Салернитана Последние 20 матчей: +11 =1 -8Салернитана 2:2 Верона Салернитана 0:1 Аталанта Торино 4:0 Салернитана Салернитана 0:4 Рома
Болонья 3:2 Салернитана Салернитана 2:0 Реджина Астон Вилла 3:1 Салернитана Салернитана 2:1 Палермо Салернитана 1:0 Фермана Салернитана 0:1 Губбио Салернитана 3:2 Самбенедеттезе Пескара 0:3 Салернитана Салернитана 2:0 Эмполи Порденоне 1:2 Салернитана Салернитана 1:3 Монца Салернитана 2:1 Венеция Виртус Энтелла 0:3 Салернитана Салернитана 1:0 Фрозиноне Лечче 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Брешия
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 14
|8
|11.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|15.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 15
|5
|17.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|19.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|4.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|10.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|14.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|16.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|17.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|13.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|0
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|5
|0
|1
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|4
|0
|0
|5.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|2.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|3.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|4.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|5.
|Дженоа
|Бехрами Валон
|3
|0
Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Салернитана
Исход игры
Сассуоло
92.7% (127)
Ничья
6.6% (9)
Салернитана
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.07% (59)
Меньше
56.93% (78)
Обе команды забьют
Да
46.72% (64)
Нет
53.28% (73)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
33.6% (46)
1:0 Сассуоло
25.5% (35)
2:0 Сассуоло
24.8% (34)
3:1 Сассуоло
5.1% (7)
1:1 Ничья
4.4% (6)
3:2 Сассуоло
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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