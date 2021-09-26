Влахович в чужой штрафной получил мяч, после чего покатил сферу на партнера, и снаряд достался защитнику, сыгравшему на перехвате.

Бонавентура получает удар по ногам от игрока "Удинезе". Судья по-прежнему безмолвен. Без предупреждений обходится дело в нашем поединке.

Влахович в спину подтолкнул соперника. Едва не разгорелась у нас драка на футбольном поле. Судья успех растащить бунтарей по разным углам. Без санкций.

Сегодня Кокорин также приехал в Удине. На скамейке запасных сидит Александр и может выйти на поле, если, конечно, наставник "Фиоры" решится произвести соответствующую ротацию.

Бекао выполняет подачу с правого края на дальнюю штангу, где в тот момент никого из соперников не оказывается. Потеря снаряда следует.

26' Делофеу сейчас сбивают игроки гостевой команды. Поднимает игрок из Удине руки к небесам, но судья не реагирует на данный эпизод.

25' Кальехону снова по ногам досталось на фланге. Почему-то судья совсем не показывает карточек желтого цвета, хотя уже можно было был разговаривать с футболистами жестче.

23' Дункан сбивает соперника в районе центрального круга. Мяч достается атакующей стороне. Многовато фолов в нашем поединке.

22' Кальехон получает устные замечания от рефери за очередной фол в центре поля. Уже в следующем эпизоде и самого Хосе сносят с ног оппоненты.

21' Влаховичу в центре поля досталось по ногам. Очередной фол в нашем поединке. Слишком много остановок по причине нарушений в первом тайме.

19' Ларсен фолит в районе центрального круга, получая устные внушения от главного арбитра. Не успевают хозяева за перемещениями.

18' Увязла игра в районе центрального круга. Сейчас соперники показывают более спокойный и размеренный футбол, без акцента на атаку.

17' Карточка желтого цвета Мартинес получает от рефери. Предупреждение вполне заслуженное, учитывая тот факт, в какой ситуации "горчичник" был показан.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВЛАХОВИЧ! 0:1!

Спокойно игрок "Фиорентины" реализовал 11-метровый удар! Подошел он к снаряду и направил сферу прямо по центру, в то время, как рефери упал левее.

15' Сносят игроки "Удинезе" сейчас Бонавентура в своей штрафной. Что это? Пенальти будет? Судья побеждал смотреть эпизод и указал на "точку"! Вот это поворот!

13' Ударно играет, конечно, коллектив "зебр" на первых порах. "Фиорентине" сейчас приходится отбиваться от натиска противника.

12' Подача от углового флага в центр штрафной. Бекао пробивает в касание в левый от себя угол, и сфера уходит чуть левее цели. Было и впрямь опасно!

11' Делофеу прострелил мяч с правого фланга в центр штрафной. Защитник "Фиорентины" блокирует эту подачу. Угловой удар зарабатывают футболисты из Удине.

10' Даже с грудью больше проблемы у футболиста "Фиорентины". Уводят его за пределы поля медики. Не исключено, что не сможет выйти на поле футболист.

9' Без намека на робость пробил играет "Фиорентина", но прямо сейчас испытывает трудности со здоровьем Бираги, который не может отойти от полученного повреждения.

8' Кальехон нанес дальний удар по воротам соперника, но мяч полетел слишком высоко. Не удается никому из партнеров сферу подкорректировать в цель.

6' Хорошая атака "Фиорентины" по левой бровке. Подача в центр штрафной от Мартинеса, но прямо в руки голкиперу снаряд прилетает.

5' В центре поля мяч потеряли футболисты "Удинезе". "Фиорентине" провести контратаку на ворота соперника не удалось.

4' Бираги на газоне. Получил футболист "Фиорентины" удар в область живота. Мяч достается футболистам "скуадры виолы".

3' С первых минут стараются проявить себя в атаке футболисты "Удинезе". Две подряд атаки провели "фриульцы", после чего мяч достался "скуадре виоле".

2' Футболисты "Удинезе" предстали на поле в черно-бело полосатых цветах, а игроки "Фиорентины" вышли на футбольное поле в желтом обмундировании.