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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
2:1
Перерыв

Стадион:
Рома
0'
1:0
10' Гол
Милинкович-Савич Сергей
11' Желтая карточка
Патрисиу Руй
2:0
19' Гол
Педро Родригес
25' Желтая карточка
Лукас Лейва
2:1
41' Гол
Ибаньес Рожер
45' Желтая карточка
Кристанте Бриан
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
9
Педро
Родригес
1
Патрисиу
Руй
2
Карсдорп
Рик
23
Манчини
Джанлука
3
Ибаньес
Рожер
5
Винья
Матиас
17
Верету
Жордан
4
Кристанте
Бриан
22
Дзаньоло
Николо
77
Мхитарян
Генрих
92
Эль-Шаарави
Стефан
9
Абрахам
Тэмми
Лацио
4-3-3
Рома
4-2-3-1

Ход матча

10'
Милинкович-Савич Сергей
(Андерсон Фелипе)
1:0
11'
 
Патрисиу Руй
19'
Педро Родригес
(Иммобиле Чиро)
2:0
25'
Лукас Лейва
 
41'
2:1
Ибаньес Рожер
(Верету Жордан)
45'
 
Кристанте Бриан

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

История личных встреч

Лацио
Рома

13 матчей

76.9%
23.1%
-7.105427357601E-15%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
-7.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
-7.105427357601E-15%
10 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

0%
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

0%
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

0%
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

32 матча

31.3%
18.8%
49.9%
10 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
53.1%
21.9%
8 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
15.6%
53.1%
10 побед 5 ничьих 17 побед

История матчей

СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:3
К
3:2
К
2:0
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:0
К
0:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
К
2:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
1:0
СA
4:2
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (2) 1
Милинкович-Савич Сергей 2 0.33
Альберто Луис 1 0.17
Андерсон Фелипе 1 0.17
Педро Родригес 1 0.17
Катальди Данило 1 0.17
Хюсай Эльсейд 1 0.17
Лаццари Мануэль 1 0.17
Рейна Пепе 0 0
Моро Рауль 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верету Жордан 3 0.5
Пеллегрини Лоренцо 3 0.5
Абрахам Тэмми 2 0.33
Мхитарян Генрих 1 0.17
Эль-Шаарави Стефан 1 0.17
Кристанте Бриан 1 0.17
Ибаньес Рожер 1 0.17
Шомуродов Элдор 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукас Лейва 2 0
Марушич Адам 2 0
Луис Фелипе 2 0
Маурицио Сарри 0 1
Рейна Пепе 1 0
Альберто Луис 1 0
Милинкович-Савич Сергей 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристанте Бриан 4 0
Пеллегрини Лоренцо 2 1
Дзаньоло Николо 1 1
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Верету Жордан 1 0
Перес Карлес 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 25% (3) 0 33.33% (4) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3)
 Рома 0 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Торино 1:1 Лацио Лацио 2:2 Кальяри Галатасарай 1:0 Лацио Милан 2:0 Лацио
Лацио 6:1 Специя Эмполи 1:3 Лацио Лацио 1:1 Сассуоло Твенте 0:1 Лацио Лацио 1:1 Падова Триестина 2:5 Лацио Лацио 11:0 Fiori Barp Mas Сассуоло 2:0 Лацио Лацио 0:0 Торино Рома 2:0 Лацио Лацио 1:0 Парма Фиорентина 2:0 Лацио Лацио 4:3 Дженоа Лацио 3:0 Милан Наполи 5:2 Лацио Лацио 5:3 Беневенто
Рома Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Рома 1:0 Удинезе Верона 3:2 Рома Рома 5:1 ЦСКА София Рома 2:1 Сассуоло
Салернитана 0:4 Рома Рома 3:0 Трабзонспор Рома 3:1 Фиорентина Трабзонспор 1:2 Рома Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома Рома 0:0 Севилья Порту 1:1 Рома Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Наполи Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4. Рома 1:2 Заявка 6 4 0 2 13 - 7 12
5. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 9 - 9 12
6. Лацио 2:1 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8. Эмполи Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Болонья Заявка 6 2 2 2 9 - 14 8
11. Торино Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Удинезе Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Сампдория Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15. Верона Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16. Дженоа Заявка 6 1 2 3 10 - 15 5
17. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Венеция Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
19. Кальяри Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Салернитана Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Рома 1:2 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
4. Лацио 2:1 Заявка 3 2 1 0 10 - 4 7
5. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
6. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Торино Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
10. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
14. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
16. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Лацио 2:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Рома 1:2 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
14. Удинезе Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 1
2. Интер Милан Джеко Эдин 5 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
4. Дженоа Дестро Маттиа 4 0 0
5. Интер Милан Мартинес Лаутаро 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рома Кристанте Бриан 4 0
2. Специя Николау Димитрис 4 0
3. Венеция Хейманс Дан 4 0
4. Рома Пеллегрини Лоренцо 2 1
5. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 2:1. Впереди игроки "Лацио".
  • Желтая карточка
    45'
    Кристанте заигрался в центре поля, после чего мяч у него отобрал соперник, и 4-й номер "волков" сфолил, получив карточку желтого цвета.
  • Судья
    44'
    Иммобиле в борьбе нарушает правила против игрока "Ромы", роняя его на газон. Недовольны болельщики "Лацио", которые считают, что Ибаньес симулировал. А как иначе?
  • 43'
    Еще один угловой подали футболисты "Ромы", но с трудом отбились игроки "Лацио". "Волки" бросают все силы в атаку, в то время, как "орлы" пребывают в глухой обороне. Тяжелые минуты для "лациале".
  • Угловой
    42'
    Какой же огненный матч! Эль-Шаарави с левого фланга выполняет прострел, и Луис Фелипе успевает мяч в подкате снова выбить на угловой!
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИБАНЬЕС! 2:1!
    Подача от углового флага, Ибаньес выигрывает верх на ближней штанге и головой переправляет сферу в дальнюю "девять". Демонстративно показывает на часы Моуриньо что-то в сторону трибун, дескать, "ребята, времени еще много, еще поиграем"!
  • Угловой
    40'
    Мхитарян снова после передачи с левого фланга пытался нанести удар по рамке соперника, но попал в ногу защитнику. Рикошет привел к назначению углового!
  • 39'
    Завершается у нас постепенно первая половина встречи. "Роме" нужно срочно забить гол в ворота соперника, иначе во втором тайме забивать дважды будет сложно.
  • 37'
    Эль-Шаарави сейчас изобразил что-то невзрачное. Получил он сферу в центре штрафной, после чего нанес удар по рамке противника, но угодил точно в руки Рейне.
  • Опасный момент
    36'
    МОМЕНТИЩЕ! Третий гол должен был влетать в ворота "Ромы". Коллективный отбор сработал у "Лацио". Потерял снаряд Мхитарян. Иммобиле справа вышел на ворота, после чего с шести метров попал в сетку с внешней стороны ворот.
  • 35'
    Педро получил мяч на левом фланге, после чего попытался продраться к воротам соперника, однако выполнил подачу точно в руки Патрисиу.
  • 34'
    Эль-Шаарави нанес удар по воротам соперника, но Луис Фелипе бросается по-хоккейному под этот снаряд, позволяя сфере вылететь за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    33'
    Падение в штрафной "Лацио". Ачерби сейчас получил от соперника толчок в спину. Негоже там играть соперникам. Борьба борьбой, но удары подобного рода должны пресекаться.
  • 31'
    Снова неудачно разыгран угловой у ворот "Лацио". Уже четыре корнера "Рома" подала, но пока все эти стандартные положения результата не приносят.
  • Угловой
    30'
    Снова прострел в штрафную "Лацио", и Луис Фелипе в падении ногой выносит мяч на угловой. Корнер с левого края исполнят "волки".
  • Офсайд
    29'
    Педро в офсайде оказывается тем временем. Выполнил он рывок на 40 метров к рамке "волков", и совсем немного попал в положение "вне игры".
  • Опасный момент
    28'
    МОМЕНТИЩЕ! Подача "Ромы" от левого углового флага. На дальней штанге Дзаньоло с метра пробивает головой в штангу, а на добивании ему не удается мяч отправить в сетку!
  • Опасный момент
    26'
    РЕЙНА! Какой он вытаскивает мяч сейчас! Абрахам с линии штрафной наносит удар под перекладину, и спасает каким-то невероятным образом свой коллектив Рейна, переводя сферу за лицевую линию!
  • Угловой
    25'
    Несется "джалоросси" к воротам соперника, зарабатывая после прострельной передачи угловой удар, который, к слову, Дзаньоло разыгрывает просто безобразно.
  • 24'
    Отдает мяч своему сопернику "Лацио". Позволяет "Роме" контролировать снаряд, но что толку? В атаке пока совсем пассивны столичные "волки".
  • Желтая карточка
    23'
    Лукас получает карточку желтого цвета за фол в районе центрального круга. Сегодня в нашей встрече будет очень весело!
  • 22'
    Ох, как сложно будет "Роме" отыграть два мяча, учитывая тот факт, как складывается эта игра для коллектива Моуриньо. Сам португалец, к слову, пока нервно смотрит за тем, что происходит на футбольном поле.
  • 21'
    Марушич на Иммобиле выполняет передачу в центр штрафной, но Манчини отрабатывает в обороне, сбрасывая сферу грудью своему вратарю.
  • 20'
    Вы думали, что Педро не праздновал этот гол? Он понесся как угорелый к своей скамейке, и вместе с запасными отпраздновал забитый мяч! Вот это ответочка!
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПЕДРО! 2:0!
    И как же сейчас должны локотки кусать боссы "Ромы", которым этот игрок попросту оказался не нужным! Равно как и Моуриньо. Идеальная атака "орлов". Передача в свободный "коридор" от Иммобиле на линию штрафной, откуда пробивает в правый нижний угол Педро. Патрисиу сферу не достает!
  • Угловой
    17'
    Угловой разыграла "Рома" у ворот соперника, но в результате стандартного положения угрозы у ворот соперника не создали футболисты номинальных гостей.
  • 16'
    Кстати говоря, гениальный голевой пас на Милинковича-Савича отдавал Фелипе Андерсон. Все просто здорово сделали в предыдущем эпизоде игроки "Лацио", заслуженно выйдя вперед.
  • 15'
    Кристанте с левого фланга выполнил передачу на дальний угол штрафной. Карсдорп ворвался в свободную зону, но не попал в темп атаке своей команды, послав сферу выше цели.
  • 13'
    Андерсон с фланга выполнял передачу в штрафную соперника. Сфера попала в голову Милинковичу-Савичу, после чего улетела за лицевую линию. От ворот.
  • 12'
    Все в порядке с Милинковичем-Савичем. Встречу он продолжил, хотя видно, как закусывает губу футболист. Очевидно, что ему досталось от кипера "волков".
  • Желтая карточка
    11'
    От Патрисиу получает Милинкович-Савич. Не успевает сыграть в мяч голкипер "Ромы", за что и поплатился. Причем дважды. Помимо пропущенного гола, еще и карточку желтого цвета он получил.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИЛИНКОВИЧ-САВИЧ! 1:0!
    Следует сейчас передача с правого фланга в штрафную "Ромы". Снаряд прилетает на голову Сергею, который головой выстреливает по рамке оппонента.
  • 8'
    Жозе Моуриньо сконцентрирован на игре. Уже что-то активно показывает он своим футболистам, перекатывающим прямо сейчас сферу в районе центрального круга.
  • 7'
    "Лацио" на старте смотрится лучше в плане контроля над мячом. Римляне перекатывают мяч на половине поля соперника и активно ищут возможность забить быстрый мяч.
  • 6'
    Антураж присутствует сегодня на стадионе. Немало фанатов мы видим на трибунах. Уж не знаю я, друзья, можно ли в ковидную эпоху о таком говорить, но на трибунах аншлаг.
  • 5'
    Иммобиле пытался пробросить мяч себе на ход в ходе атаки своей команды, но делает это слишком сильно. Уже в следующем эпизоде со снарядом встречается вратарь "Ромы".
  • 3'
    Игроки "Лацио" сегодня предстали на поле в бело-голубых цветах, тогда как во всем красном предстали сегодня на газоне футболисты "Ромы".
  • 2'
    Пытаются на старте поединка игроки "Ромы" провести атаку по левому флангу. Идет передача в центр штрафной. Мяч прилетает точно в голкипера "Лацио" после удара Абрахама.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Риме! С центра поля мяч разыграли футболисты "Лацио". Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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Где смотреть матч Лацио 2:1 Рома онлайн


Прогнозы на матч Лацио 2:1 Рома

Исход игры
Лацио
19.5% (31)
Ничья
47.2% (75)
Рома
33.3% (53)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (80)
Меньше
42.86% (60)
Обе команды забьют
Да
92.86% (130)
Нет
7.14% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.4% (50)
1:2 Рома
22% (35)
2:2 Ничья
12.6% (20)
2:1 Лацио
11.9% (19)
0:1 Рома
3.1% (5)
2:0 Лацио
1.9% (3)
1:0 Лацио
1.3% (2)
2:3 Рома
1.3% (2)
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