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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
0:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Фиорентина
0'
0:1
16' Пенальти
Влахович Душан
17' Желтая карточка
Мартинес Лукас
37'
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
93
Соппи
Брэндон
5
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
37
Перейра
Роберто
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
9
Гомеш
Бету
10
Делофеу
Херард
69
Дронговски
Бартломей
29
Одриосола
Альваро
4
Миленкович
Никола
2
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
18
Торрейра
Лукас
32
Дункан
Альфред
7
Кальехон
Хосе
9
Влахович
Душан
8
Сапонара
Риккардо
Удинезе
3-5-2
Фиорентина
4-3-3

Ход матча

16'
0:1
Влахович Душан
17'
 
Мартинес Лукас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

История личных встреч

Удинезе
Фиорентина

14 матчей

71.4%
28.6%
-7.105427357601E-15%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
-14.2%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 18 побед

Первый тайм

0%
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

0%
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 16 побед

32 матча

31.3%
12.5%
56.2%
10 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

25%
40.6%
34.4%
8 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
8 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

СA
1:0
К
0:1
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:1
К
2:0
К
2:1
СA
1:0
СA
3:1
К
0:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
3:1
СA
4:2
СA
3:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 2 0.33
Молина Науэль 1 0.17
Пуссетто Игнасио 1 0.17
Самарджич Лазар 1 0.17
Перейра Роберто 1 (1) 0.17
Окака Стефано 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (3) 0.67
Бонавентура Джакомо 1 0.17
Сапонара Риккардо 1 0.17
Гонсалес Николас 1 0.17
Соттил Рикардо 1 0.17
Миленкович Никола 1 0.17
Кастровилли Гаэтано 0 0
Пульгар Эрик 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самир Каэтано 2 0
Уолас Соуза 2 0
Окака Стефано 1 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Молина Науэль 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 3 0
Гонсалес Николас 1 1
Одриосола Альваро 2 0
Мартинес Лукас II 2 0
Миленкович Никола 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Кастровилли Гаэтано 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Влахович Душан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3)
 Фиорентина 0 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Рома 1:0 Удинезе Удинезе 0:4 Наполи Специя 0:1 Удинезе Удинезе 4:1 Беллуно
Удинезе 3:0 Венеция Удинезе 2:2 Ювентус Удинезе 3:1 Асколи Удинезе 1:0 Эмполи Ланс 4:1 Удинезе Удинезе 2:3 Штурм Удинезе 4:1 Билье Интер Милан 5:1 Удинезе Удинезе 0:1 Сампдория Наполи 5:1 Удинезе Удинезе 1:1 Болонья Удинезе 1:2 Ювентус Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино
Фиорентина Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Фиорентина 1:3 Интер Милан Дженоа 1:2 Фиорентина Аталанта 1:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Торино
Рома 3:1 Фиорентина Фиорентина 4:0 Козенца Фиорентина 0:0 Эспаньол Фиорентина 4:0 Виртус Верона Фиорентина 9:0 Левико Терме Фиорентина 11:0 Фолиньо Фиорентина 7:1 SV Ostermuenchen Кротоне 0:0 Фиорентина Фиорентина 0:2 Наполи Кальяри 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Лацио Болонья 3:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Наполи Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4. Рома Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
5. Фиорентина 1:0 Заявка 6 4 0 2 9 - 9 12
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Эмполи 2:1 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
8. Лацио Заявка 5 2 2 1 12 - 7 8
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Болонья 1:2 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
11. Торино Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Удинезе 0:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
13. Сассуоло 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
14. Сампдория Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15. Верона Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16. Дженоа Заявка 6 1 2 3 10 - 15 5
17. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Венеция Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
19. Кальяри Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Салернитана 0:0 Заявка 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
4. Болонья 1:2 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Торино Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Удинезе 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Фиорентина 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
13. Эмполи 2:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Сассуоло 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
15. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
16. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Салернитана 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Фиорентина 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Эмполи 2:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
13. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Удинезе 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Сассуоло 0:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Болонья 1:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Салернитана 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 0
2. Интер Милан Джеко Эдин 5 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
4. Дженоа Дестро Маттиа 4 0 0
5. Интер Милан Мартинес Лаутаро 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Специя Николау Димитрис 4 0
2. Венеция Хейманс Дан 4 0
3. Рома Пеллегрини Лоренцо 2 1
4. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
5. Дженоа Бехрами Валон 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Бекао выполняет подачу с правого края на дальнюю штангу, где в тот момент никого из соперников не оказывается. Потеря снаряда следует.
  • 31'
    Сегодня Кокорин также приехал в Удине. На скамейке запасных сидит Александр и может выйти на поле, если, конечно, наставник "Фиоры" решится произвести соответствующую ротацию.
  • Фол, нарушение
    30'
    Влахович в спину подтолкнул соперника. Едва не разгорелась у нас драка на футбольном поле. Судья успех растащить бунтарей по разным углам. Без санкций.
  • Фол, нарушение
    28'
    Бонавентура получает удар по ногам от игрока "Удинезе". Судья по-прежнему безмолвен. Без предупреждений обходится дело в нашем поединке.
  • 27'
    Влахович в чужой штрафной получил мяч, после чего покатил сферу на партнера, и снаряд достался защитнику, сыгравшему на перехвате.
  • Судья
    26'
    Делофеу сейчас сбивают игроки гостевой команды. Поднимает игрок из Удине руки к небесам, но судья не реагирует на данный эпизод.
  • Фол, нарушение
    25'
    Кальехону снова по ногам досталось на фланге. Почему-то судья совсем не показывает карточек желтого цвета, хотя уже можно было был разговаривать с футболистами жестче. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Дункан сбивает соперника в районе центрального круга. Мяч достается атакующей стороне. Многовато фолов в нашем поединке.
  • Фол, нарушение
    22'
    Кальехон получает устные замечания от рефери за очередной фол в центре поля. Уже в следующем эпизоде и самого Хосе сносят с ног оппоненты.
  • 21'
    Влаховичу в центре поля досталось по ногам. Очередной фол в нашем поединке. Слишком много остановок по причине нарушений в первом тайме.
  • 19'
    Ларсен фолит в районе центрального круга, получая устные внушения от главного арбитра. Не успевают хозяева за перемещениями.
  • 18'
    Увязла игра в районе центрального круга. Сейчас соперники показывают более спокойный и размеренный футбол, без акцента на атаку.
  • Желтая карточка
    17'
    Карточка желтого цвета Мартинес получает от рефери. Предупреждение вполне заслуженное, учитывая тот факт, в какой ситуации "горчичник" был показан.
  • Пенальти
    16'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВЛАХОВИЧ! 0:1!
    Спокойно игрок "Фиорентины" реализовал 11-метровый удар! Подошел он к снаряду и направил сферу прямо по центру, в то время, как рефери упал левее.
  • Пенальти!
    15'
    Сносят игроки "Удинезе" сейчас Бонавентура в своей штрафной. Что это? Пенальти будет? Судья побеждал смотреть эпизод и указал на "точку"! Вот это поворот!
  • 13'
    Ударно играет, конечно, коллектив "зебр" на первых порах. "Фиорентине" сейчас приходится отбиваться от натиска противника.
  • Опасный момент
    12'
    Подача от углового флага в центр штрафной. Бекао пробивает в касание в левый от себя угол, и сфера уходит чуть левее цели. Было и впрямь опасно!
  • Угловой
    11'
    Делофеу прострелил мяч с правого фланга в центр штрафной. Защитник "Фиорентины" блокирует эту подачу. Угловой удар зарабатывают футболисты из Удине.
  • 10'
    Даже с грудью больше проблемы у футболиста "Фиорентины". Уводят его за пределы поля медики. Не исключено, что не сможет выйти на поле футболист.
  • Травма, повреждение
    9'
    Без намека на робость пробил играет "Фиорентина", но прямо сейчас испытывает трудности со здоровьем Бираги, который не может отойти от полученного повреждения.
  • 8'
    Кальехон нанес дальний удар по воротам соперника, но мяч полетел слишком высоко. Не удается никому из партнеров сферу подкорректировать в цель.
  • 6'
    Хорошая атака "Фиорентины" по левой бровке. Подача в центр штрафной от Мартинеса, но прямо в руки голкиперу снаряд прилетает.
  • 5'
    В центре поля мяч потеряли футболисты "Удинезе". "Фиорентине" провести контратаку на ворота соперника не удалось. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Бираги на газоне. Получил футболист "Фиорентины" удар в область живота. Мяч достается футболистам "скуадры виолы".
  • 3'
    С первых минут стараются проявить себя в атаке футболисты "Удинезе". Две подряд атаки провели "фриульцы", после чего мяч достался "скуадре виоле".
  • 2'
    Футболисты "Удинезе" предстали на поле в черно-бело полосатых цветах, а игроки "Фиорентины" вышли на футбольное поле в желтом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Удине! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Удинезе 0:1 Фиорентина онлайн


Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Фиорентина

Исход игры
Удинезе
12.2% (17)
Ничья
46.8% (65)
Фиорентина
41% (57)
Тотал 2.5
Больше
41.61% (57)
Меньше
58.39% (80)
Обе команды забьют
Да
83.94% (115)
Нет
16.06% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.7% (58)
1:2 Фиорентина
29.5% (41)
0:1 Фиорентина
9.4% (13)
2:1 Удинезе
5.8% (8)
1:0 Удинезе
5.8% (8)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:3 Фиорентина
1.4% (2)
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