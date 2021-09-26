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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Сампдория
36
Перин
Маттиа
11
Куадрадо
Хуан
19
Бонуччи
Леонардо
4
Де
Лихт
Маттайс
12
Алекс
Сандро
22
Кьеза
Федерико
27
Локателли
Мануэль
30
Бентанкур
Родриго
20
Бернардески
Федерико
10
Дибала
Пауло
9
Мората
Альваро
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
29
Мурру
Никола
12
Депаоли
Фабио
2
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Альбин
87
Кандрева
Антонио
10
Капуто
Франческо
27
Квальярелла
Фабио
Ювентус
4-4-2
Сампдория
4-4-2

История личных встреч

Ювентус
Сампдория

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

0%
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 6 побед

26 матчей

53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

53.8%
42.3%
3.9%
14 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
4:1
СA
5:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
3:3
СA
1:0
СA
5:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
3:3
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 2 0.4
Дибала Пауло 1 0.2
Куадрадо Хуан 1 0.2
Де Лихт Маттайс 1 0.2
Кин Мойзе 1 0.2
Кьеза Федерико 1 0.2
Рабио Адриен 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 2 0.4
Кандрева Антонио 1 0.2
Йосида Майя 1 0.2
Ауджелло Томмазо 1 0.2
Берешиньски Бартош 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 1 0
Щесны Войцех 1 0
Данило Луис 1 0
Мората Альваро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Бернардески Федерико 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 3 0
Торсби Мортен 2 0
Адриен Силва 1 0
Габбьядини Маноло 1 0
Мурру Никола 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Колли Омар 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 42.86% (3) 28.57% (2) 0 0 28.57% (2) 0
 Сампдория 0 0 40% (2) 40% (2) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Специя 2:3 Ювентус Ювентус 1:1 Милан Мальмё 0:3 Ювентус Наполи 2:1 Ювентус
Ювентус 0:1 Эмполи Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа
Сампдория Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сампдория 0:4 Наполи Эмполи 0:3 Сампдория Сампдория 2:2 Интер Милан Сампдория 3:1 Тернана
Сассуоло 0:0 Сампдория Сампдория 0:1 Милан Сампдория 3:2 Алессандрия Сампдория 1:0 Верона Сампдория 2:0 Пьяченца Сампдория 11:1 Кастильоне Сампдория 3:0 Парма Удинезе 0:1 Сампдория Сампдория 2:2 Специя Интер Милан 5:1 Сампдория Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Наполи Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4. Рома Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
5. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Лацио Заявка 5 2 2 1 12 - 7 8
8. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 10 8
9. Торино Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
10. Удинезе Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Эмполи Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Ювентус Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
13. Сампдория Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Верона Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15. Дженоа Заявка 6 1 2 3 10 - 15 5
16. Сассуоло Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Венеция Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
19. Кальяри Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Салернитана Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
4. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Торино Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Удинезе Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
15. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
19. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
13. Удинезе Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 0
2. Интер Милан Джеко Эдин 5 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
4. Дженоа Дестро Маттиа 4 0 0
5. Интер Милан Мартинес Лаутаро 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Специя Николау Димитрис 4 0
2. Венеция Хейманс Дан 4 0
3. Рома Пеллегрини Лоренцо 2 1
4. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
5. Дженоа Бехрами Валон 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Сампдория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2021, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Giovanni Ayroldi

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 150
    Ювентус 90.7% (136)
    X 6.7% (10)
    Сампдория 2.7% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Сампдория
    1.47
    5.43
    8.37
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ювентус - Сампдория онлайн


    Прогнозы на матч Ювентус - Сампдория

    Исход игры
    Ювентус
    90.7% (136)
    Ничья
    6.7% (10)
    Сампдория
    2.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (81)
    Меньше
    40% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    58.52% (79)
    Нет
    41.48% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    39.3% (59)
    2:0 Ювентус
    25.3% (38)
    3:1 Ювентус
    7.3% (11)
    1:0 Ювентус
    6.7% (10)
    2:2 Ничья
    2.7% (4)
    3:0 Ювентус
    2.7% (4)
    1:1 Ничья
    2% (3)
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