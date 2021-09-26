Италия: Серия A 2021-2022
Лацио
2:1
Перерыв
Стадион: Стадио Олимпико
Рома
1:0
10' ГолМилинкович-Савич Сергей
11' Желтая карточкаПатрисиу Руй
2:0
19' ГолПедро Родригес
25' Желтая карточкаЛукас Лейва
2:1
41' ГолИбаньес Рожер
45' Желтая карточкаКристанте Бриан
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
-
27 Моро РаульНападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
11'
19'
2:0
25'
41'
2:1
45'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
История личных встреч
Лацио
Рома
13 матчей
76.9%
23.1%
-7.105427357601E-15%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
-7.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
-7.105427357601E-15%
10 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
0%
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
0%
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
0%
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
32 матча
31.3%
18.8%
49.9%
10 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
25%
53.1%
21.9%
8 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
15.6%
53.1%
10 побед 5 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0.33
|Альберто Луис
|1
|0.17
|Андерсон Фелипе
|1
|0.17
|Педро Родригес
|1
|0.17
|Катальди Данило
|1
|0.17
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.17
|Лаццари Мануэль
|1
|0.17
|Рейна Пепе
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верету Жордан
|3
|0.5
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0.5
|Абрахам Тэмми
|2
|0.33
|Мхитарян Генрих
|1
|0.17
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.17
|Кристанте Бриан
|1
|0.17
|Ибаньес Рожер
|1
|0.17
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукас Лейва
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Луис Фелипе
|2
|0
|Маурицио Сарри
|0
|1
|Рейна Пепе
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|Дзаньоло Николо
|1
|1
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|25% (3)
|0
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|Рома
|0
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +9 =5 -6Торино 1:1 Лацио Лацио 2:2 Кальяри Галатасарай 1:0 Лацио Милан 2:0 Лацио
Рома Последние 20 матчей: +14 =3 -3Рома 1:0 Удинезе Верона 3:2 Рома Рома 5:1 ЦСКА София Рома 2:1 Сассуоло
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|4.
|Рома
|1:2 Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Лацио
|2:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 14
|8
|11.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|15.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 15
|5
|17.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|19.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Рома
|1:2 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|4.
|Лацио
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|5.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|10.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|14.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|16.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|17.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Лацио
|2:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Рома
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|14.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|1
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|5
|0
|1
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|4
|0
|0
|5.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|2.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|3.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|4.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|5.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио 2:1 Рома
Исход игры
Лацио
19.5% (31)
Ничья
47.2% (75)
Рома
33.3% (53)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (80)
Меньше
42.86% (60)
Обе команды забьют
Да
92.86% (130)
Нет
7.14% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.4% (50)
1:2 Рома
22% (35)
2:2 Ничья
12.6% (20)
2:1 Лацио
11.9% (19)
0:1 Рома
3.1% (5)
2:0 Лацио
1.9% (3)
1:0 Лацио
1.3% (2)
2:3 Рома
1.3% (2)
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