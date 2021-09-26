Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Кулибали Мамаду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

94' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Салернитана выполняет удар от ворот.

92' Кирьякопулос Георгиос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Рожерио да Силва навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Оби Джоэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Бонаццоли Федерико получил желтую карточку от судьи

87' Скамачча Джанлука получил желтую карточку от судьи

87' Удар от ворот произведет Сассуоло

86' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Хорошую попытку сделал Траоре Хамед . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Ярошински Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

78' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Фраттези Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Матч возобновится спорным мячом

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Скамачча Джанлука нанес удар издали, а Вид Белец отбил его обратно в игру!

73' Хорошую попытку сделал Траоре Хамед . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Джуричич Филип из команды Сассуоло сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

72' Мюлдюр Мерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Бонаццоли Федерико пробует нанести удар издали, но Андреа Консильи держит все под контролем

68' Гальоло Риккардо бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

68' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Бонаццоли Федерико завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

65' Белек Вид взял и забрал мяч на выходе

65' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

62' Кулибали Лассана из команды Салернитана направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

62' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Распадори Джакомо нанес удар, мяч был парирован, но Вид Белец не удержал его в руках.

60' Опасность! Джуричич Филип из команды Сассуоло отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

60' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Сассуоло выполняет удар от ворот.

58' Лопес Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Кирикеш Влад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Кулибали Мамаду из команды Салернитана делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

57' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Опасность! Кулибали Мамаду из команды Салернитана отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

57' Отличные скиллы показывает Кулибали Мамаду , обводя своих соперников

54' Отличные скиллы показывает Бога Жереми , обводя своих соперников

53' Сассуоло выполняет удар от ворот.

53' Удар от ворот произведет Салернитана

52' Мюлдюр Мерт не смог попасть в створ ударом издали

51' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

51' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Салернитана

49' Удар от ворот произведет Салернитана

49' Игрок Распадори Джакомо из команды Сассуоло неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

47' Удар от ворот произведет Салернитана

46' Джуричич Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Опасность! Бога Жереми из команды Сассуоло отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...