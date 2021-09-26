Какой же огненный матч! Эль-Шаарави с левого фланга выполняет прострел, и Луис Фелипе успевает мяч в подкате снова выбить на угловой!

Еще один угловой подали футболисты "Ромы", но с трудом отбились игроки "Лацио". "Волки" бросают все силы в атаку, в то время, как "орлы" пребывают в глухой обороне. Тяжелые минуты для "лациале".

Иммобиле в борьбе нарушает правила против игрока "Ромы", роняя его на газон. Недовольны болельщики "Лацио", которые считают, что Ибаньес симулировал. А как иначе?

Кристанте заигрался в центре поля, после чего мяч у него отобрал соперник, и 4-й номер "волков" сфолил, получив карточку желтого цвета.

Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 2:1. Впереди игроки "Лацио".

41' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИБАНЬЕС! 2:1!

Подача от углового флага, Ибаньес выигрывает верх на ближней штанге и головой переправляет сферу в дальнюю "девять". Демонстративно показывает на часы Моуриньо что-то в сторону трибун, дескать, "ребята, времени еще много, еще поиграем"!

40' Мхитарян снова после передачи с левого фланга пытался нанести удар по рамке соперника, но попал в ногу защитнику. Рикошет привел к назначению углового!

39' Завершается у нас постепенно первая половина встречи. "Роме" нужно срочно забить гол в ворота соперника, иначе во втором тайме забивать дважды будет сложно.

37' Эль-Шаарави сейчас изобразил что-то невзрачное. Получил он сферу в центре штрафной, после чего нанес удар по рамке противника, но угодил точно в руки Рейне.

36' МОМЕНТИЩЕ! Третий гол должен был влетать в ворота "Ромы". Коллективный отбор сработал у "Лацио". Потерял снаряд Мхитарян. Иммобиле справа вышел на ворота, после чего с шести метров попал в сетку с внешней стороны ворот.

35' Педро получил мяч на левом фланге, после чего попытался продраться к воротам соперника, однако выполнил подачу точно в руки Патрисиу.

34' Эль-Шаарави нанес удар по воротам соперника, но Луис Фелипе бросается по-хоккейному под этот снаряд, позволяя сфере вылететь за боковую линию.

33' Падение в штрафной "Лацио". Ачерби сейчас получил от соперника толчок в спину. Негоже там играть соперникам. Борьба борьбой, но удары подобного рода должны пресекаться.

31' Снова неудачно разыгран угловой у ворот "Лацио". Уже четыре корнера "Рома" подала, но пока все эти стандартные положения результата не приносят.

30' Снова прострел в штрафную "Лацио", и Луис Фелипе в падении ногой выносит мяч на угловой. Корнер с левого края исполнят "волки".

29' Педро в офсайде оказывается тем временем. Выполнил он рывок на 40 метров к рамке "волков", и совсем немного попал в положение "вне игры".

28' МОМЕНТИЩЕ! Подача "Ромы" от левого углового флага. На дальней штанге Дзаньоло с метра пробивает головой в штангу, а на добивании ему не удается мяч отправить в сетку!

26' РЕЙНА! Какой он вытаскивает мяч сейчас! Абрахам с линии штрафной наносит удар под перекладину, и спасает каким-то невероятным образом свой коллектив Рейна, переводя сферу за лицевую линию!

25' Несется "джалоросси" к воротам соперника, зарабатывая после прострельной передачи угловой удар, который, к слову, Дзаньоло разыгрывает просто безобразно.

24' Отдает мяч своему сопернику "Лацио". Позволяет "Роме" контролировать снаряд, но что толку? В атаке пока совсем пассивны столичные "волки".

23' Лукас получает карточку желтого цвета за фол в районе центрального круга. Сегодня в нашей встрече будет очень весело!

22' Ох, как сложно будет "Роме" отыграть два мяча, учитывая тот факт, как складывается эта игра для коллектива Моуриньо. Сам португалец, к слову, пока нервно смотрит за тем, что происходит на футбольном поле.

21' Марушич на Иммобиле выполняет передачу в центр штрафной, но Манчини отрабатывает в обороне, сбрасывая сферу грудью своему вратарю.

20' Вы думали, что Педро не праздновал этот гол? Он понесся как угорелый к своей скамейке, и вместе с запасными отпраздновал забитый мяч! Вот это ответочка!

19' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПЕДРО! 2:0!

И как же сейчас должны локотки кусать боссы "Ромы", которым этот игрок попросту оказался не нужным! Равно как и Моуриньо. Идеальная атака "орлов". Передача в свободный "коридор" от Иммобиле на линию штрафной, откуда пробивает в правый нижний угол Педро. Патрисиу сферу не достает!

17' Угловой разыграла "Рома" у ворот соперника, но в результате стандартного положения угрозы у ворот соперника не создали футболисты номинальных гостей.

16' Кстати говоря, гениальный голевой пас на Милинковича-Савича отдавал Фелипе Андерсон. Все просто здорово сделали в предыдущем эпизоде игроки "Лацио", заслуженно выйдя вперед.

15' Кристанте с левого фланга выполнил передачу на дальний угол штрафной. Карсдорп ворвался в свободную зону, но не попал в темп атаке своей команды, послав сферу выше цели.

13' Андерсон с фланга выполнял передачу в штрафную соперника. Сфера попала в голову Милинковичу-Савичу, после чего улетела за лицевую линию. От ворот.

12' Все в порядке с Милинковичем-Савичем. Встречу он продолжил, хотя видно, как закусывает губу футболист. Очевидно, что ему досталось от кипера "волков".

11' От Патрисиу получает Милинкович-Савич. Не успевает сыграть в мяч голкипер "Ромы", за что и поплатился. Причем дважды. Помимо пропущенного гола, еще и карточку желтого цвета он получил.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИЛИНКОВИЧ-САВИЧ! 1:0!

Следует сейчас передача с правого фланга в штрафную "Ромы". Снаряд прилетает на голову Сергею, который головой выстреливает по рамке оппонента.

8' Жозе Моуриньо сконцентрирован на игре. Уже что-то активно показывает он своим футболистам, перекатывающим прямо сейчас сферу в районе центрального круга.

7' "Лацио" на старте смотрится лучше в плане контроля над мячом. Римляне перекатывают мяч на половине поля соперника и активно ищут возможность забить быстрый мяч.

6' Антураж присутствует сегодня на стадионе. Немало фанатов мы видим на трибунах. Уж не знаю я, друзья, можно ли в ковидную эпоху о таком говорить, но на трибунах аншлаг.

5' Иммобиле пытался пробросить мяч себе на ход в ходе атаки своей команды, но делает это слишком сильно. Уже в следующем эпизоде со снарядом встречается вратарь "Ромы".

3' Игроки "Лацио" сегодня предстали на поле в бело-голубых цветах, тогда как во всем красном предстали сегодня на газоне футболисты "Ромы".

2' Пытаются на старте поединка игроки "Ромы" провести атаку по левому флангу. Идет передача в центр штрафной. Мяч прилетает точно в голкипера "Лацио" после удара Абрахама.