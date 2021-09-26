Италия: Серия A 2021-2022
Удинезе
0:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Дачия-Арена
Фиорентина
0:1
16' ПенальтиВлахович Душан
17' Желтая карточкаМартинес Лукас
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
-
15 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
16'
0:1
17'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
История личных встреч
Удинезе
Фиорентина
14 матчей
71.4%
28.6%
-7.105427357601E-15%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
-14.2%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 18 побед
Первый тайм
0%
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
0%
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 16 побед
32 матча
31.3%
12.5%
56.2%
10 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
25%
40.6%
34.4%
8 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
8 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делофеу Херард
|2
|0.33
|Молина Науэль
|1
|0.17
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.17
|Самарджич Лазар
|1
|0.17
|Перейра Роберто
|1 (1)
|0.17
|Окака Стефано
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|4 (3)
|0.67
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.17
|Сапонара Риккардо
|1
|0.17
|Гонсалес Николас
|1
|0.17
|Соттил Рикардо
|1
|0.17
|Миленкович Никола
|1
|0.17
|Кастровилли Гаэтано
|0
|0
|Пульгар Эрик
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самир Каэтано
|2
|0
|Уолас Соуза
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Молина Науэль
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Одриосола Альваро
|2
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Влахович Душан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|Фиорентина
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +8 =2 -10Рома 1:0 Удинезе Удинезе 0:4 Наполи Специя 0:1 Удинезе Удинезе 4:1 Беллуно
Удинезе 3:0 Венеция Удинезе 2:2 Ювентус Удинезе 3:1 Асколи Удинезе 1:0 Эмполи Ланс 4:1 Удинезе Удинезе 2:3 Штурм Удинезе 4:1 Билье Интер Милан 5:1 Удинезе Удинезе 0:1 Сампдория Наполи 5:1 Удинезе Удинезе 1:1 Болонья Удинезе 1:2 Ювентус Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино
Фиорентина Последние 20 матчей: +10 =5 -5Фиорентина 1:3 Интер Милан Дженоа 1:2 Фиорентина Аталанта 1:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Торино
Рома 3:1 Фиорентина Фиорентина 4:0 Козенца Фиорентина 0:0 Эспаньол Фиорентина 4:0 Виртус Верона Фиорентина 9:0 Левико Терме Фиорентина 11:0 Фолиньо Фиорентина 7:1 SV Ostermuenchen Кротоне 0:0 Фиорентина Фиорентина 0:2 Наполи Кальяри 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Лацио Болонья 3:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|5.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Эмполи
|2:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|8.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Болонья
|1:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|11.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|13.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|15.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 15
|5
|17.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|19.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|4.
|Болонья
|1:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|13.
|Эмполи
|2:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|15.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|16.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|17.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Эмполи
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|13.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Болонья
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|20.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|0
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|5
|0
|1
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|4
|0
|0
|5.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|2.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|3.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|4.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|5.
|Дженоа
|Бехрами Валон
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Фиорентина
Исход игры
Удинезе
12.2% (17)
Ничья
46.8% (65)
Фиорентина
41% (57)
Тотал 2.5
Больше
41.61% (57)
Меньше
58.39% (80)
Обе команды забьют
Да
83.94% (115)
Нет
16.06% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.7% (58)
1:2 Фиорентина
29.5% (41)
0:1 Фиорентина
9.4% (13)
2:1 Удинезе
5.8% (8)
1:0 Удинезе
5.8% (8)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:3 Фиорентина
1.4% (2)
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