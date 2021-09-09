Италия: Серия A 2021-2022
Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Сампдория
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|2
|0.4
|2.
|Дибала Пауло
|1
|0.2
|3.
|Куадрадо Хуан
|1
|0.2
|4.
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.2
|5.
|Кин Мойзе
|1
|0.2
|6.
|Кьеза Федерико
|1
|0.2
|7.
|Рабио Адриен
|0
|0
|8.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|2
|0.4
|2.
|Кандрева Антонио
|1
|0.2
|3.
|Йосида Майя
|1
|0.2
|4.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.2
|5.
|Берешиньски Бартош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Роналду Криштиану
|1
|0
|2.
|Щесны Войцех
|1
|0
|3.
|Данило Луис
|1
|0
|4.
|Мората Альваро
|1
|0
|5.
|Дибала Пауло
|1
|0
|6.
|Бернардески Федерико
|1
|0
|7.
|Локателли Мануэль
|1
|0
|8.
|Кулушевски Деян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|2.
|Торсби Мортен
|2
|0
|3.
|Адриен Силва
|1
|0
|4.
|Габбьядини Маноло
|1
|0
|5.
|Мурру Никола
|1
|0
|6.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|7.
|Колли Омар
|1
|0
|8.
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|9.
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|0
|0
|28.57% (2)
|0
|Сампдория
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5Специя 2:3 Ювентус Ювентус 1:1 Милан Мальмё 0:3 Ювентус Наполи 2:1 Ювентус
Ювентус 0:1 Эмполи Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа
Сампдория Последние 20 матчей: +12 =4 -4Эмполи 0:3 Сампдория Сампдория 2:2 Интер Милан Сампдория 3:1 Тернана Сассуоло 0:0 Сампдория
Сампдория 0:1 Милан Сампдория 3:2 Алессандрия Сампдория 1:0 Верона Сампдория 2:0 Пьяченца Сампдория 11:1 Кастильоне Сампдория 3:0 Парма Удинезе 0:1 Сампдория Сампдория 2:2 Специя Интер Милан 5:1 Сампдория Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Сампдория 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Сампдория Серия A Ювентус 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Сампдория Серия A Ювентус 5:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Сампдория Серия A Ювентус 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Сампдория Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 5
|13
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Лацио
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|8.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 10
|8
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Торино
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|11.
|Эмполи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Сампдория
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|13.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|17.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|19.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|4.
|Наполи
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Торино
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|9.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Сампдория
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сампдория
|0:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Лацио
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|14.
|Торино
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|18.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|5
|1
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|4
|0
|1
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Сампдория
Исход игры
Ювентус
86% (37)
Ничья
9.3% (4)
Сампдория
4.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (25)
Меньше
41.86% (18)
Обе команды забьют
Да
53.49% (23)
Нет
46.51% (20)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
34.9% (15)
2:0 Ювентус
32.6% (14)
3:0 Ювентус
7% (3)
2:2 Ничья
7% (3)
3:1 Ювентус
4.7% (2)
1:0 Ювентус
4.7% (2)
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