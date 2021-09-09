Италия: Серия A 2021-2022
Лацио
Позже
Стадион: Стадио Олимпико
Рома
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|5 (1)
|1
|2.
|Альберто Луис
|1
|0.2
|3.
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.2
|4.
|Андерсон Фелипе
|1
|0.2
|5.
|Катальди Данило
|1
|0.2
|6.
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.2
|7.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.2
|8.
|Рейна Пепе
|0
|0
|9.
|Педро Родригес
|0
|0
|10.
|Моро Рауль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|3
|0.75
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0.75
|3.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.25
|4.
|Мхитарян Генрих
|1
|0.25
|5.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.25
|6.
|Кристанте Бриан
|1
|0.25
|7.
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|8.
|Карсдорп Рик
|0
|0
|9.
|Перес Карлес
|0
|0
|10.
|Винья Матиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марушич Адам
|2
|0
|2.
|Маурицио Сарри
|0
|1
|3.
|Рейна Пепе
|1
|0
|4.
|Лукас Лейва
|1
|0
|5.
|Альберто Луис
|1
|0
|6.
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|7.
|Луис Фелипе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дзаньоло Николо
|1
|1
|2.
|Кристанте Бриан
|2
|0
|3.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|4.
|Верету Жордан
|1
|0
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|6.
|Перес Карлес
|1
|0
|7.
|Ибаньес Рожер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|27.27% (3)
|0
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|Рома
|0
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|30% (3)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лацио 2:2 Кальяри Галатасарай 1:0 Лацио Милан 2:0 Лацио Лацио 6:1 Специя
Рома Последние 20 матчей: +14 =3 -3Верона 3:2 Рома Рома 5:1 ЦСКА София Рома 2:1 Сассуоло Салернитана 0:4 Рома
Рома 3:0 Трабзонспор Рома 3:1 Фиорентина Трабзонспор 1:2 Рома Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома Рома 0:0 Севилья Порту 1:1 Рома Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Лацио: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Рома: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лацио 3:0 Рома Серия A Рома 3:1 Лацио Серия A Лацио 0:0 Рома Серия A Рома 2:1 Лацио Серия A Рома 1:3 Лацио Серия A Рома 3:2 Лацио Кубок Лацио 2:0 Рома Кубок Лацио 0:2 Рома Серия A Лацио 1:4 Рома Серия A Рома 2:0 Лацио Серия A Лацио 1:2 Рома Серия A Рома 2:2 Лацио Серия A Лацио 0:0 Рома Серия A Рома 2:0 Лацио Серия A Рома 0:1 Лацио Кубок Рома 1:1 Лацио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 5
|13
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Лацио
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|8.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 10
|8
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Торино
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|11.
|Эмполи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Сампдория
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|13.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|17.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|19.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|4.
|Наполи
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Торино
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|9.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Сампдория
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сампдория
|0:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Лацио
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|14.
|Торино
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|18.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|5
|1
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|4
|0
|1
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио - Рома
Исход игры
Лацио
35.1% (13)
Ничья
45.9% (17)
Рома
18.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (23)
Меньше
37.84% (14)
Обе команды забьют
Да
91.89% (34)
Нет
8.11% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.7% (11)
2:1 Лацио
21.6% (8)
2:2 Ничья
16.2% (6)
1:2 Рома
13.5% (5)
2:0 Лацио
5.4% (2)
2:3 Рома
5.4% (2)
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