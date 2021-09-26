VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Эмполи имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Маттиа Вити выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Романьоли Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

43' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Байрами Недим нанес удар, мяч был парирован, но Лукаш Скорупский не удержал его в руках.

40' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Хорошую попытку сделал Хендерсон Лиам . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Домингес Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Байрами Недим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Болонья выполняет удар от ворот.

37' Маттиа Вити из команды Эмполи нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

36' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Хендерсон Лиам получил желтую карточку от судьи

34' Матч возобновится спорным мячом

34' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

32' Г О О О О Л - Пинамонти Андреа наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

31' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Эмполи

31' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Домингес Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Стоянович Петар из команды Эмполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

27' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Игрок Стоянович Петар из команды Эмполи выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

25' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Байрами Недим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Виньято Эмануэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

24' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Арнаутович Марко наносит удар в каркас ворот!

19' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Журковски Шимон бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

14' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Г О О О О Л - Барроу Муса из команды Болонья правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

10' Барроу Муса бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

9' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Игрок команды Болонья совершает фол

8' Игрок Сориано Роберто из команды Болонья выполняет не слишком точный удар, но Гульельмо Викарио все равно хватает мяч.

8' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Хендерсон Лиам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Болонья выполняет удар от ворот.

5' Хендерсон Лиам решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

4' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Отличные скиллы показывает Марчицца Риккардо , обводя своих соперников

3' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Г О О О О Л - Бонифаци Кевин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

1' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Эмполи начинает с центра поля