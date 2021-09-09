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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
 
Позже

Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 5 (1) 1
2. Альберто Луис 1 0.2
3. Милинкович-Савич Сергей 1 0.2
4. Андерсон Фелипе 1 0.2
5. Катальди Данило 1 0.2
6. Хюсай Эльсейд 1 0.2
7. Лаццари Мануэль 1 0.2
8. Рейна Пепе 0 0
9. Педро Родригес 0 0
10. Моро Рауль 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 3 0.75
2. Пеллегрини Лоренцо 3 0.75
3. Абрахам Тэмми 1 0.25
4. Мхитарян Генрих 1 0.25
5. Эль-Шаарави Стефан 1 0.25
6. Кристанте Бриан 1 0.25
7. Шомуродов Элдор 0 0
8. Карсдорп Рик 0 0
9. Перес Карлес 0 0
10. Винья Матиас 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Марушич Адам 2 0
2. Маурицио Сарри 0 1
3. Рейна Пепе 1 0
4. Лукас Лейва 1 0
5. Альберто Луис 1 0
6. Хюсай Эльсейд 1 0
7. Луис Фелипе 1 0
Рома
# Игрок      
1. Дзаньоло Николо 1 1
2. Кристанте Бриан 2 0
3. Мхитарян Генрих 1 0
4. Верету Жордан 1 0
5. Пеллегрини Лоренцо 1 0
6. Перес Карлес 1 0
7. Ибаньес Рожер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 27.27% (3) 0 36.36% (4) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2)
 Рома 0 10% (1) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 30% (3)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лацио 2:2 Кальяри Галатасарай 1:0 Лацио Милан 2:0 Лацио Лацио 6:1 Специя
Эмполи 1:3 Лацио Лацио 1:1 Сассуоло Твенте 0:1 Лацио Лацио 1:1 Падова Триестина 2:5 Лацио Лацио 11:0 Fiori Barp Mas Сассуоло 2:0 Лацио Лацио 0:0 Торино Рома 2:0 Лацио Лацио 1:0 Парма Фиорентина 2:0 Лацио Лацио 4:3 Дженоа Лацио 3:0 Милан Наполи 5:2 Лацио Лацио 5:3 Беневенто Верона 0:1 Лацио
Рома Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Верона 3:2 Рома Рома 5:1 ЦСКА София Рома 2:1 Сассуоло Салернитана 0:4 Рома
Рома 3:0 Трабзонспор Рома 3:1 Фиорентина Трабзонспор 1:2 Рома Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома Рома 0:0 Севилья Порту 1:1 Рома Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Лацио: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Рома: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Рома 2:0 Лацио Серия A Лацио 3:0 Рома Серия A Рома 1:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Рома Серия A
Лацио 3:0 Рома Серия A Рома 3:1 Лацио Серия A Лацио 0:0 Рома Серия A Рома 2:1 Лацио Серия A Рома 1:3 Лацио Серия A Рома 3:2 Лацио Кубок Лацио 2:0 Рома Кубок Лацио 0:2 Рома Серия A Лацио 1:4 Рома Серия A Рома 2:0 Лацио Серия A Лацио 1:2 Рома Серия A Рома 2:2 Лацио Серия A Лацио 0:0 Рома Серия A Рома 2:0 Лацио Серия A Рома 0:1 Лацио Кубок Рома 1:1 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2. Интер Милан Заявка 5 4 1 0 18 - 5 13
3. Милан Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Рома Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Лацио 0:0 Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
8. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 10 8
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Торино 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
11. Эмполи Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Сампдория 0:2 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
13. Ювентус Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Сассуоло Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15. Верона Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
17. Специя Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
18. Венеция Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
19. Кальяри Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Салернитана Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
4. Наполи 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Лацио 0:0 Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Торино 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
9. Удинезе Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15. Сампдория 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Специя Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Милан Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сампдория 0:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Лацио 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
14. Торино 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
18. Верона Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 5 1 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 4 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2021, осталось 2 дня 22 часа 25 минут.



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    • Прогнозы 37
    Лацио 35.1% (13)
    X 45.9% (17)
    Рома 18.9% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Рома
    2.66
    3.68
    2.79
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Лацио - Рома

    Исход игры
    Лацио
    35.1% (13)
    Ничья
    45.9% (17)
    Рома
    18.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (23)
    Меньше
    37.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    91.89% (34)
    Нет
    8.11% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.7% (11)
    2:1 Лацио
    21.6% (8)
    2:2 Ничья
    16.2% (6)
    1:2 Рома
    13.5% (5)
    2:0 Лацио
    5.4% (2)
    2:3 Рома
    5.4% (2)
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