Италия: Серия A 2021-2022
Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Сампдория
36
Перин
Маттиа
12
Алекс
Сандро
10
Дибала
Пауло
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
29
Мурру
Никола
- Основной состав
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ювентус
Сампдория
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
0%
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
0%
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 6 побед
26 матчей
53.8%
26.9%
19.3%
14 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
53.8%
42.3%
3.9%
14 побед 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|2
|0.4
|Дибала Пауло
|1
|0.2
|Куадрадо Хуан
|1
|0.2
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.2
|Кин Мойзе
|1
|0.2
|Кьеза Федерико
|1
|0.2
|Рабио Адриен
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|2
|0.4
|Кандрева Антонио
|1
|0.2
|Йосида Майя
|1
|0.2
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.2
|Берешиньски Бартош
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Данило Луис
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Бернардески Федерико
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|Торсби Мортен
|2
|0
|Адриен Силва
|1
|0
|Габбьядини Маноло
|1
|0
|Мурру Никола
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|0
|0
|28.57% (2)
|0
|Сампдория
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5Специя 2:3 Ювентус Ювентус 1:1 Милан Мальмё 0:3 Ювентус Наполи 2:1 Ювентус
Ювентус 0:1 Эмполи Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа
Сампдория Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сампдория 0:4 Наполи Эмполи 0:3 Сампдория Сампдория 2:2 Интер Милан Сампдория 3:1 Тернана
Сассуоло 0:0 Сампдория Сампдория 0:1 Милан Сампдория 3:2 Алессандрия Сампдория 1:0 Верона Сампдория 2:0 Пьяченца Сампдория 11:1 Кастильоне Сампдория 3:0 Парма Удинезе 0:1 Сампдория Сампдория 2:2 Специя Интер Милан 5:1 Сампдория Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|5.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|8.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 10
|8
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Эмполи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|13.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 15
|5
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|19.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|4.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|15.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|19.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|13.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|0
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|5
|0
|1
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|4
|0
|0
|5.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|2.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|3.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|4.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|5.
|Дженоа
|Бехрами Валон
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Сампдория
Исход игры
Ювентус
90.7% (136)
Ничья
6.7% (10)
Сампдория
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
60% (81)
Меньше
40% (54)
Обе команды забьют
Да
58.52% (79)
Нет
41.48% (56)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
39.3% (59)
2:0 Ювентус
25.3% (38)
3:1 Ювентус
7.3% (11)
1:0 Ювентус
6.7% (10)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:0 Ювентус
2.7% (4)
1:1 Ничья
2% (3)
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