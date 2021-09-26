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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
2:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Болонья
0'
1:0
1' Гол в свои ворота
Бонифаци Кевин
1:1
11' Гол
Барроу Муса
1:1
20' Не забитый пенальти
Арнаутович Марко
25' Желтая карточка
Виньято Эмануэль
2:1
32' Гол
Пинамонти Андреа
35' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
37'
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
6
Романьоли
Симоне
42
Вити
Маттиа
3
Марчицца
Риккардо
27
Журковски
Шимон
28
Риччи
Самуэле
8
Хендерсон
Лиам
10
Байрами
Недим
11
Ди
Франческо
Федерико
99
Пинамонти
Андреа
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
17
Медель
Гари
4
Бонифаци
Кевин
3
Хики
Аарон
8
Домингес
Николас
21
Сориано
Роберто
11
Ольсен
Сков
Андреас
55
Виньято
Эмануэль
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
Эмполи
4-3-1-2
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

1'
Бонифаци Кевин
1:0
11'
1:1
Барроу Муса
(Ольсен Сков Андреас)
20'
1:1
Арнаутович Марко
25'
 
Виньято Эмануэль
32'
Пинамонти Андреа
(Стоянович Петар)
2:1
35'
Хендерсон Лиам
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

История личных встреч

Эмполи
Болонья

4 матча

75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
3:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байрами Недим 1 (1) 0.17
Манкузо Леонардо 1 0.17
Ди Франческо Федерико 1 0.17
Штулац Лео 1 0.17
Бандинелли Филиппо 1 0.17
Хаас Николас 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 2 (1) 0.33
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.33
Барроу Муса 1 0.17
Сванберг Маттиас 1 0.17
Хики Аарон 1 0.17
Теате Артур 1 0.17
Ольсен Сков Андреас 0 0
Сансоне Никола 0 0
Орсолини Риккардо 0 0
Схаутен Йерди 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исмайли Ардиан 3 0
Стоянович Петар 2 0
Журковски Шимон 2 0
Хаас Николас 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 1 1
Схаутен Йерди 1 1
Сансоне Никола 2 0
Медель Гари 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Домингес Николас 2 0
Хики Аарон 2 0
Синиша Михайлович 0 1
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Арнаутович Марко 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Сванберг Маттиас 1 0
Виньято Эмануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 20% (1) 40% (2) 0 0 20% (1) 20% (1)
 Болонья 0 0 0 28.57% (2) 14.29% (1) 57.14% (4)

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Кальяри 0:2 Эмполи Эмполи 0:3 Сампдория Эмполи 1:2 Венеция Реал Форте Куэрчета 2:8 Эмполи
Ювентус 0:1 Эмполи Эмполи 1:3 Лацио Эмполи 4:2 Виченца Виртус Удинезе 1:0 Эмполи Эмполи 9:0 Монтекатини Эмполи 3:0 Понтедера Castelfiorentino 0:12 Эмполи Эмполи 2:1 Лечче Салернитана 2:0 Эмполи Эмполи 4:0 Козенца Асколи 2:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 4:2 Брешия Кремонезе 2:2 Эмполи Реджана 0:1 Эмполи Эмполи 1:0 Виртус Энтелла
Болонья Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Болонья 2:2 Дженоа Интер Милан 6:1 Болонья Болонья 1:0 Верона Аталанта 0:0 Болонья
Болонья 3:2 Салернитана Болонья 4:5 Тернана Порденоне 2:4 Болонья Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Боруссия Д 3:0 Болонья Болонья 1:0 ФералпиСало Болонья 6:1 GS Bagnolese Болонья 1:4 Ювентус Верона 2:2 Болонья Болонья 0:2 Дженоа Удинезе 1:1 Болонья Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Наполи Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4. Рома Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
5. Фиорентина 1:0 Заявка 6 4 0 2 9 - 9 12
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Эмполи 2:1 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
8. Лацио Заявка 5 2 2 1 12 - 7 8
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Болонья 1:2 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
11. Торино Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Удинезе 0:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
13. Сассуоло 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
14. Сампдория Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15. Верона Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16. Дженоа Заявка 6 1 2 3 10 - 15 5
17. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Венеция Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
19. Кальяри Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Салернитана 0:0 Заявка 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
4. Болонья 1:2 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Торино Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Удинезе 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Фиорентина 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
13. Эмполи 2:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Сассуоло 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
15. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
16. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Салернитана 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Фиорентина 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6. Эмполи 2:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
13. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Удинезе 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Сассуоло 0:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Болонья 1:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Салернитана 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 0
2. Интер Милан Джеко Эдин 5 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
4. Дженоа Дестро Маттиа 4 0 0
5. Интер Милан Мартинес Лаутаро 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Специя Николау Димитрис 4 0
2. Венеция Хейманс Дан 4 0
3. Рома Пеллегрини Лоренцо 2 1
4. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
5. Дженоа Бехрами Валон 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Эмполи 29.9% (41)
X 50.4% (69)
Болонья 19.7% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Болонья
3.05
3.66
2.75
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Новости
Где смотреть матч Эмполи 2:1 Болонья онлайн


Прогнозы на матч Эмполи 2:1 Болонья

Исход игры
Эмполи
29.9% (41)
Ничья
50.4% (69)
Болонья
19.7% (27)
Тотал 2.5
Больше
33.82% (46)
Меньше
66.18% (90)
Обе команды забьют
Да
75.74% (103)
Нет
24.26% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (59)
2:1 Эмполи
16.1% (22)
1:0 Эмполи
13.1% (18)
1:2 Болонья
11.7% (16)
0:0 Ничья
3.6% (5)
0:1 Болонья
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:3 Болонья
1.5% (2)
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