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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Сампдория

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 2 0.4
2. Дибала Пауло 1 0.2
3. Куадрадо Хуан 1 0.2
4. Де Лихт Маттайс 1 0.2
5. Кин Мойзе 1 0.2
6. Кьеза Федерико 1 0.2
7. Рабио Адриен 0 0
8. Бентанкур Родриго 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 2 0.4
2. Кандрева Антонио 1 0.2
3. Йосида Майя 1 0.2
4. Ауджелло Томмазо 1 0.2
5. Берешиньски Бартош 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Роналду Криштиану 1 0
2. Щесны Войцех 1 0
3. Данило Луис 1 0
4. Мората Альваро 1 0
5. Дибала Пауло 1 0
6. Бернардески Федерико 1 0
7. Локателли Мануэль 1 0
8. Кулушевски Деян 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Берешиньски Бартош 3 0
2. Торсби Мортен 2 0
3. Адриен Силва 1 0
4. Габбьядини Маноло 1 0
5. Мурру Никола 1 0
6. Торрегросса Эрнесто 1 0
7. Колли Омар 1 0
8. Дамсгор Миккель 1 0
9. Аскилдсен Кристоффер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 42.86% (3) 28.57% (2) 0 0 28.57% (2) 0
 Сампдория 0 0 40% (2) 40% (2) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Специя 2:3 Ювентус Ювентус 1:1 Милан Мальмё 0:3 Ювентус Наполи 2:1 Ювентус
Ювентус 0:1 Эмполи Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа
Сампдория Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Эмполи 0:3 Сампдория Сампдория 2:2 Интер Милан Сампдория 3:1 Тернана Сассуоло 0:0 Сампдория
Сампдория 0:1 Милан Сампдория 3:2 Алессандрия Сампдория 1:0 Верона Сампдория 2:0 Пьяченца Сампдория 11:1 Кастильоне Сампдория 3:0 Парма Удинезе 0:1 Сампдория Сампдория 2:2 Специя Интер Милан 5:1 Сампдория Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Сампдория 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Сампдория Серия A Ювентус 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Ювентус Серия A
Сампдория 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Сампдория Серия A Ювентус 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Сампдория Серия A Ювентус 5:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Сампдория Серия A Ювентус 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2. Интер Милан Заявка 5 4 1 0 18 - 5 13
3. Милан Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Рома Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Лацио 0:0 Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
8. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 10 8
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Торино 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
11. Эмполи Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Сампдория 0:2 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
13. Ювентус Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Сассуоло Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15. Верона Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
17. Специя Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
18. Венеция Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
19. Кальяри Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Салернитана Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
4. Наполи 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Лацио 0:0 Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Торино 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
9. Удинезе Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15. Сампдория 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Специя Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Милан Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сампдория 0:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Лацио 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
14. Торино 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
18. Верона Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 5 1 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 4 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Сампдория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2021, осталось 2 дня 16 часов 55 минут.



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    • Прогнозы 41
    Ювентус 85.4% (35)
    X 9.8% (4)
    Сампдория 4.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Сампдория
    1.38
    5.54
    9.67
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ювентус - Сампдория онлайн


    Прогнозы на матч Ювентус - Сампдория

    Исход игры
    Ювентус
    86% (37)
    Ничья
    9.3% (4)
    Сампдория
    4.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    53.49% (23)
    Нет
    46.51% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    34.9% (15)
    2:0 Ювентус
    32.6% (14)
    3:0 Ювентус
    7% (3)
    2:2 Ничья
    7% (3)
    3:1 Ювентус
    4.7% (2)
    1:0 Ювентус
    4.7% (2)
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