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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
1:0
Конец матча

Стадион:
Салернитана
0'
15' Желтая карточка
Лопес Максим
30' Желтая карточка
Раньери Лука
31' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
36' Желтая карточка
Гондо Седрик
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Гальоло Риккардо
1:0
54' Гол
Берарди Доменико
87' Желтая карточка
Скамачча Джанлука
90' Желтая карточка
Бонаццоли Федерико
90'+7
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
18
Распадори
Джакомо
72
Белек
Вид
23
Дьомбер
Норберт
6
Страндберг
Стефан
31
Гальоло
Риккардо
19
Раньери
Лука
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
18
Кулибали
Лассана
20
Кастанос
Григорис
11
Джурич
Милан
15
Гондо
Седрик
Сассуоло
4-2-3-1
Салернитана
4-3-1-2

История личных встреч

Сассуоло
Салернитана

3 матча

100%
0%
0%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
-33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
0%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
0%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
1:4
СB
3:2
СB
1:0
К
2:2
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричич Филип 2 0.33
Берарди Доменико 2 0.33
Траоре Хамед 1 0.17
Распадори Джакомо 1 0.17
Бога Жереми 0 0
Капуто Франческо 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулибали Мамаду 2 0.33
Гондо Седрик 1 0.17
Бонаццоли Федерико 1 (1) 0.17
Гальоло Риккардо 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 3 0
Кирикеш Влад 2 0
Феррари Джанмарко 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Скамачча Джанлука 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонаццоли Федерико 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Ярошински Павел 2 0
Раньери Лука 2 0
Джурич Милан 1 0
Айя Рамзи 1 0
Оби Джоэл 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Дьомбер Норберт 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Фабрицио Кастори 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 0 0 33.33% (2) 50% (3) 0 16.67% (1)
 Салернитана 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Аталанта 2:1 Сассуоло Сассуоло 0:1 Торино Рома 2:1 Сассуоло Сассуоло 0:2 Кремонезе
Сассуоло 0:0 Сампдория Верона 2:3 Сассуоло Лацио 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Парма 0:3 Сассуоло Сассуоло 0:0 Зюйдтироль Сассуоло 8:0 Bressanone Сассуоло 2:0 Лацио Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло
Салернитана Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Салернитана 2:2 Верона Салернитана 0:1 Аталанта Торино 4:0 Салернитана Салернитана 0:4 Рома
Болонья 3:2 Салернитана Салернитана 2:0 Реджина Астон Вилла 3:1 Салернитана Салернитана 2:1 Палермо Салернитана 1:0 Фермана Салернитана 0:1 Губбио Салернитана 3:2 Самбенедеттезе Пескара 0:3 Салернитана Салернитана 2:0 Эмполи Порденоне 1:2 Салернитана Салернитана 1:3 Монца Салернитана 2:1 Венеция Виртус Энтелла 0:3 Салернитана Салернитана 1:0 Фрозиноне Лечче 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Брешия
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Наполи Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4. Рома Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
5. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 9 - 9 12
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Эмполи Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Лацио Заявка 5 2 2 1 12 - 7 8
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Болонья Заявка 6 2 2 2 9 - 14 8
11. Торино Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Удинезе Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Сампдория Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15. Верона Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16. Дженоа Заявка 6 1 2 3 10 - 15 5
17. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Венеция Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
19. Кальяри Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Салернитана Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
4. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Торино Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
10. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
14. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
16. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
13. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Удинезе Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 0
2. Интер Милан Джеко Эдин 5 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
4. Дженоа Дестро Маттиа 4 0 0
5. Интер Милан Мартинес Лаутаро 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Специя Николау Димитрис 4 0
2. Венеция Хейманс Дан 4 0
3. Рома Пеллегрини Лоренцо 2 1
4. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
5. Дженоа Бехрами Валон 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Сассуоло 92.7% (127)
X 6.6% (9)
Салернитана 0.7% (1)
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Где смотреть матч Сассуоло 1:0 Салернитана онлайн


Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Салернитана

Исход игры
Сассуоло
92.7% (127)
Ничья
6.6% (9)
Салернитана
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.07% (59)
Меньше
56.93% (78)
Обе команды забьют
Да
46.72% (64)
Нет
53.28% (73)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
33.6% (46)
1:0 Сассуоло
25.5% (35)
2:0 Сассуоло
24.8% (34)
3:1 Сассуоло
5.1% (7)
1:1 Ничья
4.4% (6)
3:2 Сассуоло
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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