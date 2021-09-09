Италия: Серия A 2021-2022
Удинезе
Позже
Стадион: Дачия-Арена
Фиорентина
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делофеу Херард
|2
|0.5
|2.
|Молина Науэль
|1
|0.25
|3.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.25
|4.
|Самарджич Лазар
|1
|0.25
|5.
|Перейра Роберто
|1 (1)
|0.25
|6.
|Окака Стефано
|0
|0
|7.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|8.
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|3 (2)
|0.6
|2.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.2
|3.
|Сапонара Риккардо
|1
|0.2
|4.
|Гонсалес Николас
|1
|0.2
|5.
|Соттил Рикардо
|1
|0.2
|6.
|Миленкович Никола
|1
|0.2
|7.
|Кастровилли Гаэтано
|0
|0
|8.
|Пульгар Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Самир Каэтано
|2
|0
|2.
|Окака Стефано
|1
|0
|3.
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|4.
|Уолас Соуза
|1
|0
|5.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|6.
|Молина Науэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|2.
|Гонсалес Николас
|1
|1
|3.
|Одриосола Альваро
|2
|0
|4.
|Миленкович Никола
|2
|0
|5.
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|6.
|Кокорин Александр
|1
|0
|7.
|Роша Игор II
|1
|0
|8.
|Бираги Кристиано
|1
|0
|9.
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0
|10.
|Пульгар Эрик
|1
|0
|11.
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|12.
|Влахович Душан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|Фиорентина
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +8 =2 -10Удинезе 0:4 Наполи Специя 0:1 Удинезе Удинезе 4:1 Беллуно Удинезе 3:0 Венеция
Удинезе 2:2 Ювентус Удинезе 3:1 Асколи Удинезе 1:0 Эмполи Ланс 4:1 Удинезе Удинезе 2:3 Штурм Удинезе 4:1 Билье Интер Милан 5:1 Удинезе Удинезе 0:1 Сампдория Наполи 5:1 Удинезе Удинезе 1:1 Болонья Удинезе 1:2 Ювентус Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе
Фиорентина Последние 20 матчей: +10 =5 -5Фиорентина 1:3 Интер Милан Дженоа 1:2 Фиорентина Аталанта 1:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Торино
Рома 3:1 Фиорентина Фиорентина 4:0 Козенца Фиорентина 0:0 Эспаньол Фиорентина 4:0 Виртус Верона Фиорентина 9:0 Левико Терме Фиорентина 11:0 Фолиньо Фиорентина 7:1 SV Ostermuenchen Кротоне 0:0 Фиорентина Фиорентина 0:2 Наполи Кальяри 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Лацио Болонья 3:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фиорентина: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Фиорентина 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Удинезе 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 2:0 Удинезе Кубок Удинезе 2:1 Фиорентина Кубок Удинезе 1:0 Фиорентина Серия A Удинезе 3:1 Фиорентина Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 5
|13
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Лацио
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|8.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 10
|8
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Торино
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|11.
|Эмполи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Сампдория
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|13.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|17.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|19.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|4.
|Наполи
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Торино
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|9.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Сампдория
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сампдория
|0:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Лацио
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|14.
|Торино
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|18.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|5
|1
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|4
|0
|1
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Удинезе - Фиорентина
Исход игры
Удинезе
23.7% (9)
Ничья
36.8% (14)
Фиорентина
39.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
50% (19)
Меньше
50% (19)
Обе команды забьют
Да
84.21% (32)
Нет
15.79% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (13)
1:2 Фиорентина
34.2% (13)
1:0 Удинезе
13.2% (5)
2:1 Удинезе
10.5% (4)
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