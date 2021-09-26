Италия: Серия A 2021-2022
Эмполи
4:2
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
Болонья
1:0
1' Гол в свои воротаБонифаци Кевин
1:1
11' ГолБарроу Муса
1:1
20' Не забитый пенальтиАрнаутович Марко
24' Желтая карточкаВиньято Эмануэль
2:1
32' ГолПинамонти Андреа
34' Желтая карточкаХендерсон Лиам
3:1
54' ПенальтиБайрами Недим
67' Желтая карточкаПинамонти Андреа
3:2
77' ГолАрнаутович Марко
4:2
90' ГолРиччи Самуэле
90' Желтая карточкаОрсолини Риккардо
42
Вити
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
1'
1:0
11'
20'
1:1
24'
32'
34'
54'
3:1
67'
77'
90'
4:2
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
6 Удары по воротам 10
-
8 Удары в створ 5
-
2 Угловые 10
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Эмполи
Болонья
4 матча
75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байрами Недим
|2 (2)
|0.33
|Штулац Лео
|1
|0.17
|Манкузо Леонардо
|1
|0.17
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.17
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.17
|Пинамонти Андреа
|1
|0.17
|Риччи Самуэле
|1
|0.17
|Стоянович Петар
|0
|0
|Хаас Николас
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|3 (1)
|0.5
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.33
|Барроу Муса
|1
|0.17
|Сванберг Маттиас
|1
|0.17
|Хики Аарон
|1
|0.17
|Теате Артур
|1
|0.17
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Орсолини Риккардо
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Стоянович Петар
|2
|0
|Журковски Шимон
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|1
|1
|Схаутен Йерди
|1
|1
|Сансоне Никола
|2
|0
|Медель Гари
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Домингес Николас
|2
|0
|Хики Аарон
|2
|0
|Синиша Михайлович
|0
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Арнаутович Марко
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Сванберг Маттиас
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эмполи
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Болонья
|11.11% (1)
|0
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|55.56% (5)
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6Кальяри 0:2 Эмполи Эмполи 0:3 Сампдория Эмполи 1:2 Венеция Реал Форте Куэрчета 2:8 Эмполи
Ювентус 0:1 Эмполи Эмполи 1:3 Лацио Эмполи 4:2 Виченца Виртус Удинезе 1:0 Эмполи Эмполи 9:0 Монтекатини Эмполи 3:0 Понтедера Castelfiorentino 0:12 Эмполи Эмполи 2:1 Лечче Салернитана 2:0 Эмполи Эмполи 4:0 Козенца Асколи 2:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 4:2 Брешия Кремонезе 2:2 Эмполи Реджана 0:1 Эмполи Эмполи 1:0 Виртус Энтелла
Болонья Последние 20 матчей: +6 =6 -8Болонья 2:2 Дженоа Интер Милан 6:1 Болонья Болонья 1:0 Верона Аталанта 0:0 Болонья
Болонья 3:2 Салернитана Болонья 4:5 Тернана Порденоне 2:4 Болонья Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Боруссия Д 3:0 Болонья Болонья 1:0 ФералпиСало Болонья 6:1 GS Bagnolese Болонья 1:4 Ювентус Верона 2:2 Болонья Болонья 0:2 Дженоа Удинезе 1:1 Болонья Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 14
|8
|11.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|15.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 15
|5
|17.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|19.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|4.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|10.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|14.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|16.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|17.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|13.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|0
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|5
|0
|1
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|4
|0
|0
|5.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|2.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|3.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|4.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|5.
|Дженоа
|Бехрами Валон
|3
|0
Прогнозы на матч Эмполи 4:2 Болонья
Исход игры
Эмполи
29.9% (41)
Ничья
50.4% (69)
Болонья
19.7% (27)
Тотал 2.5
Больше
33.82% (46)
Меньше
66.18% (90)
Обе команды забьют
Да
75.74% (103)
Нет
24.26% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (59)
2:1 Эмполи
16.1% (22)
1:0 Эмполи
13.1% (18)
1:2 Болонья
11.7% (16)
0:0 Ничья
3.6% (5)
0:1 Болонья
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:2 Болонья
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!