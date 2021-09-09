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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
 
Позже

Стадион:
Фиорентина

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делофеу Херард 2 0.5
2. Молина Науэль 1 0.25
3. Пуссетто Игнасио 1 0.25
4. Самарджич Лазар 1 0.25
5. Перейра Роберто 1 (1) 0.25
6. Окака Стефано 0 0
7. Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
8. Макенго Жан-Виктор 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 3 (2) 0.6
2. Бонавентура Джакомо 1 0.2
3. Сапонара Риккардо 1 0.2
4. Гонсалес Николас 1 0.2
5. Соттил Рикардо 1 0.2
6. Миленкович Никола 1 0.2
7. Кастровилли Гаэтано 0 0
8. Пульгар Эрик 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Самир Каэтано 2 0
2. Окака Стефано 1 0
3. Арслан Толгай-Али 1 0
4. Уолас Соуза 1 0
5. Пуссетто Игнасио 1 0
6. Молина Науэль 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Бонавентура Джакомо 3 0
2. Гонсалес Николас 1 1
3. Одриосола Альваро 2 0
4. Миленкович Никола 2 0
5. Дронговски Бартломей 0 1
6. Кокорин Александр 1 0
7. Роша Игор II 1 0
8. Бираги Кристиано 1 0
9. Кастровилли Гаэтано 1 0
10. Пульгар Эрик 1 0
11. Мартинес Лукас II 1 0
12. Влахович Душан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3)
 Фиорентина 0 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Удинезе 0:4 Наполи Специя 0:1 Удинезе Удинезе 4:1 Беллуно Удинезе 3:0 Венеция
Удинезе 2:2 Ювентус Удинезе 3:1 Асколи Удинезе 1:0 Эмполи Ланс 4:1 Удинезе Удинезе 2:3 Штурм Удинезе 4:1 Билье Интер Милан 5:1 Удинезе Удинезе 0:1 Сампдория Наполи 5:1 Удинезе Удинезе 1:1 Болонья Удинезе 1:2 Ювентус Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе
Фиорентина Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Фиорентина 1:3 Интер Милан Дженоа 1:2 Фиорентина Аталанта 1:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Торино
Рома 3:1 Фиорентина Фиорентина 4:0 Козенца Фиорентина 0:0 Эспаньол Фиорентина 4:0 Виртус Верона Фиорентина 9:0 Левико Терме Фиорентина 11:0 Фолиньо Фиорентина 7:1 SV Ostermuenchen Кротоне 0:0 Фиорентина Фиорентина 0:2 Наполи Кальяри 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Лацио Болонья 3:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фиорентина: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Удинезе 1:0 Фиорентина Серия A Удинезе 0:1 Фиорентина Кубок Фиорентина 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Фиорентина Серия A
Фиорентина 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Удинезе 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Удинезе Серия A Фиорентина 2:1 Удинезе Серия A Фиорентина 2:0 Удинезе Кубок Удинезе 2:1 Фиорентина Кубок Удинезе 1:0 Фиорентина Серия A Удинезе 3:1 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2. Интер Милан Заявка 5 4 1 0 18 - 5 13
3. Милан Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Рома Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Лацио 0:0 Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
8. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 10 8
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Торино 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
11. Эмполи Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Сампдория 0:2 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
13. Ювентус Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Сассуоло Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15. Верона Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
17. Специя Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
18. Венеция Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
19. Кальяри Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Салернитана Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
4. Наполи 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Лацио 0:0 Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Торино 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
9. Удинезе Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15. Сампдория 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Специя Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Милан Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сампдория 0:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Лацио 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
14. Торино 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
18. Верона Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 5 1 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 4 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2021, осталось 2 дня 19 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Удинезе 23.7% (9)
    X 36.8% (14)
    Фиорентина 39.5% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Фиорентина
    3.20
    3.65
    2.37
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Удинезе - Фиорентина онлайн


    Прогнозы на матч Удинезе - Фиорентина

    Исход игры
    Удинезе
    23.7% (9)
    Ничья
    36.8% (14)
    Фиорентина
    39.5% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (19)
    Меньше
    50% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (32)
    Нет
    15.79% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (13)
    1:2 Фиорентина
    34.2% (13)
    1:0 Удинезе
    13.2% (5)
    2:1 Удинезе
    10.5% (4)
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